فرط تنسج البروستات الحَميد BPH

فحص المُستَقيم (المسّ الشرجي)

قِياس جَريان البول uroflowmetry أحيانًا

أخذ خزعة أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أحيانًا

يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كانت غدَّة البروستات مُتضخِّمةً عن طريق جسَّها في أثناء فحص المُستقيم غالباً،حيث يقومون بإدخال إصبع في المُستقيم بعد ارتداء قفَّاز واستخدام مُزلِّقٍ،ويُمكن جسّ البروستات أمام المُستقيمِ مُباشرةً.عند جسّ البروستات التي أصابها فرط تنسج البروستات الحميد، تبدو مُتضخِّمةً ومُتناظرةً وليِّنةً ولكنها لا تُسبِّب الألم عند اللمس.قد تشير المناطق الصلبة أو القاسية إلى: سرطان البروستات.

ينبغي تفحُّص عيِّنة من البول (تحليل البول) للتأكُّد من عدم وجود عدوى أو نَزف.عندما يُبيِّنُ الفحصُ تضخُّم غدَّة البروستات عند الرجل أو وُجود أعراض لانسِداد البول، يقوم الأطباء عادة باختبارٍ لقياسِ مُستوى المُستضدّ النوعيّ للبروستَات في الدَّم (PSA)،ويُمكن أن يرتفِع هذا المُستوى عند الرِّجال الذين يُعانُون من فرط تنسج البروستات الحَميد، وأيضًا عند الرجال الذين يُعانُون من سرطان البروستات.إذا كانَ مُستوى المُستضدّ النوعيّ للبروستَات مُرتفعًا أو كانت البروستات صلبةً أو مُتكتِّلةً عند جسّها، قد يقوم الأطباء باختباراتٍ أخرى لتحديد ما إذا كان السرطان موجودًا.

قد يطلب الأطباءُ من الرِّجال الذين لديهم أعراض انسدادٍ في مجرى البول التبوُّل في جِهاز يقيسُ حجم ومُعدَّل تدفُّق البول (اختبار يُسمَّى قيَاس جريان البول)،وبعدَ هذا الاختبار مُباشرةً، يقوم الأطبَّاءُ بتفحُّص المثانة بالأمواج فوق الصوتيَّة لتحديدِ مدى إفراغها بشكلٍ كامل.يُساعد هذان الاختباران معاً على تشخيصِ وُجود وشدَّة الانسِداد البوليّ.

إذا اشتبه الأطباء بسرطان البروستات، قد يستخدمون التصوير بتخطيط الصدى عبر المستقيم (TRUS) للمساعدة على تحديد المناطق الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان واستهدافها لأخذ خزعة.لا يزيد تحديد هذه المناطق من فرص اكتشاف السرطان وحسب، ولكنه قد يُقلل أيضًا من عدد العينات الضرورية.ونظرًا إلى أن زيادة أعداد العينات تزيد من خطر العدوى، فإنَّ التقليل من عدد العينات المأخوذة يساعد على التقليل من خطر العدوى.

بالنسبة إلى الرجال الذين لديهم ارتفاع في مُستوى المُستضدّ النوعيّ للبروستَات في الدَّم أو كان هذا المستوى يزداد، قد تُستخدَم تقنية أحدث تُسمَّى التصوير بالرنين المغناطيسي مُتعدِّد المعالم multiparametric، وذلك لتعزيز تشخيص ومُعالَجة فرط تنسج البروستات الحميد.

يمكن في بعض الأحيان إجراء تنظير للمثانة لاستبعاد الأسباب الأخرى لانسداد البول، مثل تضيُّق الإحليل، أو للمساعدة على التخطيط بأفضل طريقة للجراحة.