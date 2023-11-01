مُتلازمة كلاينفلتر

يكون الذكاء عند معظم الأولاد المصابين بمتلازمة كلاينفلتر طبيعياً أو منخفضاً قليلاً،ويُعاني العديد منهم من إعاقة في النطق والقراءة وصعوبات في التخطيط،ويكون لدى معظمهم مشاكل في المهارات اللغوية.غالبًا ما يتعرض هؤلاء الأطفال إلى المشاكل بسبب قلة البصيرة والمحاكمة السيِّئة وضعف القدرة على التعلم من الأخطاء السابقة؛

وعلى الرغم من أن سماتهم الجسدية قد تتباين بشكل كبير، إلا أن معظمهم يكونون طويلي القامة وبذراعين وساقين طويلتين،كما قد يكون الوركان عريضين أيضًا، ولكن يبقى مظهر هؤلاء الأطفال طبيعيًا نسبيًا.

يحدث البلوغ في الوقت الطبيعي عادةً، لكن تبقى الخصية صغيرةً.في سن البلوغ، يكون نموّ شعر الوجه خفيفًا غالبًا، وعند بعض الأولاد، قد يتضخَّم الثدي إلى حد ما (تَثَدِّي الرَّجُل).عادةً ما يكون الذكور الذين يُعانون من هذه المتلازمة عقيمين عادةً، ولكن في بعض الأحيان تنمو الخصيتان بدرجة كافية لإنتاج الحيوانات المنوية.

يميلُ الرجالُ الذين يعانون من متلازمة كلاينفلتر إلى الإصابة بالسكّري، والداء الرئوي المزمن، والدوالي الوريدية، وقصور الدرقية، وسرطان الثدي أكثر من الرجال الآخرين.

يكون لدى بعض الأولاد المصابين 3 و4 وحتى 5 نسخ من الكرموسوم X بالإضافة إلى الكرموسوم Y،مع زيادة عدد الكرموسومات X، تزداد أيضًا شدة الإعاقة الذهنية والشذوذات البدنية.يرتبط كل كرموسوم X إضافي بتراجع في حاصل الذكاء (IQ) بمقدار 15 إلى 16 نقطة، مع تأثُّر اللغة بشكلٍ أكثر خُصوصًا المهارات اللغوية التعبيرية.ً