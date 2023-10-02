عِلَّوصُ العِقي meconium ileus هو انسدادٌ في الأمعاء الدقيقة عند حديثي الولادة، ينجم عن محتوى الأمعاء السميك جدًا (العقي)، والذي يحدث بسبب التَّليُّف الكيسي عادةً.

ينجم عِلَّوصُ العِقي عن التلُّيف الكيسي عادةً.

يتقيَّأ حديثو الولادة ويكون لديهم تضخُّمٌ في البطن ولا يتبرَّزون خلال الأيَّام القليلة الأولى من الحياة.

ويعتمد وضعُ التَّشخيص على الأَعرَاض وعلى نتائج تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية.

يُعالَج الانسداد بالحقن الشَّرجيَّة، وتكون الجراحة ضرورية في حال عدم فعالية الحقن الشرجية.

العقي مادةٌ خضراء داكنة تُعدُّ براز الوليد الأوَّل.يتبرّز حديثو الولادة العِقي خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الحياة عادةً.وإذا كان العِقي سميكًا أو شبيهًا بالقطران بشكلٍ غير طبيعي، فيمكنه سدُّ الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة، المُسمَّى باللَّفائِفِيّ ileum.ويُشار إلى هذا الانسداد باسم عِلَّوصُ العِقي meconium ileus.تتضخَّم الأمعاء الدقيقة التي تعلو موضع الانسداد (تتوسع)، ممَّا يؤدِّي إلى حدوث تورُّمٍ بطني (تمدد).بينما تتضيَّق الأمعاء الغليظة (القولون) التي تلي موضع الانسداد (تسمَّى القولون الصغير) نتيجةً لعدم مرور أيِّ شيءٍ عبرها.

أسباب عِلَّوص العِقي كثيرًا ما يكون عِلَّوصُ العِقي علامة مبكرة على التلُّيف الكيسي.التَّليُّف الكيسي هو اضطراب موروث يتسبب بتشكُّل مُفرَزات معويَّة سميكة وملتصقة بشكل غير طبيعي، حيث تلتصق المفرزات ببطانة الأمعاء مُسبِّبةً حدوث انسداد في الأمعاء الدقيقة.يُعدُّ تشكُّل هذه المُفرَزات الشديدة اللزوجة أوَّل مؤشرات المرض عند حوالى 10-20٪ من الأطفال المصابين بالتَّليُّف الكيسي.وتظهر عند حديثي الولادة الذين يعانون من علوص العقي أعراضٌ أخرى للتليُّف الكيسي لاحقًا بشكلٍ دائمٍ تقريبًا. تكون مُتلازمة سدادة العقي مشابهًة لعلّوص العقي فيما عدا أنّ الأمعاء الغليظة هي التي تنسد بالعقي.

مضاعفاتُ عِلَّوص العِقي تحدث مضاعفاتٌ عند حدوث علُّوص العقي في بعض الأحيان:، مثل: انثقاب الأمعاء الدقيقة

انفتال الأمعاء على نفسها يمكن أن تنثقب الأمعاء الدقيقة أو تتمزق نتيجة انتفاخها الشديد أو نتيجة التفاف الأمعاء الدقيقة المُتوسِّعة على نفسها (انفتال)، ممَّا يُعيق التَّغذية الدَّمويَّة للأمعاء. يُعدُّ الانثقاب حالةً خطيرة لأنها تُسبِّبُ تسرُّب العقي إلى التجويف البطني.إذا حدث الانثقاب قبل الولادة، فقد ينكمش الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة ويضيق (رَتَق الأَمعاء intestinal atresia)، ممَّا يجعل من الضروري إجراء جراحة بعد الولادة.إذا حدث انثقاب بعد الولادة، فإن تسرُّبَ العقي يُسبِّبُ الالتهاب والعدوى (التِهاب الصِّفاق)، ممَّا قد يؤدي إلى حدوث صدمة والوفاة.

أعراض عِلَّوص العِقي بعد الولادة، يتبرَّز المواليد العقي خلال 12-24 ساعة التالية للولادة؛إلَّا أنَّ حديثي الولادة المصابين بعلَّوص العقي لا يتبرَّزون العقي خلال هذه الفترة مع ظهور أعراض انسداد الأمعاء عندهم، والتي تتضمَّن القيء وتورُّم البطن. قد يكون الأطباء قادرين على تحسس ضخامة عُرى الأمعاء الدقيقة عبر جدار البطن.

تشخيص عِلَّوص العِقي قبلَ الولادة، تُجرى اختبارات تصوير قبل الولادة

بعدَ الولادة، أعراض انسداد الأمعاء

تصوير البطن بالأشعة السينية وأحيَانًا حقنة التباين الشرجية

اختبارات التليف الكيسي إذا قام الأطباء بإجراء تخطيط الصدى قبل الولادة، فيمكنهم مشاهدة علامات وجود انسداد في أمعاء الجنين في بعض الأحيان؛ إلَّا أنَّ اشتباه الأطبَّاء الأوَّل بالتشخيص يكون بعد الولادة، وذلك عندما تظهر عند الوليد أعراض الانسداد المعوي.يكون اشتباه الأطبَّاء في وجود علَّوص العقي كبيرًا عند وجود تاريخ عائلي للتَّليُّف الكيسي عند عائلة الوليد، أو إذا كانت نتائج الاختبارات الروتينية لفحص حديثي الولادة إيجابية بالنسبة للتليُّف الكيسي. يقوم الأطبَّاء عند اشتباههم في وجود إصابة بعلُّوص العقي بتصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة والتي تُظهِرُ وجود عُرى مُتضخِّمة في الأمعاء الدقيقة.كما يقوم الأطبَّاء في بعض الأحيان بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السينيَّة بعد إعطاء حقنة شرجيَّة تحتوي على مادة سائلة مرئيَّة بالأشعَّة السينيَّة (عَامِل تَبايُن ظَليل للأَشِعَة).تُظهِر الحُقنَةٌ الشَرجِيَّة أنَّ القولون أضيق من الحالة الطبيعيَّة (ويسمى القَولُون الصَغِير microcolon) وأنَّه يوجد انسدادٌ بالقرب من نهاية الأمعاء الدقيقة. يخضع حديثو الولادة الذين تمَّ تشخيص إصابتهم بعلُّوص العقي لاختبارات التليُّف الكيسي.