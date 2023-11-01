اضطرابات الكبد والمرارة خلال فترة الحمل

يقتصر حدوث بعض اضطرابات الكبد على فترة الحمل.بينما قد يكون البعض الآخر (مثل حُصيَّات المرارة، أو تشمُّع الكبد، أو التهاب الكبد) موجودًا قبل الحمل أو قد يتصادف حدوثه خلال فترة الحمل.

يمكن أن تنجم مشاكل الكبد أو المرارة عن تغيرُّات هُرمونِيَّة خلال فترة الحمل.تُسبِّبُ بعض التَّغييرات أعراضًا خفيفة وعابرة فقط.

قد ينجم اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) في أثناء الحمل عن اضطرابات مرتبطة أو غير مرتبطة بالحمل.وتشتمل على

الرُّكود الصَّفراوي خلال فترة الحمل يمكن للتأثيرات الهرمونيَّة الطبيعيَّة للحمل أن تُبطئ حركة الصفراء عبر الأقنية الصفراويَّة.ويُسمَّى هذا التباطؤ الرُّكود الصَّفراوي cholestasis. يمكن للرُّكود الصفراوي خلال فترة الحمل أن يزيد من خطر ما يلي: ولادة خديج

ولادة جنين ميت (إملاص)

طرح البراز (العِقي) من قبل الجنين قبل الولادة، والذي قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في التنفُّس عند الجنين (تُسمَّى متلازمة شفط العِقي) العَرَض الأكثر وضوحًا لاضطراب الركود الصفراوي في الحمل هو الحكة الشديدة في جميع أنحاء الجسم (عادةً في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل).عدم حدوث طَفح جلدي.قد يكون البول داكنًا، وقد تحدث إصابةٌ باليرقان. بالنسبة لحالات الحِكَّة شديدةً، يمكن وصف دواءٍ يُستَعملُ عن طريق الفم يُسمَّى حمض أورسوديوكسكوليك. يزول هذا الاضطراب بعد الولادة عادةً ولكنَّه يميل إلى العودة في حالات الحمل اللاحقة أو مع استعمال وسائل منع الحمل الفمويَّة.

تشمُّع الكبد يزيد تشمُّع الكبد (تندُّب الكبد) من خطر حدوث الإسقاط أو الولادة المُبكِّرة. يمكن أن يَسبَّبَ تشمُّع الكبد في حدوث الدوالي varicose veins (الأوردة المُتَّسعة المُلّفَّفة) حول المريء (تُسمَّى دوالي مريئيَّة esophageal varices).يزيد الحمل قليلًا من خطر حدوث نزفٍ غزيرٍ في هذه الأوردة، ولاسيَّما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

الكبد الدِّهنيَّة خلال فترة الحمل يمكن أن يحدث هذا الاضطراب الناَّدر في أواخر الحمل.مازال سبب حدوثه غير معروف. وتنطوي الأَعرَاض على الغثيان والقيء والانِزعَاج في البطن واليرقان.قد يتفاقم هذا الاضطراب بسرعةٍ وقد يحدث فشل الكبد.وقد ينجم مقدمات الانسمام الحملي (وهو أحد أنواع ارتفاع ضغط الدَّم الذي يحدث خلال فترة الحمل) في بعض الأحيان. يعتمد تشخيص الكبد الدهني للحمل على نتائج تقييم الطبيب واختبارات الكبد واختبارات الدم الأخرى وقد يتم تأكيده عن طريق خزعة الكبد.قد ينصح الطبيبُ النساءَ بإنهاء الحمل مباشرةً. يكون خطر الوفاة بالنسبة للنساء الحوامل والجنين مرتفعًا في الحالات الشديدة.ونتيجة لذلك في مثل هذه الحالات، قد يوصي الأطباء بتوليد الطفل مباشرةً أو إنهاء الحمل.تتعافى النساء اللواتي بقين على قيد الحياة بشكلٍ كاملٍ.لا يُعاود هذا الاضطراب في حالات الحمل اللاحقة عادةً.

الحَصيَات المراريَّة يبدو أنَّ تشكُّل الحَصيَات المراريَّة Gallstones يكون أكثر شُيُوعًا خلال فترة الحمل.تخضع النساء الحوامل اللواتي يُعانين من الحصيَّات المراريَّة إلى مراقبةٍ دقيقة. إذا قامت الحصيَّات المراريَّة بسدِّ المرارة أو تسبَّبت في حدوث عدوى، فقد يكون من الضروري إجراء عمليَّة جراحيَّة.يكون إجراء هذه الجراحة آمنًا بالنسبة للنساء الحوامل والجنين عادةً.