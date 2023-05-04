الوَرمُ الليفيّ هُو ورم غير سرطانيّ في الرحم يتكوَّن من نسيجٍ عضليّ وليفيّ.

تُعد الأورام الليفية الرحمية شائعة جدًا، حيث تحدث عند حوالى 70٪ من النساء ذوات البشرة البيضاء و80٪ من النساء ذوات البشرة السوداء في الولايات المتحدة.

قد لا تُسبِّبُ الأورام الليفية أيَّة أعراض أو قد تُسبِّبُ نزفًا غير طبيعي في الرحم أو ضغطًا أو ألمًا في الحوض، وتسبب في بعض الأحيان إمساكًا، أو رغبة ملحَّة في التبوُّل بشكل متكرِّر، أو عقم، أو مُضَاعَفات في الحمل.

يقوم الأطباء بتفحُّص الحوض، ويستخدمون تخطيط الصدى لتأكيد التشخيص عادةً.

تُعدُّ المُعالَجة ضروريةَّ فقط إذا أدَّى الورم الليفيّ إلى مشاكل.

قد يصف الأطباءُ أدويةً لضبط الأعراض، ولكن غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى الجراحة أو إلى إجراء للقضاء على الأورام الليفية أو إزالتها بهدف التخفيفِ من الأعراض أو لتحسين الخصوبة.

الأورام الليفية Fibroids الصورة (U.S. Navy photograph)

كما تُسمَّى الأورام الليفيَّة الأورامَ العضليَّة الملساء أو الأورام العضليَّة.

وتُعدُّ الأورام الليفية في الرحم أكثر أنواع الأورام (الكتل) غير السرطانيَّة شُيُوعًا في الجهاز التناسليّ عند الإناث،وفي عمر 45 عامًا، تُصاب نسبة تصل إلى حوالى 70% من النساء بورمٍ ليفيٍّ واحدٍ على الأقلّ.تكون العديدُ من الأورام الليفيَّة صغيرةً، ولا تُسبِّبُ أيَّة أعرَاض،ولكن نَحو نصف النساء من ذوات البشرة السوداء وربع النساء من ذوات البشرة البيضاء يُصبنَ في نهاية المطاف بأورام ليفيَّة تُسبِّب الأعراض.

هل تعلم...

لا يزال سببُ الأورام الليفية الرحمية مجهولًا.ولكن، يبدُو أن المُستويات المرتفعة لهرمون الإستروجين، وربما البروجستيرون (من الهرمونات الأنثويَّة)، تُحرِّضُ نموّ هذه الأورام.قد تزداد أحجام الأورام الليفيَّة في أثناء الحمل، (أي عندما تزداد مستويات هرموني الإستروجين والبروجستيرون)؛ وتميل هذه الأورام إلى الانكِماش من بعد سنّ اليأس، (أي عندما تنخفض مُستويات الهرمونين بشدَّة).

قد تكُون الأورام الليفيَّة مجهريةً أو كبيرةً بحجم كرة السلَّة،تُصاب العديد من النساء بأكثر من ورمٍ ليفيٍّ واحدٍ.في بعض الأحيان، إذا أصبحت الأورام الليفية كبيرةً جدًا، فقد لا تستطيعُ الحُصول على ما يكفيها من الدَّم.ونتيجةً لذلك، تبدأ بالتنكس (تبدأ الأنسجة بالتموّت لعدم وجود إمدادات كافية من الدَّم)، ممَّا يُسبِّبُ الألم.

وقد تنمو في أجزاء مختلفة من الرحم، في جدار الرَّحم عادة (الذي يتكوَّن من 3 طبقاتٍ):

تحت السطح الخارجي للرحم (الأورام الليفية تحت المصليَّة subserosal)

في جدار الرحم (الأورام الليفية الجِداريَّة intramural)

تحت الطبقة الداخلية (بطانة الرَّحم endometrium) للرحم ( (الأورام الليفية تحت المخاطية submucosal)

في بعض الأحيان تنمو الأورام الليفية في مواضع أخرى، مثل عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم) أو الرباط العريض (النسيج الضام الذي يحيط بالرحم).

قد تتموضع الأورام الليفية بشكلٍ كاملٍ داخل جدار الرحم، أو قد تبرز إلى مناطق أخرى من الجسم.يمكن للأورام الليفية أن تتباين في الشكل.تنمو بعضُ الأورام الليفية من ساق (تُسمَّى الأورام الليفيَّة المُسوّقة)، وقد تبرز إلى تجويف البطن، ممَّا قد يُسبِّبُ ضغطًا على الأعضاء المحيطة، مثل الأمعاء أو المثانة.تمتدُّ بعض الأورام الليفية إلى داخل الرحم (وتسمى الأورام الليفية داخل التَّجويف).

تبدو بعضُ الأورام السرطانية في الرحم مُشابهة للأورام الليفية في دراسات التصوير، وقد تُسبِّبُ أعراضًا مشابهة، مثل النزف غير الطبيعي.تُعدُّ هذه الأورام السرطانيَّة نادرةً، حيث تحدُث عند أقلّ من 1٪ من النساء اللواتي لديهن كتل رحمية تشبه الأورام الليفية.يجري الأطباء المزيد من التقييم عند الاشتباه fالإصابة بالسرطان.استنادًا إلى الأبحاث الحالية، لا يُعتقد أن النوع النموذجي من الأورام الليفية يتغير ويتطور إلى سرطان.

أين تنمُو الأورام الليفيَّة الرحمية

أعراض الأورام الليفية تستَنِدُ الأَعرَاض إلى: موضعها في الرحم

الحجم

عدد الأورام الليفية لا يُسبَِّبُ العديد من الأورَام الليفيَّة أيَّة أعرَاض،وكلَّما كان حجمُ الورم الليفيّ أكبر، ازداد احتمالُ أن يُسبَّب أعراضًا. يُعد النزف الرحمي غير الطبيعي أحد الأعراض الشائعة للأورام الليفية.يمكن لذلك أن يكون طمثًا غزيرًا أو طمثًا يستمر لفترةٍ أطول من المعتاد (أكثر من 8 أيَّام في الدورة).يمكن للأورام الليفية أن تسبب أحيانًا نزفًا بين الدورات الطمثية.قد يكون النزف شديدًا ويمكن أن يؤدي إلى فقر دم. يمكن لأورام الليفية في جدار الرحم (داخل جدارية) أن تسبب نزفًا غزيرًا لأنها تعيق تقلص الرحم.يُقصد بالتقلص الكيفية التي يتحكَّم فيها الرحم بجريان الدَّم في أثناء الطمث أو في أثناء النوبات الأخرى من النزف الرحمي. تسبب الأورام الليفية الموجودة تحت بطانة تجويف الرحم (تحت المخاطية) النزف من خلال تغيير سطح تجويف وبطانة الرحم، والتي تتساقط خلال فترة الحيض.تتسبَّب الأورام الليفية التي تبرز في تجويف الرحم (داخل تجويفية) في حدوث أكبر تغيُّر في السطح وعادةً ما تسبب نزفًا غير طبيعي أكثر شدَّة.كما يمكن للتغيرات في تجويف الرحم أن تسبب العُقم عن طريق انسداد البوقين الرحميين أو جعل عملية الحمل صعبة، وهو ما قد يؤثر في الحمل أو يزيد من خطر الإسقاط. وقد تُسبِّبُ الأورام الليفية الكبيرة الألمَ والضغط أو شُعورًا بالثِّقَل في منطقة الحَوض في أثناء الطمث أو بين طمثٍ وآخر.قد يعود ذلك إلى أن الأورام الليفية تجعل الرحم أكبر حجمًا بشكل عام، مما يؤدي إلى تمدد البطن، أو قد يضغط الرحم على الأعضاء المحيطة، مثل الأمعاء أو المثانة.كما يُمكن للأورامُ الليفية المسوّقة التي تتبارز في البطن أن تضغط على الأعضاء والأنسجة المحيطة بها، وتُسبِّبُ الضغط أو الألم.وقد تضغطُ الأورام الليفية على المثانة، وتجعل المرأة بحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ أو بشكلٍ عاجلٍ.وفي بعض الأحيان تضغط على أجزاء أخرى من المجرى البولي ويمكن أن تمنع تدفق البول.قد تضغطُ الأورامُ الليفيَّة على المُستَقيم، وتُسبِّبُ الانزِعاجَ والإمساك. قد يلتوي الورمُ الليفي الذي ينمُو على سُويقَةٍ، ممَّا يمنع عنه التروية الدَّمويَّة ويُسبِّبُ ألمًا شديدًا. ويُمكن أن تُؤدِّي الأورامُ الليفيَّة التي تنمُو أو تتنكَّس إلى حُدوث ضغطٍ أو ألمٍ،وقد يستمرّ الألم النَّاجم عن الأورام الليفية المُتنكِّسة إلى فترةٍ مُتزامنةٍ مع فترة التنكُّس. كما قد تُؤدِّي الأورام الليفيَّة التي لا تُسبِّبُ أيَّة أعراض قبل الحمل إلى حُدوث مشاكِل في أثناءِ الحمل،وتنطوي هذه المشاكل على: الإسقَاط

المَخاض المُبكِّر

وضعية غير طبيعيَّة (مجيء presentation للصغير) قبل الوِلادة

نزف شديد بعد الوِلادة (النَّزف التالي للوِلادة postpartum hemorrhage)

تشخيص الأورام الليفية فُحوصات التصوير (تخطيط الصَّدى عادةً) قد يشتبهُ الأطباء في الأورام الليفية استنادًا إلى أعراض أو نتائج فحص الحوض.ولكن يحتاجُ تأكيد تشخيص الأورام الليفيَّة في الرَّحم إلى فُحوصاتٍ تصويريَّة عادةً، وتنطوي هذه الفُحوصاتُ التصويريَّة على: تخطيط الصَّدى بطريق المهبل: جهاز يجري إدخاله في المهبل ويُصدِرُ أمواجًا فوق صوتيَّة.

تخطيط الصَّدى بالتسريب الملحيّ (تَصوير الرَّحم بالأموَاج فوق الصوتيَّة): إذا اشتبه الأطباء بأورام ليفية رحمية تحت مخاطية، فإنهم يجرون تخطيط الصدى بعد تسريب كميةٍ صغيرةٍ من سائلٍ إلى داخل الرَّحم لتحديد حوافه من الدَّاخل. يمكن لنتائج هذه الاختبارات من حين لآخر أن تكون غير واضحة، ويستخدم التَّصوير بالرَّنين المغناطيسي. إذا كانت المرأة تعاني من نزف غير طبيعي، مثل النزف الطمثي الشديد أو الطويلة أو النزف بين الدورات الطمثية، فقد يعمد الأطباء إلى استبعاد سرطان الرحم،ولذلك قد يقُومون بالإجراءات التالية: خزعة لِبطانة الرحم (خزعة بطانة الرحم)

التوسيع والتجريف، وهو إجراء لأخذ عينات من الأنسجة في تجويف الرحم، وأحيانًا بالتوازي مع تنظير الرحم بالنسبة إلى تنظير الرحم، يَجرِي إدخال أنبوب مُعايَنة عبر المهبل وعُنق الرحم إلى داخل الرَّحم،غالبًا ما يُستخدم التخدير الموضعي، أو الناحي، أو العام لإجراء التوسيع والتجريف أو تنظير الرحم.