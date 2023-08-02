الشَّبَم (تضيُّق القلفة) والجُّلَاع (التهاب جلد القلفة المُضيِّق)

يُمكن أن يُصِيبَ الشَّبَم phimosis والجُّلَاع paraphimosis الذُّكور غير المَختونين فقط.
الشَّبَم
بالنسبة إلى الشَّبَم، تكُون القلفة ضيِّقة ومشدودة ولا يمكن أن تنزلقَ على حَشفة القضيب (النهاية المخروطية الشَّكل للقَضيب)،وتكُون هذه الحالةُ طبيعيَّة عندَ المواليد الجدد والأولاد الصغار، وهي تزول من دُون مُعالَجةٍ عادة في عُمر 5 سنوات تقريبًا.بالنسبة إلى الرِّجال الأكبر سنًّا، قد ينجُم الشَّبَم عن التهيُّج لفتراتٍ طويلة أو تكرار التهاب حشفة القَضيب والقلفة (التهاب الحشفة والقلفة).يُمكن أن تُؤثِّر القلفة المُتضيِّقة في عملية التبوُّل والنشاط الجنسيّ، وقد تزيدُ من خَطر عَدوى المسالك البولية؛
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ويُعدُّ الختان المُعالجة المعتادة لهذه الحالة،ولكن، بالنسبة إلى الأطفال، يكون أحيانًا تطبيق رُهيِّم يحتوي على ستيرويد قشريّ لمرَّتين أو 3 مرَّات في اليوم، وتمطيط القلفة بلُطف وبشكلٍ دوريّ، من الطرق الفعَّالة وتُغنِيان عن خِتان الطفل.ويُمكن استِخدام الرُّهيِّم لفترة تصل إلى 3 أشهُر.
الجُلَاع (انكِماشُ جِلدِ القُلفَةِ المُتَضَيِّقَة)
بالنسبة إلى الجُلَاع، لا يُمكن سحب القلفة المُنكمِشة نحو الأمام حتى تُغطِّي حَشفة القضيب،وتُعدُّ هذه الحالة أكثر شُيوعًا في الحُدوث عندما تُترَكُ القلفة مُنكَمِشةً من بعد إجراءٍ طبِّي (مثل القثطرة) أو من بعد تنظيف قضيب الطفل.تتورَّمُ حَشفة القضيب، وتزيدُ من الضغط على القلفة المُنكَمِشة التي تُصبِح حينئذٍ عالقة.يحُول الضغط المتزايد في نهاية المطاف دُون وُصول الدَّم إلى القضيب، الأمر الذي يُمكن أن يُؤدِّي إلى تخريب نسيج القضيب إذا لم يجرِ سحب القلفة إلى الأمام.
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يُعدُّ الجُّلَاع من الحالات الطبيَّة الطارئة التي تحتاجُ إلى مُعالجةٍ فوريَّة،وتنطوي هذه المُعالَجة الفوريَّة على عَصر الحشفة حتى تنكمِش بحيث يُمكن سحب القلفة إلى الأمام.إذا لم تنجح هذه الطريقة، يجري تخدير القضيب ويقوم الطبيب بإحداث شقٍّ في القلفة للتخفيف من التضيُّق،ويجري الخِتانُ لاحقًا.