التبني هو الإجراء القانوني لإضافة شخصٍ إلى عائلةٍ موجودة،وينبغي التصديق على جميع حالات التبني من قبل محكمة قانونية.يُقصَد بالتبنِّي أن يكون مؤقتًا، وذلك على النقيض من الرعاية البديلة،والهدف منه هو توفير الأمن مدى الحياة للطفل والأسرة المُتبنّية.

ويُعدُّ الأطفال الذين تيتموا مُرشحين واضحين للتبني.في الولايات المتحدة، يمكن تبني الأطفال إذا تخلى الوالدان عن الطفل طواعية، أو إذا جرى فصل الطفل عن عائلته بشكلٍ إلزاميّ من خلال إجراء في المحكمة يُعرَف بإنهاء حقوق الوالدين termination of parental rights.كما أنَّ التبني الدولي (تبني أطفال من بلدان أخرى، على سبيل المثال من دور الأيتام الأجنبية) مُحتمل أيضًا في معظم الأحيان.

هناك العديد من المصطلحات لأنواع التبني في الولايات المتحدة، ولكن يمكن تقسيم التبني إلى ثلاث فئات رئيسية:

التبني من الرعاية البديلة

التبني المستقل أو التبني الخاص

التبني الدولي

يمكن أن تكون عمليات التبني مفتوحة أو مغلقة،وبالنسبة إلى التبني المفتوح، تكون هوية الطفل وهوية العائلة المتبنِّيَة وهوية الآباء البيولوجيين معروفة لبعضها بعضًا،أما بالنسبة إلى التبني المغلق، يَجرِي الاحتفاظ بسرية هويات الآباء البيولوجيين والعائلة المتبنِّيَة.

التبنّي من الرعاية البديلة Adoption from foster care يُعدُّ الأطفالُ الذين جرى إنهاء حقوق آبائهم البيولوجيين مُتاحين للتبنِّي؛وعادة ما يكون هؤلاء الأطفال في نظام الرعاية البديلة.يجري تبنِّي آلاف الأطفال كل عام من الرعاية البديلة، ويتلقى العديد من الآباء المتبنين دعمًا ماليًا للمساعدة على تغطية تكاليف احتياجات الأطفال الطبية أو التعليمية الخاصة (مساعدات أو إعانات التبني).

التبنّي المستقل أو التبني الخاص يمكن تبني الأطفال بشكل مستقل أو بشكلٍ خاص، أي أن الوكالة العامة لا تمارس دورًا في ترتيب التبني؛وفي هذه الحالات من التبنِّي، يستطيع الآباءُ البيولوجيون استخدام وكالة خاصة للتبنِّي لوضع مولود جديد مع عائلة مُتبنِّيَة،وغالباً تدفع العائلة المُتبنِّيَة آلاف الدولارات إلى الوكالة الخاصة للحصول على الخدمات القانونية والدعم الطبي للوالدين البيولوجيين.وفي بعض الأحيان، يقوم محام خاص باتخاذ هذه الترتيبات عوضًا عن الوكالة. يمكن أن يحدث نوع آخر من التبني الخاص عندما يتزوج والد أعزب أو يلتزم مع شريك،والشخص الذي يتزوج من شخص لديه طفل لا يصبح والدًا لذلك الطفل بشكلٍ تلقائيّ.يمكن تبنِّي الطفل الذي ليس لديه والد بيولوجي ثانٍ من قِبَل الزوجين الجديدين أو الشريك الجديد.

التبنّي الدولي الخيار الآخر هو تبني طفل من بلد مختلف.ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌﺎﺋﻼت عادةً وﮐﺎﻟﺔ للتبنِّي يكون مقرَّها ﻓﻲ وطنهم الأصلي ﻟﺗرﺗﯾب عملية التبنِّي أو اﺳﺗﺧدام اﻟوﮐﺎﻻت أو جهات محترفة أخرى يكون مقرها في ﺑﻟد ﻣﯾﻼد اﻟطﻔل، وذلك لوضع الترتيبات. ينبغي تصديق جميع حالات التبني من بلد آخر من قبل محكمة قانونية في ذلك البلد؛في الولايات المتحدة، على الرغم من أن مثل هذا التبني صالح، إلا أنه غالبًا ما تختار العائلات أيضًا المضي في عملية التبني في الولايات المتحدة لتجنب أية تحديات مستقبلية تواجه هذه العملية.

ما بعدَ التبني يتكيف مُعظم الأطفال الذين جرى تبنيهم على نحو جيد، بما في ذلك الأطفال الذين كانوا في السابق في الرعاية البديلة أو دور الأيتام الأجنبية، وقلما تحدث لديهم مشاكل.ولكن مع تقدم الأطفال في السن، قد تظهر لديهم مشاعر الرفض بسبب تخلِّي عائلاتهم الحقيقية عنهم.في أثناء فترة المراهقة وبداية البلوغ بشكل خاص، قد يكون الأشخاص الذين جرى تبنيهم فضوليين بشكلٍ كبيرٍ تجاه آبائهم الحقيقيين، حتى لو لم يسألوا عنهم.ويسعى بعض الأشخاص للحصول على معلومات عن آبائهم الحقيقيين أو يسعون للبحث عنهم، ويبحث بعض الآباء الحقيقيين عن أبنائهم الحقيقيين. إن عدم إخبار الأطفال بأنه جَرَى تبنيهم يمكن أن يضر بهم لاحقًا،ومن الأفضل عدم اعتبار هذه المعلومات سرًا على الإطلاق، وإنما مُجرَّد جزء من تاريخ العائلة.وفي حال قام الأطفال بالسؤال فعلاً، ينبغي على الآباء المتبنين إخبار الطفل حول والديه الحقيقيين بطريقة تجعله يشعر بالراحة؛فعلى سبيل المثال، إذا تعرض الطفل لسوء المعاملة أو الإهمال، يمكن للوالدين بالتبني أن يقولا إنه جرى أخذه لأن والده الحقيقي لم يتمكن من توفير الرعاية المناسبة.أو قد يقول الوالدان بالتبني إن الوالد الحقيقي لم يكن قادرًا على رعايته وأعطاهما إياه حتى يتمكنا من حبّه والاعتناء به. يحتاج الأطفال إلى الطمأنينة بأنهم محبوبون وسيظلون محبوبين دائمًا.إذا كان الأطفال على اتصال مع عائلاتهم الحقيقية، فمن المفيد للآباء أن يُخبروا الأطفال أنهم محبوبون من قِبل عائلتهم الحقيقية وعائلتهم بالتبنِّي.

التواصلُ مع الآباء الحقيقيين إذا طلب الآباءُ الحقيقيون عدم الكشف عن هوياتهم، فهناك جدلٌ حول ما إذا كان ينبغي أن يكون الأطفالُ قادرين على الوصول إلى معلومات حولهم،في الولايات المتحدة، توفر بعض الولايات موقعًا على شبكة الإنترنت للآباء الحقيقيين والأطفال لنشر هويتهم.وإذا قام بهذا الأمر الآباءُ الحقيقيون والأطفال معًا، فسيجري تمكينهم من التواصل مع بعضهم بعضًا.لا يمكن القيام بالتواصل ما لم يتفق الطرفان؛يمكن للاختبارات الجينية المتاحة على نطاق واسع الآن أن تسهل للشخص العثور على أقاربه بالدم الذين لم يكن على دراية بهم. وفي بعض الأحيان يتواصل الآباءُ بالتبني مع الوالدين الحقيقيين،وقد يكون الطرفان مرتبطين بالفعل بطريقةٍ ما؛فعلى سبيل المثال، يُمكن أن يقوم زوج الأم أو تقوم زوجة الأب بتبنِّي الطفل البيولوجي للزوج أو الزوجة أو يستطيع الجَدُّ تبنِّي أحفادهما.وفي حالاتٍ أخرى، قد يتواصل الوالدان شفهيًا أو من خلال الإعلانات. هل تعلم...