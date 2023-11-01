اضطرابات الغُدَّة الدرقية خلال فترة الحمل

عند الإصابة بداء غريفز Graves disease (اضطراب مناعة ذاتيَّة)، تقوم أضداد شاذَّة بتنبيه الغُدَّة الدَّرقية لإنتاج كمية إضافية من هرمونها.يمكن أن تعبر هذه الأضداد المشيمة وتُنبِّه الغُدَّة الدرقية عند الجنين.ونتيجةً لذلك، يكون معدل ضربات القلب عند الجنين سريعًا في بعض الأحيان ولا ينمو بقدر ما هو متوقَّع.قد تتضخَّم الغدَّة الدرقيَّة عند الجنين مُشكِّلةً الدُّراق goiter.وفي حالاتٍ نادرة، يكون الدُّراق كبيرًا إلى الدرجة التي تجعل البلع صعبًا على الجنين، ويتسبَّبُ في تجمُّع الكثير من السائل في الأغشية المحيطة بالجنين (مَوَهُ السَّلَى) أو يؤدي إلى بَدء المخاض في وقتٍ مُبكِّر.

يُعالَج داء غريفز خلال فترة الحمل عادةً باستعمال أقلِّ جرعةٍ ممكنةٍ من بروبيل ثيُوراسيل propylthiouracil (دَواءٌ مُثَبِّطٌ لِلدَّرَق) عن طريق الفم.تُجرى فحوص وقياسات سريريَّة بانتظام لقياس مستويات هرمون الغدَّة الدرقيَّة وذلك لأنَّ بروبيل ثيوراسيل يعبر المشيمة.قد يُبطِئ الدواء نشاط الغُدَّة الدرقية ويمنع الجنين من إنتاج ما يكفي من هرمون الغُدَّة الدرقية.كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث الدُّراق عند الجنين.كما تُستَعمل هرمونات الغُدَّة الدرقية الاصطناعية في معالجة هذا الاضطراب ولا تُستَعملُ مع بروبيل ثيوراسيل خلال فترة الحمل.قد تُخفي هذه الهرمونات المشاكلَ التي تحدث عندما تكون جرعات بروبيل ثيوراسيل شديدة الارتفاع ويمكن أن تتسبَّب في حدوث قصورٍ في الغُدَّة الدرقية عند الجنين.يمكن استعمال ميثيمازول Methimazole بدلًا من بروبيل ثيوراسيل.

تنخفض شدَّة داء غريفز خلال الثلث الثالث من الحمل غالبًا، لذلك يمكن خفض جرعة الدواء أو يمكن إيقاف استعماله.

يُستَعمل اليود المشع لتشخيص أو مُعالَجَة داء غريفز، ولكن لا يمكن استعماله خلال فترة الحمل نظرًا لإمكانيَّة إلحاقه الضرر بالغُدَّة الدرقية عند الجنين.

إذا حدثت عاصفة درقيَّة (فرط نشاط شديد ومفاجئ في الغدَّة الدرقيَّة) أو أصبحت الأعراض شديدةً، فقد تُعطى المرأة حاصرات بيتا (تُستَعمل في معالجة ارتفاع ضغط الدَّم).

يمكن عند الضرورة استئصال الغدَّة الدَّرقيَّة عند النساء الحوامل وذلك خلال الثلث الثاني من الحمل.وهكذا يجب على النساء البدء بالمعالجة من خلال استعمال هرمونات الغُدَّة الدرقية الاصطناعية بعد انقضاء أربعٍ وعشرين ساعة من الجراحة.بالنسبة لتلكم النساء، لا يؤدي استعمال هذه الهرمونات إلى حدوث مشاكلَ عند الجنين.