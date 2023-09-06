التَّسنين أو الإثغار (بزوغ الأسنان)

التسنين هو عملية بزوغ الأسنان من خلال اللثة.
تظهر السنّ الأولى للطفل بعمر 6 أشهر عادةً، وتظهر مجموعة كاملة مُكوَّنة من 20 سنًا أوَّليًّا في غضون عامين ونصف.
يمكن أن يبكي الطفل قبل بزوغ الأسنان، ويكون مُزْعجًا وسريع الاهتياج وينام ويأكل بشكلٍ سيئ.قد يسيل لعابُ الطفل، وتكون لثَّته حمراء ومؤلمة، ويمضغ باستمرار أشياء مثل الألعاب وقضبان سرير الأطفال في أثناء بزوغ الأسنان.
أوقات بُزوغِ أسنان الرضّع
الأسنان
العمر عند البُزوغ*
الأسنان الأمامية السفلى (القواطع المركزيَّة السفليَّة)
5 - 9 أشهر
الأسنان الأمامية العُلويَّة (القواطع المركزيَّة العُلويَّة)
8 - 12 شهرًا
الأسنان الجانبية العلوية (القواطع الوحشيَّة العُلويَّة)
10 - 12 شهرًا
الأسنان الجانبيَّة السفلى (القواطع الوحشيَّة السفليَّة)
الأشهر 12-15
الأسنان الخلفية الأولى (الطَّواحِن أو الأرحاء الأولى)
10 - 16 شهرًا
أسنان العين أو الأَنياب
16 - 20 شهرًا
الأسنان الخلفية الثانية (الطَّواحِن أو الأرحاء الثانية)
20 - 30 شهرًا
يختلف العمرُ الذي تظهر فيه الأسنان (الساقطة) عندَ الأطفال اختلافًا كبيرًا.يكون لدى الأطفال 20 سنًا لبنيًا.
لا يؤدي التَّسنينُ Teething إلى حدوث حُمَّى (درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أكثر).يجب تقييمُ الأطفال الذين يعانون من الحمى، والذين يبدون نزقين وسريعي التهيّج، من قبل الطبيب لمعرفة العدوى، لأنَّ هذه الأعراض ليست ناجمة عن التسنين.
هل تعلم...
ويحصل الرضعُ، الذين تبزغ أسنانهم، على بعض الراحة عند المضغ على الأجسام الصلبة أو الباردة، مثل المطاط الصلب أو حلقات التسنين المحتوية على الهلام.كما قد يكون مفيدًا تدليك لثَّة الطفل باستعمال الثلج أو من دون استعماله.ويُفيد استعمالُ الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين عادة إذا كان الطفل منزعجًا بشكلٍ كبير.
ينبغي تجنب أدوات التسنين التي تُلبس حول رقبة الطفل، مثل عقود أو خرزات التسنين، لأنها تزيد من خطر الاختناق والانحباس.
ويُنصَح بتجنّب استعمال هلام التسنين لأنَّه ليس أشدّ فعالية من التدابير الأخرى، ويحتوي بعضُه على مادةٍ يُحتملُ أن تكون خطيرة تدعى البنزوكائين benzocaine.يمكن للبنزوكائين في حالاتٍ نادرة أن يتسبَّبَ في حدوث حالةٍ خطرة تُسمَّى ميتهيموغلوبينيَّة الدَّم methemoglobinemia، التي تؤثِّر في قدرة الدَّم على حمل الأكسجين.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: Teething Necklaces and Beads: A Caution for Parents