لمحةٌ عامة عن القضايا الاجتماعية التي تؤثِّر في الأطفال

ومع نمو الأطفال ونمائهم، سوف يواجهون كلاً من التجارب الإيجابية والتحديات.تكون بعضُ هذه التحديات بسيطة، ولكنَّ بعضها الآخر قد يُسبِّبُ شدةً كبيرة.حتى ينمُو الطفل، ينبغي أن يتلقَّى رِعاية مُناسبة ومُستمرَّة من قبل مقدم للرعاية مُحبّ، سواءٌ أكان هذا الشخص أحد الوالدين أم مُقدِّم آخر للرعاية.ويُمكن أن يمنحَ الأمن والدعم الذي يقدمه هذا الشخص البالغ الطفلَ ثقةً بالنفس ومرونةً للتعامُل مع الشدَّة بشكلٍ فعَّالٍ.
من شأن التفاعل مع أشخاص خارج المنزل أن يساعد الأطفال على النضج عاطفيًا واجتماعيًا.وتحدث هذه التفاعلاتُ عادة مع ذوي القُربَى والأصدقاء والجيران والأشخاص في مراكز رعاية الأطفال والمدارس ودور العبادة والفرق الرياضية أو النشاطات الأخرى.من خلال التعامل مع الحالات البسيطة من الشدَّة والصراعات الثانوية الكامنة في هذه التفاعلات، يكتسب الأطفال تدريجيًا مهارات للتعامل مع عوامل الشدَّة أو الضغوط الأكثر أهمية.كما يتعلم الأطفال أيضًا من خلال مشاهدة كيف يتعامل البالغون مع الضائقة في حياتهم.
يتأثَّر الأطفال، كما هِيَ الحال بالنسبة إلى البالغين، بالأحداث التي تحدث خارج منازلهم أو مجتمعاتهم المحلية.فعلى سبيل المثال، تغطي جميع أنواع وسائل الإعلام وبشكل واسع حوادث إطلاق النار في المدارس وغيرها من الأماكن أو الحوادث الأخرى.وحتى ولو حاول البالغون حماية الأطفال من معرفة هذه الأحداث، فإن معظم الأطفال سوف يعلمون بها عند حدوثها.تحصل عمليات إطلاق النار في المدارس على وجه الخصوص على الكثير من التغطية من خلال وسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفاز والمذياع والصحف ومنصات وسائل الإعلام الرقمية، مثل الأخبار ومواقع النقاش على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.وكلما كان الطفل أكبر سنًا، كلما ازدادت إمكانية وصوله إلى معلومات حول هذه الأحداث.بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم روايات عن الخلافات السياسية بشأن القضايا المثيرة للجدل من قبل بعض المصادر الإعلامية باستخدام لغة عدوانية واستقطابية للغاية أو صور رسومية أو عنيفة.يمكن أن يكون هذا مثيرًا للقلق لأي شخص، لكنه قد يكون مرهقًا بشكل خاص للأطفال.قد يكون الوالدان غير قادرين على مساعدة الطفل على تدبير هذه الشدة أو الحدّ من تأثيرها، وذلك لأنهما قد لا يعرفان حتى ما سمع به الطفل خارج المنزل.
عندما يكبر الأطفال ويصبحون مراهقين وبالغين، فإنهم يطورون شعورهم الخاص باستقلالية الآراء، والمعتقدات، والأفعالكثيرًا ما يُعتمد على الأهل، إلى جانب المدارس والمجتمع والمؤسسات الدينية، بتوجيه تعليم الأطفال ومساعدتهم على تطوير معتقداتهم.كما تتبلور أفكار ومعتقدات الأطفال من خلال المؤثرات الخارجية أيضًا.تُعد وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من التأثيرات الرئيسية ومصدر الكثير من الأخبار والمعلومات التي يتعرض لها الأطفال.قد يكون بإمكانهم الوصول إلى المعلومات الصحيحة والمضللة على حد سواء من خلال الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والساعات الذكية، وغيرها من الأجهزة المحمولة.غالبًا ما يكون الآباء ومقدمو الرعاية غير مدركين لمصادر المعلومات التي يتعرض لها أطفالهم، وغالبًا ما لا تتاح لهم الفرصة للسيطرة على هذه الوسائل المؤثرة الهامة.من السهل على معظم الأطفال الوصول إلى مصادر معلومات غير دقيقة، أو غير مناسبة، أو لا تتفق مع القيم الأبوية.
من الضروري أن يطلع الآباء ومقدمي الرعاية على جميع المصادر التي يتلقَّى أطفالهم المعلومات عنها.يمكن تحقيق التوعية بشكلٍ أمثل من خلال نقاشات مفتوحة مع الأطفال، ومراقبة الأبوين لنشاط الأطفال على الإنترنت، وعند الضرورة، الحدّ من الوصول إلى المحتوى غير اللائق.
هل تعلم...
قد تُمثِّلُ أحداث رئيسية مُعيَّنة تُسبب اضطرابًا في بنية الأسرة أو روتينها، مثل المرض والطلاق، تحديًا لقدرات الطفل على إدارة النشاطات الاعتيادية.كما قد تُؤثِّرُ هذه الأحداثُ في النمو العاطفي والاجتماعي عند الطفل أيضًا؛فعلى سبيل المثال، قد يُحول مرضٌ مزمن دُون مُشاركة الطفل في نشاطاتٍ، كما يُضعِفُ الأداء في المدرسة أيضًا.
كما قد يكون للأحداث التي تؤثر في الطفل عواقب سلبية على الأشخاص المقربين منه أيضًا.تُعدُّ رعاية الطفل المريض أو الطفل الذي يعاني من مشاكل سلوكية خطيرة تجربة مُجهدة لمقدمي الرعاية وأي شخص آخر يشكل جزءًا من حياة الطفل.وتختلف عواقب مثل هذه الشدَّة بحسب طبيعة وشدة المرض أو المشكلة السُّلُوكية، وبحسب الموارد العاطفية للأسرة وغيرها من موارد وأنواع الدعم.
التحدّث مع الأطفال حول مواضيع صعبَة
هناك العديد من أحداث الحياة، بما فيها مرض أو وفاة شخص قريب (انظر وفاة أحد أفراد العائلة أو شخص عزيز) والطلاق والتنمُّر، تكُون مُخيفةً أو غير سارَّة للأطفال؛وحتى الأحداث التي لا تؤثر في الطفل مباشرةً، مثل الكوارث الطبيعية أو الحرب أو الإرهاب، قد تُسبب القلق،ويُمكن أن تستحوذ المخاوف حول جميع هذه الأحداث، سواء كانت منطقية أم غير منطقية، على الطفل.قد يتجنب الآباء مناقشة الأحداث التي تثير القلق، مثل إطلاق النار في مدرسة في مجتمع آخر، مع الطفل على أمل أنَّه غير مُدرك للحدث.قد يكون من الأفضل للآباءِ أن يفترضوا أنَّ الطفلَ مدرك فعلًا للحدث، وأن يقوموا بالتقصي عن فهمه للحدث والقلق بشأنه، ولكن بطريقة لطيفة.ومن الأفضل للطفل أن يتعلم أو يناقش على الأقل حدثًا مثيرًا للقلق مع أحد الوالدين.
يواجه الأطفال صعوبة في التحدّث عن مواضيع غير سارة غالبًا،ولكن يمكن أن يُساعد النقاش المفتوح الطفلَ على التعامل مع المواضيع الصعبة أو المحرجة وتبديد المخاوف غير المنطقية.يحتاج الطفل إلى معرفة أن القلق أمرٌ طبيعي، وأن مشاعر القلق عادةً ما تنحسر مع مرور الزمن.وغالباً ما يجد الآباء الذين يناقشون بشكلٍ روتيني مواضيع صعبة مع أطفالهم في سن مبكرة أن الأطفال أكثر انفتاحًا للحديث حول القضايا المعقدة التي يواجهونها كمراهقين.
ينبغي على الآباء مناقشة الموضوعات الصعبة في أثناء وقتٍ هادئ وفي مكان آمن ومريح، وعندما يُبدِي الطفل اهتمامه؛كما ينبغي على الآباء أن يبقوا هادئين، وأن يقدموا معلومات واقعية وأن يُعطوا الطفل اهتمامًا كاملاً.يُشجِّعُ الإقرارُ بما يقوله الطفل مع عبارات مثل "أنا أفهم" أو مع إيماءة هادئة الطفلَ على أن يمنح ثقته لوالده/والدته.كما تُعدُّ إعادة صياغة ما يقوله الطفل باستخدام بضع كلمات من الأمور المُشجِّعة أيضًا،فعلى سبيل المثال، إذا نوَّه الطفل إلى الغضب حول الطلاق، يستطيع أحد الوالدين القول: "إذن، فإن الطلاق يجعلك غاضبًا"، أو "أخبرني المزيد عن ذلك". كما يُشجِّع السؤال حول مشاعر الطفل على مُناقشة الانفعالات الحسَّاسة أو المخاوف أيضًاً؛ فعلى سبيل المثال، الخوف من أن يقوم والد غير وصيّ بالتخلي عن الطفل في أثناء الطلاق أو الشعور بالذنب بالنسبة للتسبّب في الطلاق.
يُشجِّعُ الآباءُ أطفالهم على الإقرار بمخاوفهم وما يشغل بالهم من خلال التحدث عن مشاعرهم الذاتية،فعلى سبيل المثال، وبالنسبة إلى الطلاق، قد يقول أحد الوالدين: "أنا حزينٌ حول الطلاق أيضًا،ولكن أنا أعلم أيضًا أنه الشيء الصحيح الذي ينبغي أن نفعله.وعلى الرغم من أننا لن نستطيع العيش معًا بعد الآن، إلا أننا سنبقى نُحبك سويةً ونعتني بكَ دائمًا". وعند القيام ذلك، يستطيع الوالدان مناقشة مشاعرهما وتقديم الطمأنينة وشرح أن الطلاق هو الخيار المناسب لهما.يحتاج العديد من الأطفال، خُصوصًا الأطفال الأصغر سنًا، إلى سماع نفس الرسالة مرارًا وتكرارًا؛وينبغي على الآباء عدم التقليل من قيمة الطمأنينة التي تقدمها هذه الرسائل.
كما قد ينبغي أيضًا علی أحد الوالدین أن یتعامل مع جانبٍ صعبٍ من سلوك الطفل،فعلى سبيل المثال، ينبغي على أحد الوالدين الذي يشتبه في أن الطفل أو المراهق يستعمل العقاقير غير المشروعة أو الكحول، أن يتطرق إلى هذه المسألة مع الطفل مباشرةً.قد يقول أحد الوالدين: "أنا قلق من أنك تتعاطى المخدرات.أنا أشعر بهذه الطريقة بسبب... " من المهم أن يتحدث الوالد بطريقة واضحة وهادئة، وأن يُعبِّر عن المخاوف حول سلوك الطفل، بالإضافة إلى تقديم الدعم والحبّ.بعد أن يُعرِب الآباء عن المخاوف التي لديهم، ينبغي إتاحة الفرصة أمام الطفل للتحدث؛وينبغي على الطفل والوالد أن يضعا خطة عمل قد تتضمن موعدًا مع طبيب أطفال أو استشاري.
لقد أبرزت الأحداث العالمية الأخيرة أهمية المناقشات العائلية.فعلى سبيل المثال، لم تكن جائحة كوفيد-19 مجرد نقاش صحي، ولكنها كانت محوراً لوجهات النظر المتعارضة داخل بعض العائلات، والجدل السياسى، والتعبير عن القيم والمعتقدات المتناقضة في وسائل الإعلام.كان لجائحة كوفيد-19 تأثير على الجميع، بما في ذلك الأطفال، وقد يحتاج الآباء إلى مواصلة مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بكوفيد مع أطفالهم.
وبالمثل، فإن القضايا الاجتماعية، مثل الميول الجنسية والجندر، والحقوق الإنجابية، والعنصرية وغيرها من أنواع كلام أو أفعال الكراهية، وإساءة استعمال المواد، والقيود المفروضة على ما يمكن وما لا يمكن تعليمه في المدرسة، تحتل مكانًا بارزًا في الأخبار الوطنية والمحلية في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.قد تؤثر القضايا الخلافية على الأطفال بشكل مباشر.قد يشعر الأطفال الذين بدوا في السابق غافلين عن العديد من هذه القضايا الآن بالتشوش والانزعاج من المناقشات التي تدور حولهم.ينبغي على الآباء أن يدركوا أنه بغض النظر عن كيفية شعورهم أنفسهم حيال هذه القضايا، فإن مثل هذه المناقشات يمكن أن تثير القلق لأبنائهم.ينبغي على الآباء أن يدركوا أن أطفالهم قد يكون لديهم أصدقاء من خلفيات مختلفة، وقد يكون لديهم تجارب وآراء مختلفة حول هذه القضايا الهامة.يُعد تعليم وتقديم نماذج سلوكيات محترمة والحديث بلغة مهذبة تجاه أولئك الذين لديهم وجهات نظر مختلفة من الدروس المهمة التي يجب على الأطفال تعلمها.
وفي الوقت الذي يكافح فيه البالغون للوصول إلى توافق في الرأي حول هذه الجوانب من الاختلاف، فإن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأطفال لفهم هذه القضايا وكيفية الاستجابة لها.نظرًا إلى سهولة توفر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ينبغي على الآباء الإقرار بأن أطفالهم سيكونون عاجلاً أو آجلًا على علم بهذه القضايا الاجتماعية.يكون الأطفال من جميع الأعمار أكثر قدرة على التعامل مع هذه القضايا عندما يكون لديهم آباء يرشدونهم.