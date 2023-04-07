عيوبُ القلب الخِلقيَّة الأُخرى

كما تصيب الأطفال العديد من عيوب القلب الأخرى.(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).
تكون معظم هذه العيوب نادرةً.ونذكر منها ما يلي:
رتق رئوي رئوي مع حاجز بطيني سليم
عيوب البطين المفرد
رتق الصمام ثلاثي الشرفات
تتباين أعراض هذه العيوب، اعتمادًا على كل عيب وشدته.يمكن لجميع هذه العيوب أن تسبب ازرقاق لون الجلد أو اضطراب نظم القلب.غالبًا ما يشتبه الأطباء في وجود عيب في القلب عند سماع نفخة قلبية في أثناء الفحص بواسطة السماعة الطبية، ولكنهم عادةً ما يؤكدون وجود العيب باستخدام تخطيط صدى القلب.
عادةً ما تستدعي الحالة إجراء إصلاح جراحي.
الرتق الرئوي مع حاجز سليم
في حالة الرتق الرئوي، لا يتشكَّل الصمام الرئوي بشكلٍ صحيح، وبالتالي لا يتدفَّق الدَّم إلى الرئتين ويحمل الأكسجين.وهكذا، يَجرِي توزيع الدم الفقير بالأكسجين إلى أنحاء الجسم.غالبًا ما يترافق الرتق الرئوي مع اضطرابات قلبية أخرى ومع شذوذات في الشرايين التاجية.تعتمد الأَعراض وخيارات العلاج الجراحي على نوع الشذوذات الأخرى الموجودة أيضًا.
عيوب البطين المفرد
تنطوي عيوب البطين المفرد على أي عيب قلبي معقد يكون فيه بطين واحد فقط يعمل على نحو صحيح.تستنِدُ الأَعرَاضُ على ماهية العيب بالتحديد وما إذا كان تضيق الصمام الرئوي موجودًا أيضًا.يبدو جلد مُعظم الرُّضَّع بلون أزرق وذلك لأن الدم لديهم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.قد يكون الجلد شديد الزرقة عند الرضع الذين يعانون من تضيق رئوي شديد، ويحتاج هؤلاء إلى إجراء جراحي بسرعة كبيرة.يكون الجريان الدموي إلى الرئتين زائدًا عند الرُّضَّع الذين لا يوجد لديهم تضيق رئوي، وتظهر عليهم أعراض فشل القلب (على سبيل المثال، تسرع التنفس، وضعف التغذية، والتعب بسهولة، وفرط التعرق).توجد حاجة إلى إجراء جراحة لتصحيح الشذوذات القلبية.عادة ما تستدعي الحاجة إجراء عمليات جراحية متعددة على مدى عدة سنوات.
رتق الصمام ثلاثي الشرفات
يولد الرضع الذين لديهم رتق الصمام ثلاثي الشرفات بدون صمام ثلاثي الشرفات ويكون لديهم بطين أيمن غير ناضج بصورة كافية.قد توجد عيوب قلبية أخرى، مثل عيب الحاجز الأذيني، وعيب الحاجز البطيني، والقناة الشريانية السالكة، وتضيق الصمام الرئوي، وتبادل مواقع الشرايين الكبيرة.يبدو جلد الرُّضَّع بلون أزرق.يعتمد ظهور الأَعرَاض الأخرى على العيوب الأخرى الموجودة أيضًا.يُوضعُ التَّشخيص عن طريق تخطيط صدى القلب.ويكون العلاجُ بالإصلاح الجراحي.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
الرابطة الأمريكية للقلب: عيوب القلب الشائعة: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول العيوب الخلقية الشائعة في القلب
American Heart Association: Infective Endocarditis: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول التهاب الشغاف العدوائي، بما في ذلك موجز لاستخدام المضادات الحيوية