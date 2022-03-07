تدني الرغبة الجنسية عند الرجال

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الرغبة أو الشهوة الجنسية عند الرجال.

تتضمن الأسباب المحتملة كلاً من العوامل النفسية (مثل الاكتئاب، والقلق، والمشاكل الاجتماعية)، وتناول بعض الأدوية، وتدني مستويات التستوستيرون في الدم.

بناءً على السبب، فقد يقترح الطبيب على المريض إحالته إلى طبيب نفسي، أو يصف له دواءً مختلفًا، أو يصف له مُكملات التستوستيرون.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن خلل الأداء الجنسي عند الرجال)

تتباين الرغبة الجنسية بشكل كبير بين الرجال، وقد تتراجع مؤقتًا لأسباب مختلفة، مثل القلق أو الإرهاق.كما تتراجع الرغبة الجنسية مع التقدم في العمر غالبًا.وقد يؤدي تدني الرغبة الجنسية المستمر إلى اضطراب العلاقة الزوجية.

يمكن لتدني الرغبة الجنسية أن يكون مشكلة مستمرة تنجم عن خبرات جنسية سيئة في الطفولة، أو ناجمة عن كبت مُكتسب للأفكار الجنسية.وفي كثيرٍ من الأحيان يحدث تدني الرغبة الجنسية بعد سنوات من الرغبة الجنسية الطبيعية.غالبًا ما تكون العوامل النفسية، مثل الاكتئاب، والقلق، واضطرابات العلاقة العاطفية، هي السبب.كما يمكن أن ينجم تراجع الرغبة الجنسية عن الداء الكلوي المزمن.يمكن لبعض الأدوية (مثل تلك المُستخدمة في علاج الاكتئاب، أو القلق، أو سرطان البروستات المتقدم أن يُقلل من المستويات الدموية لهرمون التستوستيرون ويؤدي أيضًا إلى تراجع الرغبة الجنسية.

وعند تدني الرغبة الجنسية، تتراجع وتيرة التفكير بالأمور والخيالات الجنسية، كما تقل رغبة الشخص بممارسة الجنس.وقد تفشل التحفيزات الجنسية، سواءً البصرية، أو اللفظية، أو الحسية بإثارة الرغبة الجنسية.غالبًا ما يكون الرجل المُصاب بتدني الرغبة الجنسية قادرًا على الممارسة الجنسية، وقد يستمر في ممارسة الجنس مع شريكته بهدف إرضاءها وتجنب المشاكل.

قد تُظهر الاختبارات الدموية تدني مستويات التستوستيرون في الدم.يستند تشخيص تدني مستويات التستوستيرون (ويُدعى أيضًا قصور الغدد التناسلية hypogonadism) إلى وصف المريض للأعراض، والنتائج المخبرية التي تُظهر انخفاض المستويات الدموية لهرمون التستوستيرون.