تتميز مُتلازمة المبيض المُتعَدِّد الكيسات بعدم انتظام فترات الحيض أو غيابها وغالبًا بدانة أو ظهور أعراض ناجمة عن ارتفاع مستويات الهرمونات الذكريَّة (الأندروجينات)، مثل فرط أشعار الجسم والعدّ.

عادةً ما تعاني النساء من عدم انتظام الدورات الطمثية أو غيابها، وغالبًا ما يعانين من زيادة الوزن أو السمنة ويظهر لديهن العد والسمات الناجمة عن الهرمونات الذكرية مثل شعر الجسم الزائد.

يعتمد الأطبَّاء في تشخيصهم على الأعراض غالبًا، ولكن قد تُجرى اختباراتٌ دمويَّة لقياس مستويات الهرمونات وتصويرٌ بتخطيط الصدى أيضًا.

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة، و/أو إنقاص الوزن، و/أو الدوية الحاوية على الإستروجين مع البروجستين على تقليل الأعراض (بما في ذلك شعر الجسم الزائد) وإعادة مستويات الهرمون إلى وضعها الطبَّيعي.

فإذا رغبت النساء في الحمل، فإنَّ إنقاص الوزن واستعمال كلوميفين و/أو ميتفورمين، قد يؤدي إلى تحرير البويضة (الإباضة).

تتراوح نسبة النساء المصابات بمُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات بين 5 - 10٪.

تُعدُّ هذه المتلازمة السَّببَ الأكثر شُيُوعًا لحدوث العُقم في الولايات المتحدة.

مُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات إخفاء التفاصيل حصلت مُتلازمة المبيض متعدد الكيسات على إسمها من الأكياس الكثيرة الممتلئة بسائل (الكيسات) والتي تحدث في المَبيضين غالبًا، ممَّا يَتسبَّب في تضخُّمها.

حصلت هذه المُتلازمة على إسمها من الأكياس الكثيرة الممتلئة بسائل (الكيسات) والتي تحدث في المَبيضين غالبًا، ممَّا يَتسبَّب في تضخُّمها.

هل تعلم...

تقاوم خلايا الجسم عند الكثير من النساء المُصابات بمُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات تأثيرات الأنسولين (تُسمَّى الحالة مقاومة الأنسولين أو في بعض الأحيان مُقدِّمات السكّري prediabetes).يقوم الأنسولين بمساعدة السكر (الغلُوكُوز) على المرور إلى الخلايا حيث يمكنها استعماله للحصول على الطاقة.فعندما تقاوم الخلايا تأثيراته، يتراكم السُّكَّر في الدَّم ويقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين في محاولةٍ لخفض مستويات السُّكَّر في الدَّم.قد يحدث السُّكّري إذا أصبحت مقاومة الأنسولين متوسِّطة أو شديدة.

يزداد خطر حدوث مضاعفات في أثناء الحمل إذا كانت الحامل مصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات وتعاني من زيادة الوزن أو السمنة.وتشتمل هذه المُضَاعَفات على: داء السُّكَّري الحَملي (داء السُّكَّري الذي يحدث خلال فترة الحمل) والولادة المبكرة ومُقَدِّماتُ الانسمام الحملي (أحد أنواع ارتفاع ضغط الدَّم الذي يحدث خلال فترة الحمل).

متلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أسباب متلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات مازالت أسباب الإصابة بمُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات مجهولة.تقترح بعض الأدلة أن ذلك ناجم عن خلل وظيفيٍّ في الإنزيم الذي يضبط إنتاج الهرمونات الذكريَّة.يسبب هذا الخلل الوظيفي زيادة إنتاج الهرمونات الذكريَّة (الأندروجينات). يؤدي ارتفاع مستويات الهرمونات الذكريَّة إلى زيادة خطر المُتلازمة الاستقلابيَّة (مع ارتفاع ضغط الدَّم، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدَّم، ومقاومة تأثيرات الأنسولين) وخطر البدانة.يؤدي استمرار ارتفاع مستويات الهرمون الذكري إلى زيادة مخاطر الإصابة بداء السكّري، واضطرابات الأوعية الدَّمويَّة والقلبيَّة (بما في ذلك تصلب الشرايين وداء الشرايين التاجية)، وارتفاع ضغط الدَّم.كما قد يَجرِي تحويل جزءٍ من الهُرمونات الذكريَّة إلى إسترُوجين، ممَّا يزيد من مستويات الإِستروجين.إذا كانت كمية البروجيسترون التي يجري إنتاجها غير كافية لتحقيق التوازن مع المستوى المتزايد من الإستروجين، وإذا استمرَّت هذه الحالة لمدَّةٍ طويلة، فقد تصبح بطانة الرَّحم شديدة السَّماكة (حالة تُسمَّى فَرطُ تَنَسُّجِ بِطانَةِ الرَّحِم) أو قد يحدث سرطان في بطانة الرحم.ويمكن أن تزيد مُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات أيضًا من خطر داء الكبد الدِّهني غير الكحولي (تراكم غير طبيعي للدُّهون داخل خلايا الكبد غير مرتبط بتناول الكحول).

أعراض متلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات تظهر أعراض مُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات خلال مرحلة البلوغ عادةً وتتفاقم مع مرور الوقت.تختلف الأَعرَاض من امرأةٍ إلى أُخرى. عند الفتيات المصابات بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات، لا تبدأ الدورة الطمثية أحيانًا عند البلوغ، ولا يُحرِّر المبيضان البويضَات (أي لا تحدث إباضة) أو يُحرِّران البويضات بشكلٍ غير منتظم.بالنسبة للنساء أو الفتيات اللواتي بدأ الحيض لديهن بالفعل فقد يكون لديهن نزف مهبلي غير منتظم أو قد تتوقف الدورات الطمثية. كما قد تحدث عند النساء أعراضٌ مُرتبطة بالمستويات المرتفعة من الهرمونات الذَّكريَّة - تُسمَّى الإذكار (masculinization) أو الاسترجال (virilization).تنطوي الأَعراض الشائعة على العدّ وزيادة شعر الجسم (الشعرانية).في حالاتٍ نادرة، تنطوي التغيرات على تعميق الصوت ، وانخفاض حجم الثدي ، وزيادة حجم العضلات ، ونموّ الشعر في النموذج الذكري (على الصدر والوجه على سبيل المثال) ، وترقق الشعر أو الصلع. تُعاني العديد من النِّساء المُصابات بمُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات من زيادة في وزن الجسم، ولكنَّ بعضهُنَّ يَكّنَّ نحيلات.يُسهِمُ إنتاج الكثير من الأنسولين في حدوث زيادةٍ في الوزن ويجعلُ إنقاص الوزن أمرًا صعبًا.كما قد تُسبِّبُ زيادة الأنسولين النَّاجمة عن مقاومة الأنسولين حدوثَ تغيُّرٍ في الجلد عند الإبطين وفي الجزء الخلفي من العنق وفي طيَّات الجلد ليصبح داكنًا وسميكًا (وهو اضطراب يُسمَّى الشُّواك الأسود acanthosis nigricans). الشواك الأسود في مُتلازمة المبيض المتعدد الكيسات إخفاء التفاصيل في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ، قد يصبح الجلد في الإبط، مؤخر العنق، وفي طيات الجلد داكنًا وسميكًا (اضطراب يسمى الشواك الأسود).بالنسبة إلى أصحاب البشرة الداكنة ، قد يكون للجلد مظهرٌ جلديّ (الصورة في الأسفل). Images provided by Thomas Habif, MD. قد تشمل الأعراض الأخرى كلاً من التعب، وفتور الطاقة، والمشاكل المرتبطة بالنوم (بما في ذلك انقطاع التنفس في أثناء النوم)، وتقلبات المزاج، والاكتئاب، والقلق، والصداع. إذا أصيبت المرأة بالمُتلازمة الاستقلابيَّة، فقد تتراكم الدهون في البطن.

تشخيص متلازمة المبيض مُتعدِّد الكيسات تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النوعية

التصوير بتخطيط الصدى

قياس مستويات الهرمون يعتمد وضع تشخيص مُتلازمة المبيض المُتعدِّد الكيسات على الأَعرَاض في كثيرٍ من الأحيان. عادةً ما يُجرى اختبار الحمل.تُجرى اختبارات دموية لقياس مستويات الهرمونات الذكرية وربما مستوياتٍ هرمونات أخرى للتحري عن حالاتٍ أخرى، مثل انقطاع الطمث قبل الأوان أو في حالات نادرة مُتلازمة كوشينغ. ويُجرى تصويرٌ بتخطيط الصَّدى لمعرفة ما إذا كان المبيضان يحتويان على الكثير من الكيسات وللتَّحرِّي عن وجود ورم في المبيض أو في الغدَّة الكظريَّة.تستطيع هذه الأورام إنتاج هرمونات ذكريَّة إضافيَّة وبالتالي تتسبَّبُ في ظهور نفس أعراض متلازمة المبيض المُتَعدِّد الكيسات.قد يُجرى التصوير بتخطيط الصَّدى للتحرِّي عن الشذوذات في المَبيضين.يُجرى تخطيط الصدى عبر المهبل إن كان ذلك ممكنًا.وهو ينطوي على استعمال جهاز صغير محمول يتمُّ إدخاله عبر المهبل لمشاهدة تجويف الرحم.لا يُستخدَم تخطيط الصدى عبر المهبل عند المراهقات عادةً لأن تغيرات البلوغ تقلل من إمكانية تشخيصه لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات. يُجرى استئصال خزعةٍ من بطانة الرَّحم (خزعة بطانيَّة رحميَّة) غالبًا للتأكد من عدم وجود سرطان، لاسيَّما إذا كانت النساء يُعانين من نزفٍ مهبليٍّ غير طبيعي. في النساء المصابات بهذه المتلازمة، قد يجري الأطباء اختبارات أخرى للتحقق من المضاعفات أو الحالات الأخرى التي يكثر حدوثها عند النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.قد يقيس الأطباء ضغط الدَّم ومستويات السُّكَّر والدُّهون (الدهون) في الدَّم، مثل الكولستيرول، وذلك للتحرِّي عن المُتلازمة الاستقلابيَّة التي تزيد من خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التَّاجي. قد يجري الأطباءُ أيضًا اختبارات تصوير للتحري عن دليل على الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي.تشتمل اختبارات التصوير على تصوير الأوعية التاجية (تصوير بالأشعَّة السينيَّة للشرايين بعد أخذ عامل تباين ظليل للأشعة يمكن رؤيته على صورة الأشعَّة السِّينية، وذلك عن طريق حقنه في الشريان) وتصوير الأوعية المقطعي المحوسب (صور ثنائية وثلاثية الأبعاد للأوعية الدموية التي تؤخذ بعد حقن عامل تباين ظليل للأشعة في الوريد). وبما أن النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات قد يعانون من الاكتئاب والقلق، فسوف يسألهن الأطباء عن أعراض هذه الاضطرابات.إذا تم تحديد مشكلة، تتم إحالتها إلى ممارس رعاية الصحة العقلية و/أو علاجها حسب الحاجة.