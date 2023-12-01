لمحةٌ عامة عن القضايا الاجتماعية التي تؤثِّر في الأطفال

هناك العديد من أحداث الحياة، بما فيها مرض أو وفاة شخص قريب (انظر وفاة أحد أفراد العائلة أو شخص عزيز) والطلاق والتنمُّر، تكُون مُخيفةً أو غير سارَّة للأطفال؛وحتى الأحداث التي لا تؤثر في الطفل مباشرةً، مثل الكوارث الطبيعية أو الحرب أو الإرهاب، قد تُسبب القلق،ويُمكن أن تستحوذ المخاوف حول جميع هذه الأحداث، سواء كانت منطقية أم غير منطقية، على الطفل.قد يتجنب الآباء مناقشة الأحداث التي تثير القلق، مثل إطلاق النار في مدرسة في مجتمع آخر، مع الطفل على أمل أنَّه غير مُدرك للحدث.قد يكون من الأفضل للآباءِ أن يفترضوا أنَّ الطفلَ مدرك فعلًا للحدث، وأن يقوموا بالتقصي عن فهمه للحدث والقلق بشأنه، ولكن بطريقة لطيفة.ومن الأفضل للطفل أن يتعلم أو يناقش على الأقل حدثًا مثيرًا للقلق مع أحد الوالدين.

يواجه الأطفال صعوبة في التحدّث عن مواضيع غير سارة غالبًا،ولكن يمكن أن يُساعد النقاش المفتوح الطفلَ على التعامل مع المواضيع الصعبة أو المحرجة وتبديد المخاوف غير المنطقية.يحتاج الطفل إلى معرفة أن القلق أمرٌ طبيعي، وأن مشاعر القلق عادةً ما تنحسر مع مرور الزمن.وغالباً ما يجد الآباء الذين يناقشون بشكلٍ روتيني مواضيع صعبة مع أطفالهم في سن مبكرة أن الأطفال أكثر انفتاحًا للحديث حول القضايا المعقدة التي يواجهونها كمراهقين.

ينبغي على الآباء مناقشة الموضوعات الصعبة في أثناء وقتٍ هادئ وفي مكان آمن ومريح، وعندما يُبدِي الطفل اهتمامه؛كما ينبغي على الآباء أن يبقوا هادئين، وأن يقدموا معلومات واقعية وأن يُعطوا الطفل اهتمامًا كاملاً.يُشجِّعُ الإقرارُ بما يقوله الطفل مع عبارات مثل "أنا أفهم" أو مع إيماءة هادئة الطفلَ على أن يمنح ثقته لوالده/والدته.كما تُعدُّ إعادة صياغة ما يقوله الطفل باستخدام بضع كلمات من الأمور المُشجِّعة أيضًا،فعلى سبيل المثال، إذا نوَّه الطفل إلى الغضب حول الطلاق، يستطيع أحد الوالدين القول: "إذن، فإن الطلاق يجعلك غاضبًا"، أو "أخبرني المزيد عن ذلك". كما يُشجِّع السؤال حول مشاعر الطفل على مُناقشة الانفعالات الحسَّاسة أو المخاوف أيضًاً؛ فعلى سبيل المثال، الخوف من أن يقوم والد غير وصيّ بالتخلي عن الطفل في أثناء الطلاق أو الشعور بالذنب بالنسبة للتسبّب في الطلاق.

يُشجِّعُ الآباءُ أطفالهم على الإقرار بمخاوفهم وما يشغل بالهم من خلال التحدث عن مشاعرهم الذاتية،فعلى سبيل المثال، وبالنسبة إلى الطلاق، قد يقول أحد الوالدين: "أنا حزينٌ حول الطلاق أيضًا،ولكن أنا أعلم أيضًا أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي أن نفعله.وعلى الرغم من أننا لن نستطيع العيش معًا بعد الآن، إلا أننا سنبقى نُحبك سويةً ونعتني بكَ دائمًا". وعند القيام ذلك، يستطيع الوالدان مناقشة مشاعرهما وتقديم الطمأنينة وشرح أن الطلاق هو الخيار المناسب لهما.يحتاج العديد من الأطفال، خُصوصًا الأطفال الأصغر سنًا، إلى سماع نفس الرسالة مرارًا وتكرارًا؛وينبغي على الآباء عدم التقليل من قيمة الطمأنينة التي تقدمها هذه الرسائل.

كما قد ينبغي أيضًا علی أحد الوالدین أن یتعامل مع جانبٍ صعبٍ من سلوك الطفل،فعلى سبيل المثال، ينبغي على أحد الوالدين الذي يشتبه في أن الطفل أو المراهق يستعمل العقاقير غير المشروعة أو الكحول، أن يتطرق إلى هذه المسألة مع الطفل مباشرةً.قد يقول أحد الوالدين: "أنا قلق من أنك تتعاطى المخدرات.أنا أشعر بهذه الطريقة بسبب... " من المهم أن يتحدث الوالد بطريقة واضحة وهادئة، وأن يُعبِّر عن المخاوف حول سلوك الطفل، بالإضافة إلى تقديم الدعم والحبّ.بعد أن يُعرِب الآباء عن المخاوف التي لديهم، ينبغي إتاحة الفرصة أمام الطفل للتحدث؛وينبغي على الطفل والوالد أن يضعا خطة عمل قد تتضمن موعدًا مع طبيب أطفال أو استشاري.

لقد أبرزت الأحداث العالمية الأخيرة أهمية المناقشات العائلية.فعلى سبيل المثال، لم تكن جائحة كوفيد-19 مجرد نقاش صحي، ولكنها كانت محوراً لوجهات النظر المتعارضة داخل بعض العائلات، والجدل السياسى، والتعبير عن القيم والمعتقدات المتناقضة في وسائل الإعلام.كان لجائحة كوفيد-19 تأثير على الجميع، بما في ذلك الأطفال، وقد يحتاج الآباء إلى مواصلة مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بكوفيد مع أطفالهم.

وبالمثل، فإن القضايا الاجتماعية، مثل الميول الجنسية والجندر، والحقوق الإنجابية، والعنصرية وغيرها من أنواع كلام أو أفعال الكراهية، وإساءة استعمال المواد، والقيود المفروضة على ما يمكن وما لا يمكن تعليمه في المدرسة، تحتل مكانًا بارزًا في الأخبار الوطنية والمحلية في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.قد تؤثر القضايا الخلافية على الأطفال بشكل مباشر.قد يشعر الأطفال الذين بدوا في السابق غافلين عن العديد من هذه القضايا الآن بالتشوش والانزعاج من المناقشات التي تدور حولهم.ينبغي على الآباء أن يدركوا أنه بغض النظر عن كيفية شعورهم أنفسهم حيال هذه القضايا، فإن مثل هذه المناقشات يمكن أن تثير القلق لأبنائهم.ينبغي على الآباء أن يدركوا أن أطفالهم قد يكون لديهم أصدقاء من خلفيات مختلفة، وقد يكون لديهم تجارب وآراء مختلفة حول هذه القضايا الهامة.يُعد تعليم وتقديم نماذج سلوكيات محترمة والحديث بلغة مهذبة تجاه أولئك الذين لديهم وجهات نظر مختلفة من الدروس المهمة التي يجب على الأطفال تعلمها.

وفي الوقت الذي يكافح فيه البالغون للوصول إلى توافق في الرأي حول هذه الجوانب من الاختلاف، فإن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأطفال لفهم هذه القضايا وكيفية الاستجابة لها.نظرًا إلى سهولة توفر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ينبغي على الآباء الإقرار بأن أطفالهم سيكونون عاجلاً أو آجلًا على علم بهذه القضايا الاجتماعية.يكون الأطفال من جميع الأعمار أكثر قدرة على التعامل مع هذه القضايا عندما يكون لديهم آباء يرشدونهم.