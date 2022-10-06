الالتهابُ الرئوي عند حديثي الولادة

الالتهابُ الرئوي هَو عدوى في الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين (الأسناخ) والنسج المحيطة بها،

قد تنجُم عَدوى عن بكتيريا، أو فيروسات، أو فطور.

وتختلف الأعراض عند حديثي الولادة باختلاف وقت حدوث الإصابة بعد الولادة.

يعتمد وضع التَّشخيص على الأَعرَاض وعلى نتائج صور الأشعَّة السِّينية للصدر والاختبارات الدموية.

تُعطى المضادَّات الحيويَّة لمعالجة العدوى.

(انظر أيضًا نظرة عامة على العدوى عند الأطفال حديثي الولادة و نظرة عامة على الالتهاب الرئوي عند البالغين).

يعدّ السبب التالي الأكثر شُيُوعًا هو حدوث عدوى جرثوميَّة في مجرى الدَّم عندَ الوليد بعد إنتان الدَّم، ويُصنف كما يلي

الالتهاب الرئويّ ذو البداية المبكرة: يبدأ عند الولادة أو في غضون ساعات من الولادة

الالتهاب الرئوي ذو البداية المتأخرة: يبدأ بعد بلوغ المولود عمر 7 أيام

يشيع حدوثُ الالتهاب الرئوي المتأخر عندَ حديثي الولادة في وحدات العناية المركّزة للولدان الذين يحتاجون إلى أنبوب التنفُّس (التنبيب الرغامي - انظر التهوية الميكانيكية) للمشاكل الرئويّة؛حيث يزيد وجود أنبوب التنفُّس من خطر الالتهاب الرئوي.

قد يكون الالتهاب الرئوي ناجمًا عن كائنات حية مختلفة، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات التي تدخل إلى الرئتين.يُصاب حديثو الولادة بالعدوى بعدَ مرورهم من خلال قناة الولادة عند الأم أو بعد تعرّضهم للكائنات الحية في وحدة الرعاية المركّزة أو الحاضنة.

أعراض الالتهاب الرئوي عند حديثي الولادة تتباين أَعرَاض الالتهاب الرئوي الجرثومي بحسب وقت حدوث العدوى. تظهر عندَ حديثي الولادة الذين يُعانون من الالتهاب الرئويّ في وقت مبكِّر أعراضٌ مشابهة أعراض الإنتان عند حديثي الولادة، بما في ذلك أن يبدو الطفل خاملاً ولا يتغذى بشكل جيد. يعاني حديثو الولادة الذين يعانون من التهاب رئوي متأخر في البداية من مشاكل تنفسية غير مفسّرة، وقد يحتاجون إلى المزيد من الأكسجين أو المزيد من دعم التنفس.تزداد كمية البلغم (المخاط السَّميك أو المتغيِّر اللون) وتتغيَّر (على سبيل المثال، تصبح أكثر سماكة وبنّية).قد يكون الرُّضَّع متوعكين بشدة، ودرجة الحرارة لديهم غير مستقرة.

تشخيص الالتهاب الرئوي عند حديثي الولادة الأشعّة السينية للصدر

اختبارات الدم

قياس التأكسج النبضي Pulse oximetry

اختبارات البلغم لتشخيص الالتهاب الرئوي، يقوم الأطباء بتصوير الصدر بالأشعة السينية.كما يقومون أيضًا بختبارات دموية لتحرّي عن البكتيريا الموجودة في الدم.وبما أنّ الرضع الذين يعانون من الالتهاب الرئوي قد يكون لديهم مستويات منخفضة من الأكسجين في الدم، يقوم الأطباء بقياس مستويات الأكسجين في الدم عن طريق وضع جهاز استشعار على الإصبع أو شحمة الأذن.ويسمى هذا الاختبار قياس التأكسج النبضي pulse oximetry.كما قد يحصل الأطباءُ على عَيِّنَة من البلغم واختبارها للتحري عن البكتيريا. وبما أنّ الالتهاب الرئوي الناجم عن البكتيريا قد ينتشر، فقد يقوم الأطباء باختبار حديثي الولادة بحثًا عن الإنتان، ويتضمن ذلك البزل النخاعي (انظر تشخيص الإنتان).

الوقاية من الالتهاب الرئوي عند حديثي الولادة غالبًا ما يمكن الوقاية من الالتهاب الرئوي المتأخّر عن طريق الحدّ من مقدار الوقت الذي يستغرقه حديثو الولادة في استخدام أنبوب التنفُّس.كما قد يساعد غسلُ اليدين واستخدام القفازات وتطهير الأسطح على الوقاية من الالتهاب الرئوي المتأخر.