تكون الناميات في منطقة الحوض (الكتل الحوضية) شائعة عند النساء.

منطقة الحوض هي المنطقة السفلية من البطن.تحتوي منطقة الحوض على الأمعاء، والحالبين السفليين، والمثانة، وفي حالات نادرة الكلية الحوضية (الكلية في وضعية غير مناسبة في أثناء تخلق الجنين).تحتوي منطقة الحوض عند الأنثى أيضًا على المبيضين، وقناتي فالوب، والرحم، وعنق الرحم.يمكن للنواسير أن تتشكل في أي من هذه الأعضاء.

تختلف أنواعُ الكتل الحوضية التي قد تحدث بحسب عمر المرأة ومرحلة الإنجاب.نناقش هنا الكتل التي تحدث خلال سنوات الإنجاب (بين فترة الحيض الأولى وانقطاع الطمث) عند النساء غير الحوامل وعند النساء بعد سن اليأس.قد تظهر عند الأطفال كتل حوضيَّة تُناقش بشكلٍ منفصل (انظر الكتل الحوضية الأنثوية عند الأطفال).

يمكن لكتلة الحوض أن تسبب أعراضًا وقد لا تسببها.وقد تشتمل الأَعرَاضُ على:

ألم كليل أو حادّ في الحوض متقطع (يأتي ويذهب) أو مستمر

ألم مفاجئ شديد في البطن إذا انفجرت كتلة (تمزقت) أو تسببت في التواء المبيض أو قناة فالوب (اضطراب يُسمَّى انفتال المُلحقات).

شذوذات الدورة الشهرية

الألم في أسفل البطن في أثناء النشاط الجنسي.

يمكن اكتشاف وجود الكتل الحوضية في أثناء فحص الحوض أو من خلال التصوير، مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب.

عادةً ما تكون الكتلة الحوضية غير سرطانية (حميدة)، ولكنها قد تكون سرطانية (خبيثة)

التشريح التناسلي الأنثوي الداخلي

علاج الكتل الحوضية عند الإناث بعد اكتشاف كتلة الحوض، يحدد الأطباء ما إذا كانت المرأة تحتاج إلى علاج عاجل (مثل الحمل المنتبذ، أو التواء المبيض، أو تمزُّق كيسة مبيضيَّة مع نزفٍ شديد).يحدد الأطباء أيضًا ما إذا كانت الكتلة سرطانية أم لا.عادةً ما يتطلب الألمُ الشديد المعالجة الفورية. يمكن مراقبة بعض الكتل وقد لا تحتاج إلى معالجة أو قد تختفي دون معالجة.بالنسبة لبعض الكتل غير السرطانية، يمكن تدبير الأَعرَاض بالأدوية أو الإجراءات قليلة البضع (مثل انصِمام الورم الليفي الرحمي).ولكن، في بعض الحالات، تتطلب كتل الحوض العلاج الجراحي أو الاستئصال.