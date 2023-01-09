سلس البراز هُو تلتغوُّط غير المناسب الذي لا ينجُم عن مرض أو مشكلة بدنيَّة.
يمكن أن يكون سلس البراز إراديًا أو لا إراديًا.وهو يحدُث عند حَوالى 3 إلى 4% من الأطفال في عُمر 4 سنوات ويُصبِحُ أقل شُيُوعًا مع الزيادة في العمر.يحدث سلس البراز في معظم الأحيان بالتزامن مع تعليم استخدام المرحاض أو البدء في دخول المدرسة،
أسباب سَلس البُراز عند الأطفال
تنطوي الأسباب الرئيسيَّة لسلس البراز على الآتي:
الإمساك
أسباب بدنية أو أمراض في بعض الأحيان
أسباب نفسية
وعلى الرغم من أنَّ الأمر يبدو مُتناقضاً، ينجُم سلس البراز عن الإمساك عادةً.الإمساك هو تأخُّر أو صعوبة في تمرير البراز، ويمكن أن يكون له العديد من الأَسبَاب، لاسيَّما السلوكية (مثل الخوف من استخدام المرحاض أو خروج البراز الصلب) والنظام الغذائي (على سبيل المثال، عدم تناول ما يكفي من الألياف).
ولكن بغض النظر عن السبب، مع بقاء البراز في الأمعاء، يُمتص الماء، فيُصبح البراز قاسياً.ونظرًا إلى أنَّ البراز القاسي وبقطع كبيرةٍ يُمكن أن يُسبب الألم عند التغوُّط، يقوم الطفل بحصر الحاجة الملحَّة إلى التغوُّط لفترةٍ أطول، ممَّا يُؤدِّي إلى حلقة مُفرَغة من تفاقُم الإمسَاك؛قد لا يكون الطفل قادرًا على تمرير البراز القاسي والذي يبقى في المستقيم (براز منحشر).وبعد ذلك قد يتسرَّب البراز الرطب اللين من أعلى المعى الغليظ حول كتلة البراز التي أصبحت قاسية، ممَّا يُؤدِّي إلى سلس البراز.
إذا استمر الإمساك، يتمطَّط جِدار المُستقيم والمعى الغليظ،ويُقلِّل التمطيط المستمر من الإحساس بامتلاء الأمعاء ويُضعِفُ ضبط العضلة ممَّا يزيد من خطر تسرُّب البراز.
يحتاج الأطباء إلى تفحص الطفل حول سبب بدني أو مرض في بعض الأحيان.
أحيانًا قد تُسبب عوامِل نفسية سلس البراز.
هل تعلم...
تشخيص سَلس البُراز عند الأطفال
تقييم الطبيب
يضعُ الأطباءُ تشخيص سلس البراز استنادًا إلى التاريخ الطبِّي للطفل وإلى الفحص البدنيّ،
عند الأطفال المتعاونين، قد يستخدم الأطباء إصبعه بعد ارتداء قفاز لفحص المستقيم برفق لقياس الإحساس وتحديد ما إذا كان هناك براز منحشر (المستقيم هو المكان الذي يبقى فيه البراز قبل أن يخرج من الجسم عبر فتحة الشرج ).
في بعض الأحيان، وخاصةً عندما تفشل الإجراءات البسيطة في تخفيف الإمساك، يقوم الأطباء بإجراء اختبارات أخرى لاستبعاد الأسباب الأخرى، مثل الأشعة السينية للبطن.في بعض الأحيان، يقوم الأطباء بفحوصاتٍ مثل قياس الضغط الشرجي المستقيمي لتقييم عمل العضلات داخل السبيل الهضمي، وخصوصًا فتحتي الشرج والمستقيم.في حالات نادرة خزعة من جدار المستقيم، حيث تؤخذ عينة نسيجية ويجري فحصها تحت المجهر.إذا جَرَى العثور على سبب بدنيّ للإمساك، يُمكن مُعالجته غالبًا،
علاج سَلس البُراز عند الأطفال
بالنسبة للإمساك، اتباع نظام غذائي يصفه الطبيب
خطَّة السلوك
الحفاظ على نجاح الخطَّة
إذا كان السبب هُوَ الإمسَاك، يصفُ الأطباء مُليِّناً أو عاملًا آخر لتنظيف الأمعاء حتى يخرج البراز بشكلٍ كاملٍ، وهو أمر ضروريّ جدًا كنقطة بِداية.
حالما يخرج البراز بشكلٍ كاملٍ، وهو أمر يجري تأكيده أحيانًا عن طريق تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة، يبدأ الطفل باستخدام دواءٍ مُليِّنٍ بشكلٍ منتظمٍ وباتباع خطة سلوكيَّة لضمان التغوُّط بشكلٍ منتظَمٍ،
وبعد أن يتمكَّن الطفل من التغوُّط بشكلٍ منتظمٍ، تبدأ مرحلة تدبير الحالة.
خطة السُّلُوك
تنطوي خطَّة السلوك عادةً على أوقاتٍ مُنظَّمة لاستخدام المرحاض، حيث يُطلب من الطفل الجلوس على المرحاض لفترةٍ تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق من بعد كل وجبة سواء شعرَ أم لم يشعر بحاجة مُلِحَّة إلى التغوُّط.إذا حدث تغوُّط عرضيّ عند الطفل في أثناء أوقاتٍ مُعيَّنة من النَّهار، ينبغي عليه أيضًا الجلوس على المرحاض مباشرةً قبل تلك الأوقات.
تُعدُّ المُكافآت الصغيرة مفيدةً غالبًا،فعلى سبيل المثال، يُمكن تشجيع الطفل على الالتزام بالخطة بشكلٍ أكثر عن طريق منحه مُلصقات صغيرة ليضعها على جدول في كل مرَّة يجلس فيها على المرحاض (حتى إن لم يتغوَّط فعلياً).يجري غالبًا استخدام برنامج تدريجيّ ينطوي على تقديم مكافآتٍ صغيرةٍ للأطفال (مثل ملصقات صغيرةٍ) عند جلوسهم على المرحاض وعلى مكافآت كبيرة عند التزامهم بالخطة بشكلٍ مستمر.قد يحتاج الآباءُ إلى تغيير المكافآت مع مرور الزمن للمحافظة على اهتمام الأطفال بالخطّة.
إذا كانت خطة السلوك التي بدأها مقدم الرعاية غير ناجحة، فقد يُحال الطفل إلى اختصاصي العلاج السُّلُوكي أو اختصاصي علم نفس الطفل الذي لديه خبرة في علاج الأطفال الذين يعانون من سلس البراز.يوصي هؤلاء الاختصاصيون بشدة بأن يتجنب مقدمو الرعاية الذين يشعرون بالإحباط بسبب السلس وسلوكيات التبرز في الثياب معاقبة الطفل أو إظهار خيبة أملهم للطفل بسبب عدم تحقيق تقدم أو العودة للسلوكيات القديمة بعد تحقيق بعض التقدم.كما يحذر المعالجون السلوكيون واختصاصيو علم النفس عند الأطفال مقدمي الرعاية من الإفراط في الثناء الإيجابي.
الحفاظ على نجاح الخطَّة
يتوقَّف تسرُّب البراز غالبًا حالما يتمكَّن الطفل من التغوُّط بشكلٍ مُنتظم.يُمكن أن يكون الحفاظ على بقاء البراز ليناً لأشهر عديدة ضرورياً حتى يعود جدار المعى الذي تمطَّط إلى حالته الطبيعيَّة، وحتى يعود للطفل إدراكه للإحساس بامتلاء المستقيم.في مرحلة الحفاظ على نجاح الخطة، تبقى هناك حاجة إلى استخدام بعض المُليِّنات والجلوس على المرحاض في أوقاتٍ مُنتظمةٍ، وذلك لتشجيع الطفل على التغوُّط قبل أن يشعُر بإحساس بالتغوُّط.
بعد هذه المرحلة، يجري التقليل من جرعة الدواء المُليِّن تدريجيًا، ومن ثمَّ يجري التوقُّف عن استخدامه، ويجري التقليل من عدد أوقات الجلوسِ على المرحاض بشكلٍ منتظمٍ،ويكون هذا غالبًا هُو وقت حدوث النكسة، ولذلك يستمرُّ ممارس الرعاية الصحيَّة في مُراقبة الطفل.يمكن لإعادة تدريب الأمعاء أن يكون عملية طويلة قد تستغرق من أشهر إلى سنوات.
بالنسبة إلى أكثر الحالات شدَّة، قد يحتاج الأطفال الذين يكون سلس البراز البراز لديهم سبباً أو نتيجة لمشاكل انفعالية أو سُلوكيَّة إلى استشارة اختصاصيّ الطب النفسيّ.