الشَّبَم (تضيُّق القلفة) والجُّلَاع (التهاب جلد القلفة المُضيِّق)

بالنسبة إلى الشَّبَم، تكُون القلفة ضيِّقة ومشدودة ولا يمكن أن تنزلقَ على حَشفة القضيب (النهاية المخروطية الشَّكل للقَضيب)،وتكُون هذه الحالةُ طبيعيَّة عندَ المواليد الجدد والأولاد الصغار، وهي تزول من دُون مُعالَجةٍ عادة في عُمر 5 سنوات تقريبًا.بالنسبة إلى الرِّجال الأكبر سنًّا، قد ينجُم الشَّبَم عن التهيُّج لفتراتٍ طويلة أو تكرار التهاب حشفة القَضيب والقلفة (التهاب الحشفة والقلفة).يُمكن أن تُؤثِّر القلفة المُتضيِّقة في عملية التبوُّل والنشاط الجنسيّ، وقد تزيدُ من خَطر عَدوى المسالك البولية؛

الشَّبَم الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

ويُعدُّ الختان المُعالجة المعتادة لهذه الحالة،ولكن، بالنسبة إلى الأطفال، يكون أحيانًا تطبيق رُهيِّم يحتوي على ستيرويد قشريّ لمرَّتين أو 3 مرَّات في اليوم، وتمطيط القلفة بلُطف وبشكلٍ دوريّ، من الطرق الفعَّالة وتُغنِيان عن خِتان الطفل.ويُمكن استِخدام الرُّهيِّم لفترة تصل إلى 3 أشهُر.