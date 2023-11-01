ارتفاع ضغط الدَّم خلال فترة الحمل

تُستَعمل الأدوية الخافضة للضغط عندما يتراوح ارتفاع الضغط بين الخفيف والمتوسِّط وعندما يتراجع نشاط المرأة، وذلك عند الضرورة

وتُستَعملُ الأدوية الخافضة للضغط في معالجة ارتفاع ضغط الدَّم الأكثر شِدَّةً

تجنُّب استعمال بعض الأدوية الخافضة للضغط

ليس من المؤكَّد استعمال الأدوية، حيث يعتمد استعمالها على مدى ارتفاع ضغط الدَّم ومدى كفاءة عمل الكلى.يوجد تشابهٌ في استعمال واختيار الأدوية في معالجة ارتفاع ضغط الدَّم المزمن والحملي.إلَّا أنَّ ارتفاع ضغط الدَّم الحملي يحدث في مرحلةٍ متأخِّرة من الحمل غالبًا ولا يحتاج إلى معالجةٍ باستعمال الأدوية.

تعتمد معالجة ارتفاع ضغط الدَّم الخفيف إلى المتوسِّط (يتراوح بين 90/140 إلى 109/159 ملم زئبقي) على العديد من العوامل.قد يوصي الأطباء بالحَدِّ من النشاط البدني والذي قد يساعد على خفض ضغط الدَّم.وإذا لم يكن الحدُّ من النشاط فعَّالًا في خفض ضغط الدَّم، فإنَّ العديد من الخبراء يُوصون بالمعالجة باستعمال الأدوية الخافضة للضغط.لم يجرِ تأكيد أنَّ فوائد استعمال هذه الأدوية تفوق مخاطرها.إلَّا أنَّه من الضروري استعمال الأدوية إذا كانت الكلى لا تعمل بشكلٍ طبيعي.ويمكن أن تتضرَّر الكلى لاحقًا إذا لم يَجرِ ضبط ارتفاع ضغط الدَّم بشكلٍ جيد.

بالنسبة لمعالجة ارتفاع ضغط الدَّم الشديد (160/110 ملم زئبقي أو أعلى)، فيُوصى باستعمال الأدوية الخافضة للضغط.يمكن أن تحُدَّ المعالجة من خطر السكتة الدِّماغية والمضاعفات الأخرى النَّاجمة عن ارتفاع ضغط الدَّم.

بالنسبة لمعالجة ارتفاع ضغط الدَّم الشديد الارتفاع (180/110 ملم زئبقي أو أعلى)، يَجرِي تقييم حالة النساء مباشرةً بسبب ارتفاع خطر حدوث مُضَاعَفاتٍ عند النساء أو الجنين.وإذا رغبت النساء في مواصلة الحمل رغم المخاطر، فإنَّ ذلك يستدعي استعمالهنَّ الكثير من الأدوية الخافضة للضغط غالبًا.قد يَجرِي تنويمهنّ في المستشفى حتى نهاية الحمل.وقد يوصي الأطباء بإنهاء الحمل إذا تفاقمت حالتهنَّ.

تُدرَّب النساء على طريقة قياس ضغط الدَّم في المنزل.يقوم الأطباء بشكلٍ دوريٍّ بإجراء اختباراتٍ لمعرفة مدى كفاءة عمل الكلى والكبد وإجراء تصوير بتخطيط الصدى لمعرفة مدى سلامة نموِّ الجنين.

إذا كانت النساء الحوامل مصاباتٍ بارتفاعٍ متوسِّطٍ إلى شديدٍ في ضغط الدَّم، فإنَّه يجري توليد الطفل عادةً ما بين الأسبوعين السابع والثلاثين والتاسع والثلاثين من الحمل.وتجري الولادة في وقتٍ مُبكِّرٍ أكثر إذا كان نموُّ الجنين بطيئًا أو عند وجود مشاكل عند الجنين أو إذا كانت المرأة تعاني بشدَّة من مقدمات الانسمام الحملي.