تضيُّقُ الإحليل

توسيع الإحليل،

حيث يُعالِجُ اختصاصي أمراض الجهاز البولي تضيُّق الإحليل عن طريق توسيع الإحليل بعد تخديره، وإدخال أداةٍ تعمل على فتح التضيُّق بشكلٍ أكثر.يقوم الطبيب أحيانًا بفتح التضيُّق عن طريق إجراء يُسمَّى بضع الإحليل urethrotomy، وهو ينطوي على تمرير أداة في داخل الإحليل واستخدام مبضع صغير أو ليزر ليفيّ لإحداث الشقوق الجراحية.

وفي حالاتٍ نادرةٍ، يتشكَّل نسيج ندبيّ بعد مُعالجة التضيُّق، مما يُؤدِّي إلى عودة تضيُّق الإحليل.إذا عاد تضيُّق الإحليل، قد يحتاج النسيج الندبيّ إلى استئصاله جراحيًا، وقد يحتاجُ الإحليل إلى إعادة بِناء (رأب الإحليل urethroplasty).