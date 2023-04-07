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شذوذ إبشتاين

(شذوذ إبشتاين)

حسبLee B. Beerman, MD, Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine
تمت مراجعته رمضان 1444

شذوذ إيبشتاين هو شذوذ في الصمام ثلاثي الشرفات يسبب اضطرابًا في وظيفة الصمام مع قلس (تسرُّب الدَّم إلى الوراء نحو الأذين) أو تضيُّق (إعاقة الجريان الدموي المتجه نحو البطين الأيمن) وقد يصبح الجانب الأيمن من القلب متضخمًا جدًا.

  • تعتمد الأَعرَاضُ على عمر الطفل عندما بدأت الأعراض.

  • قد يكون لدى المولود الجديد زرقة (يبدو الجلد بلون أزرق).

  • قد يحدث اضطراب في نَظم القلب في أي عمر.

  • يستند التَّشخيص إلى تَخطيطُ كَهرَبِيَّةِ القَلب (ECG) وتصوير القلب.

  • تكون المعالجة بالأدوية والجراحة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).

أظهرت بعض الدراسات زيادة في خطر هذا الشذوذ عند الرضع الذين استعملت أمهاتهم دواء الليثيوم في أثناء الحمل.غالبًا ما يترافق شذوذ إبشتاين مع عيب الحاجز الأذيني، وتضيق الصمام الرئوي، ومُتلازمة وولف-باركينسون-وايت.

أعراض شذوذ إبشتاين

قد يبدو جلد حديثي الولادة بلونٍ مُزرقّ (ممَّا يشير إلى أنَّ الجسم لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين)، أو قد لا تظهر الأعراض حتى سن البلوغ، حين يحدث اضطراب نظم القلب.

تشخيص شذوذ إبشتاين

  • تخطيط صَدى القلب Echocardiography

  • التصوير بالرنين المغناطيسي MRI

يؤكد تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب) التَّشخيص.

يُجرى تخطيط كَهربيَّة القلب (ECG) وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية عادةً.

يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) تفاصيل إضافية قيّمة فيما يتعلق بالصمام ثلاثي الشرفات، الذي يساعد الأطباء على التخطيط للجراحة.

علاج شذوذ إبشتاين

  • الدواء

  • الجراحة

تكون الأدوية ضرورية عندما يكون لدى حديثي الولادة زُراق شديد.يمكن إعطاء أدوية تسمى البروستاجلاندينات للمساعدة في إبقاء القناة الشريانية مفتوحة للسماح للبطين الأيمن بالحفاظ على تدفق الدم إلى أن تصبح الجراحة ممكنة.

إذا كان الصمام ثلاثي الشرفات غير الطبيعي يُسبب أعراضًا شديدة أو تضخم القلب، فينبغي إصلاحه جراحيًا.

للمزيد من المعلومات

يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.

  1. American Heart Association: Common Heart Defects: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول العيوب الخلقية الشائعة في القلب

  2. American Heart Association: Infective Endocarditis: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول التهاب الشغاف العدوائي، بما في ذلك موجز لاستخدام المضادات الحيوية الوقائية

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.