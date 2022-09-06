التواء فخذي

قد ينفتل عظم الفخذ عند الولادة.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

رأس الفخذ هو الجزء العلوي من عظم الفخذ، وهو أكبر عظام السَّاق.قد يكون الرأس الفخذي منفتلًا (يُسمى التواءً) إما داخليًا (تتَّجه الركبتان إلى بعضهما مع اتِّجاه أصابع نحو الدَّاخل، وهو ما يُسمى بالالتواء الداخلي) أو خارجيًا (تتَّجه الركبتان في اتجاهين متعاكسين، وهو ما يُسمى بالالتواء الخارجي).يبدو أنَّ الانفتال مرتبطٌٌ بوضعيَّة الجنين خلال نموِّه في الرَّحم.ونظرًا لانتقاله وراثيًّا في العائلات، فقد يكون بعض الأشخاص مهيَّئين وراثيًا لهذه الحالة.من الشَّائع حدوث انفتالٍ في رأس الفخذ عند حديثي الولادة.

يمكن للأطباء اكتشاف هذا العيب الخِلقي من خلال استلقاء الرَّضيع على طاولة الفحص وتدوير الوركين في اتجاهات مختلفة، مع ملاحظة ما إذا كانت الحركة محدودة.غالبًا ما يخضع الأطفال الرضع الذين يعانون من التواء خارجي شديد إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالأشعَّة السِّينية للورك للتحري عن خلع الورك الخلقي.