المَرض والوفاة عندَ الرضّع

يُشكِّلُ فقدان الرضيع صدمة عاطفيًةً للآباء دائمًاً.ولكن، إذا مات قبل أن يراه والداه أو يلامسانه، فقد يشعران كما لو أنهما لم يرزقا بصغيرٍ أبدًا.وعلى الرغم من أنه أمر مؤلم، إلا أن حمل أو رؤية الطفل بعد وفاته يمكن أن يساعدا والديه على البدء بالتفجُّع والتسليم بالأمر.في بعض الأحيان، يجد والدا الرضيع الذي ولد ميتًا الراحة في إلباس الرضيع أو لفّه ببطانية الطفل، والتقاط صور فوتوغرافية له، أو بصمات الأقدام، أو غيرها من التذكارات التي يمكنهم حفظها لتذكُّر طفلهم.وتُضفي هذه الممارسة صِفةً بشريةً للرضيع، وتُعزز مسألة أن الرضيع كان جزءًا حقيقيًا من العائلة.

هل تعلم...

قد يستحوذُ الشعور بالفراغ والآمال والأحلام الضائعة والخوف على الوالدين اللذين قد يُصابا بالاكتئاب.يميل الآباء إلى الشعور بالذنب وإلقاء اللوم على الذات حتى عندما لا يكونون مسؤولين عن الوفاة؛وقد يُؤدِّي الحزن والشعور بالذنب من بعد وفاة الرضيع إلى توتُّر العلاقة بين الوالدين؛كما قد تعني عملية التفجُّع أيضًا أن الآباء غير قادرين على تلبية احتياجات أفراد العائلة الآخرين، بما في ذلك الأطفالُ الآخرون.

يمكن أن تستفيد العديد من العائلات التي يعاني الرضع فيها من مرض شديد، أو الذين قضوا نحبهم، من النصح الذي يُقدِّمه العاملون في المجال النفسي أو الديني.وقد يستفيدون أيضًا من مجموعات دعم الآباء والأسرة.