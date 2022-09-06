تعظُّم الدُّرُوز الباكر Craniosynostosis

تعظُّم الدُّروز الباكر هو عيب خِلقي تُغلق عنده واحدة أو أكثر من دروز الجمجمة في وقت مبكر.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

دروز الجمجمة

الدُّروزهي أشرطة من الأنسجة التي تربط مختلف العظام المكونة للجمجمة.الجمجمة ليست عظمًا مفردًا.تُتيح الدُّروز نموَّ الجمجمة خلال نموِّ الدِّماغ في الداخل.وهي تبقى مرنة لعدَّة سنوات بعد الولادة وتتقارب وتتصلَّب مع نموِّ الطفل.لا يمكن للجمجمة أن تنمو بعد إغلاق الدُّروز.

يحدث تعظم الدُّروز الباكر عندما تغلق هذه الدُّروز في وقت مبكر جدًا، ممَّا يحدُّ من قدرة الدِّماغ والجمجمة على النُّمو إلى الشَّكل والحجم الطبيعيين.يمكن أن يحدث تعظُّم الدُّروز الباكر من تلقاء نفسه أو قد يكون ناجمًا عن طفراتٍ في جينات الطفل.

يحدث هذا العيب عند طفلٍ واحدٍ من كلِّ 2500 طفل.توجد عدة أنواع من تعظم الدُّروز الباكر وذلك وفقًا للخط الدرزي الذي أُغلِقَ.

يُعد تعظُّم الدُّروز الباكر في الدَّرز السَّهمي هو الأكثر شيوعًا (الدرز الموجود أعلى الرأس والذي يمتد من اليافوخ أو البقعة اللينة إلى مؤخرة الرأس).يُؤدِّي هذا النوع من تعظُّم الدُّروز الباكر إلى تضيُّق وتطاول الجمجمة (تطاول الرَّأس).تظهر عند حوالى نصف الأطفال المصابين بهذا النوع من تعظُّم الدُّروز الباكر صعوباتٍ في التَّعلُّم.

التعظم الباكر في الدرز السهمي إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصور طفلاً رضيعاً بعمر ستة أسابيع يعاني من تعظم باكر للدرز السهمي، والذي يُسبب تضيق وزيادة طول الجمجمة (تطاول الرأس). © Springer Science+Business Media

يأتي تعظُّم الدُّروز الباكر في الدُّروز التَّاجيَّة في الدَّرجة الثانية من الحالات الأكثر شيوعًا (الدروز التي تتجه عبر الرأس إلى اليسار واليمين من البقعة الرَّخوة).ينجم عن هذا النوع من تعظُّم الدُّروز الباكر جمجمة قصيرة وعريضة إذا جرى إغلاق الدُّروز على جانِبَي البقعة الرَّخوة (قِصَر الرَّأس) أو في الجمجمة المائلة إذا اقتصر إغلاق الذُّروز على جانبٍ واحدٍ من البقعة الرَّخوة (رأس وارب).غالبًا ما يكون لدى الأطفال المصابين بهذا النوع من تعظم الدروز الباكر عيوب أخرى في الوجه والجمجمة.

التعظم الباكر للدرز الإكليلي الأيسر إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفلاً رضيعًا بعمر 10 أسابيع يعاني من تعظم باكر للدر الإكليلي الأيسر.يُسبب هذا العيب بروز الجانب الأيمن من الجبهة، وتكون العيون غير متساوية. © Springer Science+Business Media

تشخيص تعظم الدروز الباكر تقييم الطبيب

الاختبارات التصويريَّة، مثل التصوير المقطعيّ المُحوسَب

الاختبارات الجينية في بعض الأحيان يستطيع الأطباء كشف تعظُّم الدُّروز خلال الفَحص السَّريري غالبًا. كما قد يُوصي الأطباء بإجراء اختبارات تصويرٍ للجُّمجمة والدِّماغ. قد يقوم اختصاصي الجينات بتقييم الطفل المصاب بتعظم الدروز الباكر.اختصاصي الجينات هو الطبيب المتخصص في علوم الجينات (العلم الذي يدرس الجينات، وكيفية انتقال بعض الصفات أو السمات من الآباء إلى الأبناء).قد يُجرى اختبار جيني لعينة من دم الطفل للتَّحرِّي عن الشذوذات الصبغية والجينية.يمكن لهذا الاختبار أن يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كان السبب هو اضطراب جيني محدد واستبعاد الأسباب الأخرى.