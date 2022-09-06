الشق هو فتحة يمكن أن تتشكل في الشفة (الشفة المشقوقة)، أو سقف الفم (الحنك المشقوق)، أو كليهما إذا لم تلتحم الأنسجة ببعضها بشكل كامل خلال فترة الحمل.تُعد الشفة المشقوقة والحنك المشقوق من العيوب الولادية.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

الشفة المشقوقة هي انفِصال للشفة العليا يحدث تحت الأنف مُباشرةً عادةً.

الحنك المشقوق هو انشقاق في سقف الفم (الحنك) يُؤدِّي إلى تشكُّل ممرٍّ غير طبيعي نحو الأنف.

يتزامن حدوث الشفة المشقوقة مع الحنك المشقوق عادةًً.وهما العيبان الخِلقيان الأكثر شُيُوعًا للجمجمة والوجه، ويحدثان عند حوالى 2 من كلِّ 1,000 طفل.

يمكن للعوامل البيئيَّة والوراثيَّة أن تشارك في تشكيل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق.قد يزيد استعمال الأم للتبغ أو الكحول أو الأدوية الأخرى خلال فترة الحمل من خطر إنجاب طفل مصابٍ بالشفة المشقوقة أو بالحنك المشقوق.يزيد إنجاب طفلٍ مصابٍ بالشفة المشقوقة أو بالحنك المشقوق من خطر إنجاب طفل ثانٍ يعاني من هذا النوع من العيب الخلقي.

الشفة المَشقُوقَة والحنك المشقُوق: عيوب الوجه

شق الشفة إخفاء التفاصيل DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

الحنك المشقوق إخفاء التفاصيل MORRIS HUBERLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY

الشفة المشقوقة هي تشوُّه يحول دُون أن يُغِلق الرُّضع أفواههم حول حلمة الثَّدي.يُؤثِّرُ الحنك المشقُوق في الأكل والكلام ويزيد من خطر حدوث حالات عدوى في الأذن.

تشخيص الشفة المشقوقة والحنك المشقوق الفحص السريري

الاختباراتُ الجينية عادةً ما يمكن للأطبَّاء كشف العيوب من خلال الفحص السَّريري. ينبغي تقييم الطفل المصاب بشق الشفة أو الحنك من قبل اختصاصي الجينات.اختصاصي الجينات هو الطبيب المتخصص في علوم الجينات (العلم الذي يدرس الجينات، وكيفية انتقال بعض الصفات أو السمات من الآباء إلى الأبناء).قد يُجرى اختبار جيني لعينة من دم الطفل للتَّحرِّي عن الشذوذات الصبغية والجينية.يمكن لهذا الاختبار أن يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كان السبب هو اضطراب جيني محدد واستبعاد الأسباب الأخرى.