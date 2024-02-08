تستنِدُ الأَسبَابُ المُحتَملة لألم الثدي إلى ما إذا شعرت المرأة بالألم في منطقة مُحدَّدة أو عبر الثدي كلّه،

وإذا حدث الألم في منطقةٍ واحدةٍ، قد يكون ناجمًا عن:

كيسات الثدي،

أو بشكلٍ غير شائعٍ عن عَدوى الثدي، مثل خراج

إذا كان الألم يحدُث في الثدي كلَّه، قد يكون ناجمًا عن:

التغيرات الهُرمونِيَّة

التغيرات الكيسيَّة الليفية

ضخامة الثديين بحيث يُؤدِّيان إلى تمطيط النسج الدَّاعِمَة

عدوى مُنتشرة في الثدي في بعض الأحيان

يُعد ألم الثدي هو العَرَض الوحيد، وعادةً ما لا يكون علامة على سرطان الثدي.

يُمكن أن تُسبِّب التغيرات في مستويات الهرمونات الأنثوية (هرمون الإستروجين والبروجستيرون) ألمَ الثَّدي،حيث ترتفعُ مستويات هذه الهرمونات قبل الطمث مباشرةً أو في أثناء الطمث وفي أثناء الحمل؛وعندما ترتفع هذه المستويات، فإنها تُؤدِّي إلى تضخُّم الغُدد والقنوات اللبنية في الثديين وإلى احتباس السَّائِل في الثديين،ثم يحدث تورُّم في الثديين ويُسببان الألم أحيانًا.تشعُر المريضة بمثل هذا الألم في كافة أنحاء الثديين عادةً، ممَّا يجعلهما يُسبِّبان الإيلام عند الجسّ،وقد يحدُث الألم المرتبط بالطمث ويزول لأشهرٍ أو سَنوات.كما يُمكن أن يُؤدِّي أخذ موانع الحمل الفمويَّة أو المُعالجة الهرمونيَّة من بعد سنّ اليأس إلى ارتفاعٍ في مستويات الهرمونات والتسبُّب بهذا النوع من الألم أيضًا.