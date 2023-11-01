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مُتلازمة XYY

(مُتلازمة 47,XYY)

حسبNina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

    مُتلازمة XYY هي شذوذ صبغي جنسي حيث يولد الأطفال الذكور بنسختين من الصبغي Y ونسخة واحدة من الصبغي X.

    الصبغيات هي بنى داخل الخلايا تحتوي على الحَمض النووي DNA والعديد من الجينات،تحتوي الجينات على تعليمات تحدد الشكل المفترض للجسم وكيفية أدائه.

    تُحدد الصبغيات الجنسية ما إذا كان الجنين سيُصبح ذكرًا أم أنثى؛حيثُ يؤدي زوج من صبغي X وY إلى ولادة الذكور (XY)، ويؤدي زوج من صبغي X و X إلى ولادة الإناث (XX) .

    يولد نَحو 1 من كل 1000 ذكر بمُتلازمة XYY،

    ويميل الذكور الذين يعانون من مُتلازمة XYY إلى أن يكونوا طويلي القامة ولديهم صعوبات في اللغة.يميل حاصل الذكاء (IQ) إلى أن يكون أقلّ بعض الشيء من حاصل الذكاء عند أفراد العائلة الآخرين.ويمكن أن تحدُث صعوبات التعلم واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط واضطرابات سُّلُوكية بسيطة.

    كان يعتقد سابقًا أن مُتلازمة XYY تسبب السُّلُوك العدواني أو السلوك الإجرامي العنيف، ولكن جَرَى دحضُ هذه النظرية.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.