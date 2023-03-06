عَدوَى الخميرة المهبليَّة (داء المبيضَّات Candidiasis)

في النساء في سن الإنجاب، تكون العَدوَى بخميرة المبيضات البيض شائعةً بشكل خاص.وهذه الخميرةُ موجودة على الجلد أو في الأمعاء عادة.ومن هذه المناطق، يمكن أن تنتشرَ إلى المهبل.ولا تنتقل العَدوَى الخميرة جنسيًا.

ولكن هناك مشاكل تكون أكثر ميلًا للحدوث عند النساء:

الحوامل

المصابات بـ داء السكَّري

اللواتي لديهنّ ضعف في الجهاز المناعي—إما كبت مناعي بسبب أدوية (مثل الكورتيكوستيرويدات أو أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة) أو اعتلال مناعي بسبب اضطراب ما (مثل الإيدز).

يأخذن المضادَّات الحيوية

تميل المضادَّاتُ الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم إلى قتل البكتيريا التي تقطن في المهبل عادة، والتي تمنع الخميرة من النموّ.وهكذا، فإنَّ استخدامَ المضادَّات الحيوية يزيد من خطر الإصابة بعَدوَى الخميرة.

ومن المرجَّح أن تحدث عَدوَى الخميرة قبل فترات الحيض فقط.

وبعد سنّ اليأس، لا تكون التهابات الخميرة شائعة، إلاَّ في النساء اللواتي يتناولنَ العلاج الهرموني لسن اليأس.