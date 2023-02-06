المتلازمة السابقة للطمث

يختلف نوع وشدة أعراض المتلازمة السابقة للحيض من امرأةٍ إلى أخرى ومن شهرٍ إلى آخر عند نفس المرأة.يمكن للأعراض الجسديَّة والنَّفسيَّة المختلفة للمتلازمة السَّابقة للحيض أن نُفسِدَ ترتيب حياة المرأة بشكلٍ مؤقت.

يمكن أن تبدأ الأَعرَاض قبل بضع ساعات وتصل إلى حوالى 5 أيام من بَدء فترة الحيض، وهي تزول بشكلٍ كاملٍ بعد بضع ساعات من بَدء الحيض غالبًا.قد تستمر الأعراض من بضع ساعات إلى 10 أيام في بعض الأحيان أو أكثر.قد تعاني النساء في السنوات قبل انقطاع الطمث من أعراضٌ تظهر خلال فترة الحيض وبعدها (تُسمى الفترة حول سنّ اليأس).يمكن أن تصبح الأَعرَاض أكثرَ شِدَّةً في أثناء الإجهاد أو في أثناء الفترة حول سن اليأس.يمكن أن يتبع أعراض المتلازمة السابقة للحيض شهريًّا حدوث فترة حيضٍ مؤلمة (تشنُّجات أو عُسر الحيض)، لاسيَّما عند المراهقات.

الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا هي التهيُّج والقلق والهياج والغضب والأرق وصعوبة التركيز والخمول والاكتئاب والتَّعب الشديد.قد تشعر المرأة بالتطبُّل ويزداد وزنها بشكل مؤقت.قد تشعر المرأة بالامتلاء والألم في الثديين.قد تشعر المرأة بالثقل أو الضغط في الجزء السُّفلي من البطن.

قد تتفاقم اضطراباتٌ أخرى كلَّما ظهرت أعراض المتلازمة السابقة للحيض.وهي تتضمَّن ما يلي:

اضطرابات جلديَّة

مشاكل عينية، مثل التهاب الملتحمة

اضطرابات الاختلاج، حيث تحدث مزيدٌ من الاختِلاجَات أكثرَ من المعتاد

اضطرابات النَّسيج الضَّام، مثل الذِّئبة الحماميَّة المجموعيَّة (الذِّئبة الحماميَّة المجموعيَّة أو الذئبة) أو التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي، مع تَهيُّجها.

اضطرابات السَّبيل التنفُّسي، مثل حساسية واحتقان الأنف والمسالك الهوائيَّة

الصُّدَاع النِّصفي

اضطرابات المِزاج، مثل الاكتئاب أو القلق

اضطرابات النوم، مثل الإفراط في النَّوم أو عدم النَّوم لفترة كافية.

يمكن أن تُسبِّبَ اضطرابات المزاج أعراضًا مشابهة، وقد تتفاقم هذه الأعراض قبل بداية فترة الحيض مباشرةً، حتى عند النساء اللواتي لا يُعانين من المتلازمة السَّابقة للحيض أو من اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث.

تكون الأعراض السَّابقة للحيض في اضطراب تعكُّر المزاج قبل الطمث شديدةً جدًّا بحيث تؤثِّر في العمل أو النشاطات والعلاقات الاجتماعية.يتراجع الاهتمام بالنشاطات اليوميَّة بشكلٍ كبير، إلى درجة أن يصبح لبعض النِّساء ميولٌ انتحاريَّة.تحدث الأَعرَاض بانتظام قبل بَدء فترات الحيض ونهايتها عندما تبدأ فترات الحيض أو بعدها بمدَّةٍ قصيرة.قد تفقد المرأة الاهتمام في نشاطاتها المعتادة وقد تراودها أفكار انتحارية.