عيوبُ القلب الخِلقيَّة الأُخرى

تنطوي عيوب البطين المفرد على أي عيب قلبي معقد يكون فيه بطين واحد فقط يعمل على نحو صحيح.تستنِدُ الأَعرَاضُ على ماهية العيب بالتحديد وما إذا كان تضيق الصمام الرئوي موجودًا أيضًا.يبدو جلد مُعظم الرُّضَّع بلون أزرق وذلك لأن الدم لديهم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.قد يكون الجلد شديد الزرقة عند الرضع الذين يعانون من تضيق رئوي شديد، ويحتاج هؤلاء إلى إجراء جراحي بسرعة كبيرة.يكون الجريان الدموي إلى الرئتين زائدًا عند الرُّضَّع الذين لا يوجد لديهم تضيق رئوي، وتظهر عليهم أعراض فشل القلب (على سبيل المثال، تسرع التنفس، وضعف التغذية، والتعب بسهولة، وفرط التعرق).توجد حاجة إلى إجراء جراحة لتصحيح الشذوذات القلبية.عادة ما تستدعي الحاجة إجراء عمليات جراحية متعددة على مدى عدة سنوات.