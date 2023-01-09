سَلس البُراز عند الأطفال

تنطوي الأسباب الرئيسيَّة لسلس البراز على الآتي:

الإمساك

أسباب بدنية أو أمراض في بعض الأحيان

أسباب نفسية

وعلى الرغم من أنَّ الأمر يبدو مُتناقضاً، ينجُم سلس البراز عن الإمساك عادةً.الإمساك هو تأخُّر أو صعوبة في تمرير البراز، ويمكن أن يكون له العديد من الأَسبَاب، لاسيَّما السلوكية (مثل الخوف من استخدام المرحاض أو خروج البراز الصلب) والنظام الغذائي (على سبيل المثال، عدم تناول ما يكفي من الألياف).

ولكن بغض النظر عن السبب، مع بقاء البراز في الأمعاء، يُمتص الماء، فيُصبح البراز قاسياً.ونظرًا إلى أنَّ البراز القاسي وبقطع كبيرةٍ يُمكن أن يُسبب الألم عند التغوُّط، يقوم الطفل بحصر الحاجة الملحَّة إلى التغوُّط لفترةٍ أطول، ممَّا يُؤدِّي إلى حلقة مُفرَغة من تفاقُم الإمسَاك؛قد لا يكون الطفل قادرًا على تمرير البراز القاسي والذي يبقى في المستقيم (براز منحشر).وبعد ذلك قد يتسرَّب البراز الرطب اللين من أعلى المعى الغليظ حول كتلة البراز التي أصبحت قاسية، ممَّا يُؤدِّي إلى سلس البراز.

إذا استمر الإمساك، يتمطَّط جِدار المُستقيم والمعى الغليظ،ويُقلِّل التمطيط المستمر من الإحساس بامتلاء الأمعاء ويُضعِفُ ضبط العضلة ممَّا يزيد من خطر تسرُّب البراز.

يحتاج الأطباء إلى تفحص الطفل حول سبب بدني أو مرض في بعض الأحيان.

أحيانًا قد تُسبب عوامِل نفسية سلس البراز.