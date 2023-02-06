لمحة عامة عن مشاكل الدَّورة الطمثية

تقوم التفاعلات المُعقَّدة بين الهرمونات بضبط بداية الدورة الشهريَّة خلال مرحلة البلوغ، وانتظام ومدَّة الدَّورات الشهريَّة خلال سنوات الإنجاب ونهايتها في مرحلة سن اليأس (والتي يجري تعريفها عادةً على أنها تبدأ بعد انقضاء إثني عشرَ شهرًا من آخر دورة شهريَّة للمرأة).

تحدث التفاعلات الهُرمونِيَّة التي تضبط الدورة الشهريَّة وفق التسلسل التالي:

الوطاء هو جزء الدِّماغ الذي يُنسِّق ويضبط النشاط الهرموني.

يُحرر الهرمون المطلق لمُوجِّهة الغدَّة التناسلية (GnRH) من الوطاء على دفعات.

تتحفز الغدة النخامية (التي تقع أيضًا في الدماغ) من قبل الهرمون المطلق لموجهة الغدة التناسلية GnRH.

تطلق الغدة النخامية كلًا من الهرمون المُلَوتِن و الهُرمون المنبِّه للجُرَيبات .

يتحفز المبيضان من قبل الهرمون الملوتن (LH) والهرمون المنبه للجريبات (FSH).

ويقوم المَبيضان بإنتاج الهرمونين الأنثويين الإِسترُوجين estrogen والبروجسترونprogesterone، اللذان يضبطان الدورة الشهريَّة في نهاية المطاف.

ويمكن للهرمونات التي تنتجها الغدد الأخرى، مثل الغدد الكظرية والغُدَّة الدَّرقيَّة، أن تؤثِّر في أداء المبيضين والدورة الشهريَّة.

التغيُّراتُ في أثناء الدورة الطمثية

الجدول فهم المُصطلحات الطبيَّة لمشاكل الدَّورة الطمثية*

خلال سنوات الإنجاب، قد يكون النزف المهبلي غير طبيعي إذا كانت فترات الطمث غزيرة جدًّا أو خفيفة جدًّا، أو استمرت لفترة طويلة جدًّا، أو تكررت بكثرة، أو كانت غير منتظمة.يُعدُّ النَّزفٍ المهبليُّ الذي يحدث قبل سنِّ البلوغ أو بعد سنِّ اليأس غيرَ طبيعيٍّ حتى يثبت خلاف ذلك.معظم أسباب النزف المهبلي غير الطبيعي ليست خطيرة.

تشتمل اضطرابات الدورة الطمثية على

هناك أسباب عديدة للنزف المهبلي غير الطبيعي وعدم انتظام الدورة الطمثية أو غيابها.في أثناء سنوات الإنجَاب، يكون الحمل هو السبب الأكثر شيوعًا.يُقيِّمُ الأطباءُ النزفَ المهبلي عند النساء الحوامل بشكلٍ مختلف عن النزف المهبلي عند النساء غير الحوامل (انظر النَّزف المهبلي خلال المراحل المبكِّرة من الحمل و النزف المهبلي خلال مراحل الحمل المتأخرة).

يمكن لبعض الاضطرابات المُرتبطة بالأعضاء التَّناسليَّة وليس فقط بالدورة الطمثية أن تسبب ظهور بعض الأعراض التي تشبه أعراض اضطرابات الدَّورة الطمثية.وتنطوي هذه الاضطرابات على: