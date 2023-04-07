(شذوذ إبشتاين)

الدواء

الجراحة

تكون الأدوية ضرورية عندما يكون لدى حديثي الولادة زُراق شديد.يمكن إعطاء أدوية تسمى البروستاجلاندينات للمساعدة في إبقاء القناة الشريانية مفتوحة للسماح للبطين الأيمن بالحفاظ على تدفق الدم إلى أن تصبح الجراحة ممكنة.

إذا كان الصمام ثلاثي الشرفات غير الطبيعي يُسبب أعراضًا شديدة أو تضخم القلب، فينبغي إصلاحه جراحيًا.