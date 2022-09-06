الشق هو فتحة يمكن أن تتشكل في الشفة (الشفة المشقوقة)، أو سقف الفم (الحنك المشقوق)، أو كليهما إذا لم تلتحم الأنسجة ببعضها بشكل كامل خلال فترة الحمل.تُعد الشفة المشقوقة والحنك المشقوق من العيوب الولادية.
العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).
الشفة المشقوقة هي انفِصال للشفة العليا يحدث تحت الأنف مُباشرةً عادةً.
الحنك المشقوق هو انشقاق في سقف الفم (الحنك) يُؤدِّي إلى تشكُّل ممرٍّ غير طبيعي نحو الأنف.
يتزامن حدوث الشفة المشقوقة مع الحنك المشقوق عادةًً.وهما العيبان الخِلقيان الأكثر شُيُوعًا للجمجمة والوجه، ويحدثان عند حوالى 2 من كلِّ 1,000 طفل.
يمكن للعوامل البيئيَّة والوراثيَّة أن تشارك في تشكيل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق.قد يزيد استعمال الأم للتبغ أو الكحول أو الأدوية الأخرى خلال فترة الحمل من خطر إنجاب طفل مصابٍ بالشفة المشقوقة أو بالحنك المشقوق.يزيد إنجاب طفلٍ مصابٍ بالشفة المشقوقة أو بالحنك المشقوق من خطر إنجاب طفل ثانٍ يعاني من هذا النوع من العيب الخلقي.
الشفة المَشقُوقَة والحنك المشقُوق: عيوب الوجه
الشفة المشقوقة هي تشوُّه يحول دُون أن يُغِلق الرُّضع أفواههم حول حلمة الثَّدي.يُؤثِّرُ الحنك المشقُوق في الأكل والكلام ويزيد من خطر حدوث حالات عدوى في الأذن.
تشخيص الشفة المشقوقة والحنك المشقوق
الفحص السريري
الاختباراتُ الجينية
عادةً ما يمكن للأطبَّاء كشف العيوب من خلال الفحص السَّريري.
ينبغي تقييم الطفل المصاب بشق الشفة أو الحنك من قبل اختصاصي الجينات.اختصاصي الجينات هو الطبيب المتخصص في علوم الجينات (العلم الذي يدرس الجينات، وكيفية انتقال بعض الصفات أو السمات من الآباء إلى الأبناء).قد يُجرى اختبار جيني لعينة من دم الطفل للتَّحرِّي عن الشذوذات الصبغية والجينية.يمكن لهذا الاختبار أن يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كان السبب هو اضطراب جيني محدد واستبعاد الأسباب الأخرى.
علاج الشفة المشقوقة والحنك المشقوق
الجراحة
قبل الجراحة، تتوفَّر عدَّة خيارات لمساعدة الرُّضَّع على تناول الطعام بشكلٍ أفضل، وذلك وفقًا لنوع العاهة.تنطوي الخياراتُ على استخدام حلمات زجاجة مُصمَّمة بشكلٍ خاص، وجهاز أسنان يمكنه إغلاق سقف الفم مؤقتًا حتى يتمكن الأطفال من الرِّضاعة بشكلٍ أفضل، ومغذٍّ يمكن عصره للإيصال التركيبة، وحنك اصطناعي يمكن قولبته وفق الجزء العلوي من فم الرضيع.
يُمكن تصحيحُ الشفة المشقوقة والحنك المشقوق من خلال الجراحة.يختلف توقيت الجراحة باختلاف شدَّة العاهة وباختلاف الرَّضيع.أما بالنسبة إلى الحنك المشقوق، فيتمُّ إجراء الجراحة على مرحلتين غالبًا.يجري إصلاح الشفة المشقوقة والأنف والحنك الرَّخو (الجزء الخلفي الناعم الرَّخو من الحنك) في عمرٍ يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.ثم يَجرِي إصلاح الحنك الصلب (الجزء الأمامي الصلب من الحنك) في عمر 15-18 شهرًا.
يمكن أن توجد حاجة إلى علاج الأسنان وتقويمها والعلاج بالكلام وتقديم المشورة عندما يكون الطفل أكبرَ سنًّا.
يمكن تقليل فرصة حدوث الشَّفة المشقوقة والحنك المشقُوق إذا استعملت المرأة حمض الفوليك قبلَ حدوث الحمل وخلال الثُّلث الأوَّل منه.
وبما أنَّ الجينات الشَّاذَّة قد تشارك في تشكيل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق، فقد تستفيد العائلات المصابة من الاستشارة الجينيَّة.