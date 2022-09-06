تعظُّم الدُّرُوز الباكر Craniosynostosis

تعظُّم الدُّروز الباكر هو عيب خِلقي تُغلق عنده واحدة أو أكثر من دروز الجمجمة في وقت مبكر.
العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).
دروز الجمجمة
الدُّروز هي أشرطة من الأنسجة التي تربط عظام الجمجمة.تُتيح الدُّروز نموَّ الجمجمة خلال نموِّ الدِّماغ في الداخل.
الدُّروزهي أشرطة من الأنسجة التي تربط مختلف العظام المكونة للجمجمة.الجمجمة ليست عظمًا مفردًا.تُتيح الدُّروز نموَّ الجمجمة خلال نموِّ الدِّماغ في الداخل.وهي تبقى مرنة لعدَّة سنوات بعد الولادة وتتقارب وتتصلَّب مع نموِّ الطفل.لا يمكن للجمجمة أن تنمو بعد إغلاق الدُّروز.
يحدث تعظم الدُّروز الباكر عندما تغلق هذه الدُّروز في وقت مبكر جدًا، ممَّا يحدُّ من قدرة الدِّماغ والجمجمة على النُّمو إلى الشَّكل والحجم الطبيعيين.يمكن أن يحدث تعظُّم الدُّروز الباكر من تلقاء نفسه أو قد يكون ناجمًا عن طفراتٍ في جينات الطفل.
يحدث هذا العيب عند طفلٍ واحدٍ من كلِّ 2500 طفل.توجد عدة أنواع من تعظم الدُّروز الباكر وذلك وفقًا للخط الدرزي الذي أُغلِقَ.
يُعد تعظُّم الدُّروز الباكر في الدَّرز السَّهمي هو الأكثر شيوعًا (الدرز الموجود أعلى الرأس والذي يمتد من اليافوخ أو البقعة اللينة إلى مؤخرة الرأس).يُؤدِّي هذا النوع من تعظُّم الدُّروز الباكر إلى تضيُّق وتطاول الجمجمة (تطاول الرَّأس).تظهر عند حوالى نصف الأطفال المصابين بهذا النوع من تعظُّم الدُّروز الباكر صعوباتٍ في التَّعلُّم.
يأتي تعظُّم الدُّروز الباكر في الدُّروز التَّاجيَّة في الدَّرجة الثانية من الحالات الأكثر شيوعًا (الدروز التي تتجه عبر الرأس إلى اليسار واليمين من البقعة الرَّخوة).ينجم عن هذا النوع من تعظُّم الدُّروز الباكر جمجمة قصيرة وعريضة إذا جرى إغلاق الدُّروز على جانِبَي البقعة الرَّخوة (قِصَر الرَّأس) أو في الجمجمة المائلة إذا اقتصر إغلاق الذُّروز على جانبٍ واحدٍ من البقعة الرَّخوة (رأس وارب).غالبًا ما يكون لدى الأطفال المصابين بهذا النوع من تعظم الدروز الباكر عيوب أخرى في الوجه والجمجمة.
تشخيص تعظم الدروز الباكر
تقييم الطبيب
الاختبارات التصويريَّة، مثل التصوير المقطعيّ المُحوسَب
الاختبارات الجينية في بعض الأحيان
يستطيع الأطباء كشف تعظُّم الدُّروز خلال الفَحص السَّريري غالبًا.
كما قد يُوصي الأطباء بإجراء اختبارات تصويرٍ للجُّمجمة والدِّماغ.
قد يقوم اختصاصي الجينات بتقييم الطفل المصاب بتعظم الدروز الباكر.اختصاصي الجينات هو الطبيب المتخصص في علوم الجينات (العلم الذي يدرس الجينات، وكيفية انتقال بعض الصفات أو السمات من الآباء إلى الأبناء).قد يُجرى اختبار جيني لعينة من دم الطفل للتَّحرِّي عن الشذوذات الصبغية والجينية.يمكن لهذا الاختبار أن يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كان السبب هو اضطراب جيني محدد واستبعاد الأسباب الأخرى.
علاج تعظم الدروز الباكر
الجراحة
استخدام خوذة خاصة في بعض الأحيان
ويُمكن تصحيحُ تعظُّم الدُّروز من خلال الجراحة عادةً.ولكن، قد لا يحتاج الطفل المصاب بحالةٍ طفيفةٍ من تعظُّم الدُّروز الباكر إلى جراحة.يمكن في بعض الأحيان ارتداء خوذة خاصَّة للمساعدة على تشكيل جمجمة الطفل إلى شكلٍ أكثر انتظامًا.
وبما أنَّ الجينات الشَّاذَّة قد تشارك في حدوث تعظم الدروز الباكر، فقد تستفيد العائلات المصابة من الاستشارة الجينيَّة.