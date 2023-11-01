اضطرابات الغُدَّة الدرقية خلال فترة الحمل

يمكن أن تكوناضطرابات الغُدَّة الدرقية موجودة قبل حدوث الحمل أو يمكن أن تحدث خلال فترة الحمل.لا يُغيِّرُ وجود الحمل من أعراض اضطرابات الغُدَّة الدرقية.تختلف طريقة تأثُّر الجنين باختلاف نوع اضطراب الغدَّة الدَّرقيَّة وباختلاف الأدوية التي يجري استعمالها في المعالجة.بشكلٍ عام، يتمثَّل الخطر في الحالات التالية:
في حال عدم علاج فرط نشاط الغُدَّة الدرقية: نموُّ الجنين ببطءٍ أو إلى درجةٍ أقل من المتوقعة، ومقدمات الانسمام الحملي (نوع من ارتفاع ضغط الدم يحدث في أثناء الحمل) وحدوث الإملاص (ولادة جنين ميت)
في حال عدم علاج قصور نشاط الغُدَّة الدرقية: ضَعف التَّطوُّر الفكري عند الأطفال والإسقاط
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لحدوث قصور الغُدَّة الدرقية عند النساء الحوامل هي:
إذا كانت النساء مصاباتٍ حاليًّا أو سابقًا باضطرابٍ في الغدَّة الدَّرقيَّة، فيجب مراقبتهنُّ مع أطفالهنَّ مراقبةً دقيقة خلال فترة الحمل وبعدها.حيث يقوم الأطبَّاء بفحصهنَّ بانتظام للتَّحرِّي عن وجود تغيُّراتٍ في الأعراض وبإجراء اختباراتٍ دمويَّة لقياس مستويات هرمون الغُدَّة الدرقية.
داء غريفز
عند الإصابة بداء غريفز Graves disease (اضطراب مناعة ذاتيَّة)، تقوم أضداد شاذَّة بتنبيه الغُدَّة الدَّرقية لإنتاج كمية إضافية من هرمونها.يمكن أن تعبر هذه الأضداد المشيمة وتُنبِّه الغُدَّة الدرقية عند الجنين.ونتيجةً لذلك، يكون معدل ضربات القلب عند الجنين سريعًا في بعض الأحيان ولا ينمو بقدر ما هو متوقَّع.قد تتضخَّم الغدَّة الدرقيَّة عند الجنين مُشكِّلةً الدُّراق goiter.وفي حالاتٍ نادرة، يكون الدُّراق كبيرًا إلى الدرجة التي تجعل البلع صعبًا على الجنين، ويتسبَّبُ في تجمُّع الكثير من السائل في الأغشية المحيطة بالجنين (مَوَهُ السَّلَى) أو يؤدي إلى بَدء المخاض في وقتٍ مُبكِّر.
يُعالَج داء غريفز خلال فترة الحمل عادةً باستعمال أقلِّ جرعةٍ ممكنةٍ من بروبيل ثيُوراسيل propylthiouracil (دَواءٌ مُثَبِّطٌ لِلدَّرَق) عن طريق الفم.تُجرى فحوص وقياسات سريريَّة بانتظام لقياس مستويات هرمون الغدَّة الدرقيَّة وذلك لأنَّ بروبيل ثيوراسيل يعبر المشيمة.قد يُبطِئ الدواء نشاط الغُدَّة الدرقية ويمنع الجنين من إنتاج ما يكفي من هرمون الغُدَّة الدرقية.كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث الدُّراق عند الجنين.كما تُستَعمل هرمونات الغُدَّة الدرقية الاصطناعية في معالجة هذا الاضطراب ولا تُستَعملُ مع بروبيل ثيوراسيل خلال فترة الحمل.قد تُخفي هذه الهرمونات المشاكلَ التي تحدث عندما تكون جرعات بروبيل ثيوراسيل شديدة الارتفاع ويمكن أن تتسبَّب في حدوث قصورٍ في الغُدَّة الدرقية عند الجنين.يمكن استعمال ميثيمازول Methimazole بدلًا من بروبيل ثيوراسيل.
تنخفض شدَّة داء غريفز خلال الثلث الثالث من الحمل غالبًا، لذلك يمكن خفض جرعة الدواء أو يمكن إيقاف استعماله.
يُستَعمل اليود المشع لتشخيص أو مُعالَجَة داء غريفز، ولكن لا يمكن استعماله خلال فترة الحمل نظرًا لإمكانيَّة إلحاقه الضرر بالغُدَّة الدرقية عند الجنين.
إذا حدثت عاصفة درقيَّة (فرط نشاط شديد ومفاجئ في الغدَّة الدرقيَّة) أو أصبحت الأعراض شديدةً، فقد تُعطى المرأة حاصرات بيتا (تُستَعمل في معالجة ارتفاع ضغط الدَّم).
يمكن عند الضرورة استئصال الغدَّة الدَّرقيَّة عند النساء الحوامل وذلك خلال الثلث الثاني من الحمل.وهكذا يجب على النساء البدء بالمعالجة من خلال استعمال هرمونات الغُدَّة الدرقية الاصطناعية بعد انقضاء أربعٍ وعشرين ساعة من الجراحة.بالنسبة لتلكم النساء، لا يؤدي استعمال هذه الهرمونات إلى حدوث مشاكلَ عند الجنين.
قصور الغُدَّة الدرقية
يؤدي قصور الغُدَّة الدرقية hypothyroidism إلى توقف فترات الحيض في بعض الأحيان.ولكن، تكون فترات الحيض طبيعيَّةً غالبًا عند النساء اللواتي يُعانين من قصور خفيف أو متوسِّط في الغُدَّة الدرقية ويمكن أن يحدث عندهنَّ حمل.خلال فترة الحمل، يمكن للنساء الاستمرار في استعمال الجرعة المعتادة من هرمون الغُدَّة الدرقية الاصطناعية الثيروكسين (T4).مع تقدُّم الحمل، يمكن أن توجد حاجةٌ إلى إجراء تعديلٍ على الجرعة.
إذا جَرَى تشخيص قصور الغُدَّة الدرقية لأول مرة خلال فترة الحمل، فإنَّه يُعالَج باستعمال الثيروكسن thyroxine.
التهاب الغُدَّة الدرقيَّة بحسب هاشيموتو
التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو Hashimoto thyroiditis هو التهاب مزمن في الغُدَّة الدرقية ينجم عن ردَّة فعلٍ مناعية ذاتية -عند حدوث خلل في وظيفة الجهاز المناعي للجسم بحيث يُهاجم أنسجته.ونتيجةً لتثبيط جِهَاز المَناعَة خلال فترة الحمل، فقد يصبح هذا الاضطراب أقل ُُُّّّوضوحًا.ولكن، يحدث عند النساء الحوامل في بعض الأحيان قصورٌ في الغدَّة الدَّرقيَّة أو فرط نشاطٍ في الغدَّة الدَّرقيَّة يحتاج إلى معالجة.
التهاب الغدَّة الدَّرقيَّة تحت الحاد
من الشائع حدوث التهاب الغدَّة الدرقية تحت الحاد Subacute thyroiditis (التهاب مفاجئ في الغُدَّة الدرقية) خلال فترة الحمل.يمكن أن تتضخَّم الغُدَّة الدرقية مُشكِّلةً الدُّراق الذي يكون مؤلمًا عند لمسه.يحدث الدُّراق عادةً خلال أو بعد الإصابة بعدوى في السبيل التنفسي.يمكن أن يحدث فرط نشاط الغُدَّة الدرقية وأن يتسبَّبَ في ظهور أعرَاض، ولكنها مؤقَّتة.
لا يحتاج التهاب الغُدَّة الدرقية تحت الحاد إلى معالجة عادةً.
التهاب الغُدَّة الدرقية التالي للولادة
في أول 6 أشهر بعد الولادة، قد تصبح الغدة الدرقية خاملة (قصور الغدة الدرقية) أو مفرطة النشاط (فرط نشاط الغدة الدرقية).
تعد اضطرابات الغدة الدرقية بعد الولادة أكثر شيوعًا بين النساء اللواتي لديهن
تضخم الغُدَّة الدرقية
أفراد أسرة مقرَّبين مُصابين بفرط نشاط الغُدَّة الدرقية أو بقصور الغُدَّة الدرقية
التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو
سكري من النوع الأول
إذا كان لدى النساء أي من عوامل الخطر المذكورة أعلاه، يقوم الأطباء بقياس مستويات هرمونات الغدة الدرقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وبعد الولادة.عادةً ما تكون اضطرابات الغدة الدرقية التي تحدث بعد الولادة مؤقتة ولكنها قد تتطلب العلاج.
قد يحدث اضطراب يُسمَّى التهاب الغدة الدرقية غير المؤلم مع فرط نشاط الغدة الدرقية العابر فجأة في الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة.من المحتمل أن يكون سببه تفاعل مناعي ذاتي.يمكن للاضطراب أن يستمر أو أن يُعاود بشكل ٍدوري أو أن يتفاقم باطِّراد.