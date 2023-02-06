لمحة عامة عن مشاكل الدَّورة الطمثية

تقوم التفاعلات المُعقَّدة بين الهرمونات بضبط بداية الدورة الشهريَّة خلال مرحلة البلوغ، وانتظام ومدَّة الدَّورات الشهريَّة خلال سنوات الإنجاب ونهايتها في مرحلة سن اليأس (والتي يجري تعريفها عادةً على أنها تبدأ بعد انقضاء إثني عشرَ شهرًا من آخر دورة شهريَّة للمرأة).
تحدث التفاعلات الهُرمونِيَّة التي تضبط الدورة الشهريَّة وفق التسلسل التالي:
الوطاء هو جزء الدِّماغ الذي يُنسِّق ويضبط النشاط الهرموني.
يُحرر الهرمون المطلق لمُوجِّهة الغدَّة التناسلية (GnRH) من الوطاء على دفعات.
تتحفز الغدة النخامية (التي تقع أيضًا في الدماغ) من قبل الهرمون المطلق لموجهة الغدة التناسلية GnRH.
تطلق الغدة النخامية كلًا من الهرمون المُلَوتِن والهُرمون المنبِّه للجُرَيبات.
يتحفز المبيضان من قبل الهرمون الملوتن (LH) والهرمون المنبه للجريبات (FSH).
ويقوم المَبيضان بإنتاج الهرمونين الأنثويين الإِسترُوجين estrogen والبروجسترونprogesterone، اللذان يضبطان الدورة الشهريَّة في نهاية المطاف.
ويمكن للهرمونات التي تنتجها الغدد الأخرى، مثل الغدد الكظرية والغُدَّة الدَّرقيَّة، أن تؤثِّر في أداء المبيضين والدورة الشهريَّة.
التغيُّراتُ في أثناء الدورة الطمثية
يجري تنظيمُ الدورة الطمثية بتفاعل مُعقّد بين الهرمونات التالية: الهرمون المُلَوتن والهرمون المُنبِّه للجُريب والهرمونات الجنسية الأنثويَّة، أي هرمون الأستروجين وهرمُون البروجستيرون.
تنطوي الدَّورةُ الطمثيَّة على 3 مراحل:
تبدأ الدورة الطمثيَّة بدم الطمث الذي يُشيرُ إلى اليوم الأوَّل للمرحلة الجريبيَّة،
وعندما تبدأ المرحلة الجريبية، تكون مستويات هرمون الإستروجين وهرمون البروجستيرون مُنخفضةً؛ونتيجة لذلك، تتخرَّب الطبقات العلويَّة من بطانة الرَّحم المُتثخِّنة وتنطرح، ويحدُث دم الطمثِ،وفي هذا الوقت تقريبًا، يرتفع مُستوى الهرمون المُنبّه للجريب بعضَ الشيء، ممَّا يُحرِّضُ على تخلُّق العديد من الجريبات في المبيضين،ويحتوي كلّ جريب على بُويضة.وفي وقتٍ لاحقٍ من هذه المرحلة، ونتيجة لانخفاض مستوى الهرمون المنبّه للجريب، يستمرّ جريب واحد فقط في التخلُّق،ويُنتِجُ هذا الجُريب هرمونَ الإستروجين.ومع استمرار المرحلة الجريبيَّة، تسبب المستويات المتزايدة من هرمون الإِسترُوجين تسمّك بطانة الرحم.
تبدأ مرحلةُ الإباضة بارتفاع كبيرٍ في مستويات الهرمون المُلوتن والهرمون المنبّه للجريب،حيث يُحرّض الهرمون الملوتن إطلاقَ البويضة (الإباضة)، ويحدث هذا عادةً من بعد ما يتراوح بين 32 إلى 36 ساعةً من بدء الارتفاع الكبير (الدفقة) في مستويات الهرمون المُلوتن والهرمون المنبّه للجريب.يصل هرمون الإستروجين إلى أعلى مستوياته في أثناء هذا الارتفاع الكبير (الدفقة)، بينما تبدأ مستويات هرمون البروجستيرون في الزيادة.
وخلال الطُّور الأصفري، تنخفض مستويات الهرمون المُلَوتِن و الهُرمون المنبِّه للجُرَيبات.يُغلَق الجريب المُمزَّق بعد تحرُّر البويضة ويُشكِّل الجسم الأصفر الذي يُنتج البروجسترون.يكون مستوى الإِسترُوجين مرتفعًا خلال معظم هذا الطَّور.يتسبَّب البروجسترون والإِسترُوجين بزيادة سماكة بطانة الرحم وهو ما يجهزه لحدوث إخصابٍ مُحتَمل.وإذا لم يحدث الإخصاب، يتحلَّل الجسم الأصفر ويتوقف عن إنتاج البروجيستيرون وينخفض مستوى الإستروجين وتتفكَّك الطبقات العليا من البطانة وتسقط ويحدث نزف الحيض (بداية دورة شهريَّة جديدة).
خلال سنوات الإنجاب، قد يكون النزف المهبلي غير طبيعي إذا كانت فترات الطمث غزيرة جدًّا أو خفيفة جدًّا، أو استمرت لفترة طويلة جدًّا، أو تكررت بكثرة، أو كانت غير منتظمة.يُعدُّ النَّزفٍ المهبليُّ الذي يحدث قبل سنِّ البلوغ أو بعد سنِّ اليأس غيرَ طبيعيٍّ حتى يثبت خلاف ذلك.معظم أسباب النزف المهبلي غير الطبيعي ليست خطيرة.
تشتمل اضطرابات الدورة الطمثية على
غياب فترات الحيض (انقطاع الحيض)
تشنُّجات حيضيَّة (عُسر الطمث)
انقطاع الطمث قبل الأوان (قصور مبيضي أوَّلي)
المتلازمة السابقة للحيض (PMS)
هناك أسباب عديدة للنزف المهبلي غير الطبيعي وعدم انتظام الدورة الطمثية أو غيابها.في أثناء سنوات الإنجَاب، يكون الحمل هو السبب الأكثر شيوعًا.يُقيِّمُ الأطباءُ النزفَ المهبلي عند النساء الحوامل بشكلٍ مختلف عن النزف المهبلي عند النساء غير الحوامل (انظر النَّزف المهبلي خلال المراحل المبكِّرة من الحمل و النزف المهبلي خلال مراحل الحمل المتأخرة).
يمكن لبعض الاضطرابات المُرتبطة بالأعضاء التَّناسليَّة وليس فقط بالدورة الطمثية أن تسبب ظهور بعض الأعراض التي تشبه أعراض اضطرابات الدَّورة الطمثية.وتنطوي هذه الاضطرابات على: