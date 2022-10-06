تُسبِّبُ عدوى فيروس الهربس البسيط عادةً ظهور بثور أو نفطات مزعجة ومتكرِّرة عندَ البالغين الأصحاء، ولكن يمكن أن تُسبِّب عدوى شديدة عند حديثي الولادة.

يمكن أن يُصابَ حديثو الولادة عند الولادة أو بعدَها.

يكون العرض الرئيسي هو الطفح البثري.

ويعتمد التَّشخيص عادةً على اختبارات لعينات مأخوذة من البثور.

يموت العديدُ من الأطفال غير المعالجين.

للوقاية من انتشار العدوى، يمكن أن تخضع النساء المصابات للولادة القيصرية.

يُعطى حديثو الولادة المصابين بعدوى فيروس الهربس البسيط الأسيكلوفير.

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن حالات العدوى عند حديثي الولادة وعدوى فيروس الهربس البسيط عندَ البالغين).

تكون العدوى بفيروس الهربس البسيط شائعة جدًا عند البالغين.ينتقل هذا الفيروس عن طريق الجنس ويُسبب العدوى في السبيل التناسلي.لا يزول الفيروس بشكل كامل وإنما يبقى كامنًا (غير نشط) في الأنسجة المختلفة مدى الحياة.يستعيد الفيروسُ نشاطه في بعض الأحيان.

ينتقل فيروس الهربس البسيط (HSV) عادةً في أثناء الولادة من خلال السبيل التناسلي لأمٍّ مصابةٍ بالعدوى.وحتى الأمّهات المصابات بالعدوى وليس لديهنّ أعراض قد ينقلن تلك العدوى.في بعض الأحيان، يُصاب حديثو الولادة بالعدوى بعدَ الولادة عندما تنتشر من قِبل شخص لديه عدوى نشيطة.بالنسبة إلى حديثي الولادة، يمكن أن تؤدي عدوى فيروس الهربس البسيط إلى الوفاة أو مشاكل مزمنة.

أعراض عدوى الفَيروس المُضَخِّم للخَلاَيا (CMV) في الولدان تبدأ أعراضُ عدوى فيروس الهربس البسيط عادةً بين الأسبوعين الأول والثالث من الحياة، ولكن في حالات نادرة قد لا تظهر حتّى الأسبوع الرابع.يكون ظهور طفح من البثور الصغيرة المملوءة بالسائل هو العرض الأوّل عادةً.كما قد تظهر البثور داخل الفم وحولَ العينين. أمثلة على القرحات والنفطات في عدوى فيروس الهربس البسيط عندَ حديثي الولادة القرحات الفموية في عدوى فيروس الهربس البسيط تُظهر هذه الصورة المقربة لفم حديث الولادة قرحات على وتحت الشفة العليا ناجمة عن فيروس الهربس البسيط. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY العدوى بفيروس الهربس البسيط تُظهر هذه الصورة طفلًا حديثًا الولادة مصابًا بمتلازمة العَوَز المَناعيّ (الإيدز) وطفح جلدي من الفقاعات الصغيرة المملوءة بالسوائل التي تغطي كامل الجسم. ... قراءة المزيد DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY عدوى بفيروس الهربس البسيط عند حديثي الولادة تُظهر هذه الصورة فقاعات صغيرة ممتلئة بسائل على وجه طفل حديث الولادة مُصاب بفيروس الهربس البسيط. By permission of the publisher.From Demmler G: Congenital and perinatal infections.In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases .Edited by CM Wilfert.Philadelphia, Current Medicine, 1998. القرحات الفموية في عدوى فيروس الهربس البسيط تُظهر هذه الصورة المقربة لفم حديث الولادة قرحات على وتحت الشفة العليا ناجمة عن فيروس الهربس البسيط. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY العدوى بفيروس الهربس البسيط تُظهر هذه الصورة طفلًا حديثًا الولادة مصابًا بمتلازمة العَوَز المَناعيّ (الإيدز) وطفح جلدي من الفقاعات الصغيرة المملوءة بالسوائل التي تغطي كامل الجسم. ... قراءة المزيد DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY عدوى بفيروس الهربس البسيط عند حديثي الولادة تُظهر هذه الصورة فقاعات صغيرة ممتلئة بسائل على وجه طفل حديث الولادة مُصاب بفيروس الهربس البسيط. By permission of the publisher.From Demmler G: Congenital and perinatal infections.In Atlas of Infectious Diseases: Pediatric Infectious Diseases .Edited by CM Wilfert.Philadelphia, Current Medicine, 1998. في بعض حديثي الولادة، تصيب العدوى مناطق معينة فقط (موضعية).على سبيل المثال، قد تقتصر العدوى على العينين أو الجلد أو الفم.ويُصاب الدماغ والجِّهاز العصبي فقط أحيانًاإذا لم تجرِ مُعالَجة العدوى الموضعية، يُصاب بعض حديثي الولادة بمرض واسع الانتشار. أمَّا عندَ حديثي الولادة الآخرين، فتنتشر العدوى وتصيب عددًا من المناطق.وبالنسبة إلى هؤلاء الرضع، تُصاب أعضاء، مثل العينين والرئتين والكبد والدماغ والجلد.تشتمل الأعراضُ على الرخاوة، ونقص التوتّر العضلي، ومشاكل التنفس، وتوقف التنفس (انقطاع النفس)، والنوبات الصرعية.

تشخيص عدوى فيروس الهربس البسيط عند حديثي الولادة اختبارعيّنة من النفطات أو البثور أو سوائل الجسم الأخرى لتشخيص فيروس الهربس البسيط، يأخذ الأطباء عينات المادة ضمن الفقاعات أو غيرها من سوائل الجسم، ويُرسلها إلى المختبر لاستنبات الفيروس وتحديد نوع فيروس الهربس البسيط.كما يمكن للأطباء أيضًا إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) على العينات.يتحرى هذا الاختبار المادة الجينية للفيروس، ويُمكِّن الأطباء من التعرف بسرعة إلى الفيروس. إذا اشتبه الأطباءُ في إصابة المولود الجديد بعدوى في الدماغ، ينبغي إجراء البزل النخاعي (البزل القطني - انظر الشكل: كيف يجرى البزل الشوكي) للحصول على عَيِّنَة من السَّائِل الشوكيّ.

مآل عدوى فيروس الهربس البسيط عند حديثي الولادة إذا لم تجرِ مُعالجة عدوى الهربس عند حديثي الولادة، فإنها تتفاقم إلى مشاكل شديدة عادةً.يتوفى حوالى 85٪ من الأطفال الذين يعانون من عدوى الهربس الواسعة الانتشار إذا تُركن من دون علاج.ويتوفَّى حوالى 50٪ من حديثي الولادة المصابين بعدوى دماغيَّة غير معالجة.الموت ليس شائعًا بين حديثي الولادة الذين تقتصر العدوى لديهم على الجلد أو العينين أو الفم.ومن دون معالجة، يعاني 65٪ على الأقلّ من الناجين من مرض منتشر أو عدوى الدماغ من مشاكل عصبية شديدة. تؤدي المعالجةُ المناسبة بالأدوية المُضادَّة للفيروسات إلى خفض معدّل الوفيات، وزيادة واضحة في احتمال التطوُّر الطبيعي.

الوقاية من عدوى فيروس الهربس البسيط عند حديثي الولادة لم تكن الجهود المبذولة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى حديث الولادة فعّالة للغاية.ولكن، ينبغي فحص النساء اللواتي لديهنَّ بثور على أعضائهن التناسليَّة في وقتٍ قريبٍ من الولادة للتَّحرِّي عن عدوى الهربس البسيط. إذا كانت المرأة تعاني من عدوى هربس نشطة في وقت الولادة، يمكن إجراء الولادة القيصرية للتقليل من خطر انتقال العدوى إلى الوليد.كما أنَّ أجهزة مراقبة فروة الرأس الجنينيَّة عند حديثي الولادة الذين تعاني أمهاتهم من عدوى هربس تناسلية نشطة لا تُستخدَم في أثناء المخاض، لأن هذه الأجهزة تلتصق بفروة الرأس وتخلق شقوقًا في الجلد بحيث قد تنشرَ العدوى.ينبغي فحص حديثي الولادة الذين يولدون لنساءٍ مصابات بعدوى الهربس النشطة لتحرّي عدوى الفيروس. إذا كان معروفًا أن النساء قد أصبن بعدوى فيروس الهربس، فقد يجري إعطاؤهن الدواء المضاد للفيروسات أسيكلوفير أو فالاسيكلوفير خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل.يمكن لهذه الأدوية أن تمنع النكس من جديد في وقت الولادة، وتقلل من الحاجة إلى الولادة القيصرية.