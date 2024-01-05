المولود بعد الأوان هو الطفل الذي ولد بعمر 42 أسبوعًا من الحمل أو بعد ذلك.

ومع اقتراب نهاية فترة الحمل، تتراجع وظيفة المشيمة من خلال تقديمها لكمية أقل من المواد الغذائيَّة والأُكسِجين إلى الجنين.

يُعدُّ انخفاضُ سكر الدَّم (الغلُوكُوز) مشكلةً خاصَّةً عندَ حديثي الولادة بعدَ الأوان.

يعاني حديثو الولادة بعد الأوان من جفاف وتقشُّر وترهُّل الجلد وقد يبدو رقيقًا بشكل غير طبيعي لأنهم لم يتلقوا التغذية الكافية مع نهاية فترة الحمل.

يعتمد التَّشخيص على مظهر حديث الولادة وعمر الحمل المقدر.

عادةً ما تُركِّز المعالجة عادةًً على توفير التَّغذية الجيِّدة والرِّعاية العامة.

لا يتنفَّس بعض حديثي بعد الأوان عند الولادة، ويحتاجون إلى الإنعاش.

(انظر أيضًا لمحة عامة على المشاكل العامة عند الأطفال حديثي الولادة).

يُشير مصطلح عمر الحمل إلى عدد أسابيع الحمل.يتحدد العمر الحملي بعد الأسابيع بين اليوم الأول من آخر فترة حيض للأم ويوم الولادة.ويجري تعديل هذا الإطار الزمني غالبًا وفقًا للمعلومات الأخرى التي يتلقَّاها الأطباء، بما فيها نتائج التصوير المبكر بتخطيط الصَّدى، والتي تعطي معلومات إضافيَّة تتعلق بالعمر الحملي.يكون العمر الحملي المتوقع لولادة الطفل هو 40 أسبوعًا.

يُصنَّف حديثو الولادة بحسب العمر الحملي كما يلي:

خديج: الولادة قبل الأسبوع 37 من الحمل.

الفترة الكاملة: الولادة بدءًا من الأسبوع 37 وقبل الأسبوع 42 من الحمل.

بعد الأوان: الولادة بَدءًا من الأسبوع 42 من الحمل

تُعدُّ الولادة بعد الأوان أقلّ شيوعًا بكثير مقارنةًً بالولادة المبكرة (قبل الأوان).ويكون سبب استمرار الحمل لمدَّةٍ أطول من الفترة الطبيعيَّة غيرَ معروف عادةً.تكون النِّساء الحوامل اللواتي خضعن لولادة بعد الأوان مُعرَّضاتٍ لخطرٍ متزايدٍ لحدوث نفس الحالة.

ومع اقتراب موعد انتهاء فترة الحمل، ينقص مستوى السائل الأمنيوسي وتصبح المشيمة (العضو الذي يوفر التغذية للجنين) أصغر حجمًا وأقل فعالية في توفير الأكسجين والمواد الغذائيَّة.ولتعويض هذا النَّقص، يبدأ الجنين باستعمال الدُّهون والكربوهيدرات (السُّكَّريَّات) الخاصَّة به لتوفير الطاقة.ونتيجةً لذلك، يتباطأ معدَّل نموه وقد ينقص وزنه.

المُضَاعَفات التي تحدث خلال الولادة وبعدها يمكن أن يؤدي حدوث انكماشٍ كافٍ في المشيمة إلى عدم تزويد الجنين بكميَّة كافية من الأكسجين، ولاسيَّما خلال المخاض (انظر اختناق الولادة).قد يؤدي نقص الأكسجين إلى حدُوث الضَّائقة الجنينيَّة (علامات تُشير إلى أنَّ الجنين ليس على ما يرام) ، ويمكن أن يؤدي في حالاتٍ أكثر شِدَّةً إلى حدوث إصابةٍ في الدماغ وفي أعضاءٍ أخرى. يمكن أن تؤدي إصابة الجنين بالضَّائقة الجنينية إلى تمريره العِقي (براز الجنين) إلى السائل السَّلَوِيّ.وقد يأخذ الجنين أنفاسًا عميقة انعكاسية بسبب الضائقة الي يتعرَّض لها، وبذلك يستنشق السائل الأمنيوسي المحتوي على العِقي نحو رئتيه قبل الولادة.ونتيجةً لذلك، قد يواجه حديثو الولادة صعوبةًً في التَّنفُُّّس بعد الولادة (متلازمة شفط العِقي meconium aspiration syndrome) . يمكن أن يؤدِّي استمرار الحمل لمدَّةٍ طويلة بعد انتهاء فترة الحمل إلى وفاة الجنين. يكون المواليد بعد الأوان مُعرَّضين لحدوث انخفاضٍ في مستويات سكَّر الدَّم (نقص سكر الدَّم) بعد الولادة، لأنهم استنفدوا مُدَّخراتهم من الدُّهون والكربوهيدرات أو لأن لديهم مستوى مرتفع من الأنسولين.إذا تعرَّض الجنين إلى مستويات مرتفعة من الغلوكوز نتيجة ضَعف ضبط داء السُّكَّري عند الأم خلال فترة الحمل فعادةً ما يُفضي ذلك إلى وجود مستويات مرتفعة من الأنسولين عنده.في وقت الولادة، تتوقف إمدادات الغلوكوز المشيمي فجأة، ويمكن أن يؤدي المستوى المرتفع للأنسولين إلى حدوث هبوط سريع في مستوى السكر في دم الطفل، ممَّا يؤدي إلى معاناته من نقص السُّكَّر في الدَّم.

أعراض المواليد بعد الأوان يعاني الأطفال حديثو الولادة بعد الأوان غالبًا من جفاف وتقشُّر ورخاوة الجلد والذي قد يبدو رقيقًا بشكلٍ غير طبيعي (شاحبًا)، لاسيَّما إذا حدث تراجعٌ كبيرٌ في وظيفة المشيمة.وتكون أظافرُ أصابع اليدين والقدمين طويلة.قد يتلوَّن الحبل السري، والجلد، والأظافر باللون الأخضر إذا كان العِقي موجودًا في السائل الأمنيوسي.

تشخيص المواليد بعد الأوان مظهر حديث الولادة

العمر الحملي يعتمد تشخيص الولادة بعد الأوان على مظهر المولود الجديد بعد الولادة وعلى العمر الحملي المحسوب.