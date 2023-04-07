تضيُّقُ الصِّمام الرِّئَويّ عند الأطفال

الأدوية، مثل أحد البروستاغلاندينات، للحفاظ على القناة الشريانية مفتوحة

رَأبُ الصِّمامِ بالبَالون أو الجراحة

تختلف المُعالجة باختلاف شدة أعراض الرضيع.

يُعالج المرض الشديد الذي يُسبِّبُ زرقةً عند حديثي الولادة عن طريق إعطاء أحد البروستاغلاندينات عن طريق الوريد.يعمل البروستاغلاندين على إبقاء القناة الشريانية المفتوحة، وبالتالي إرسال دم إضافي إلى الرئتين لزيادة مستوى الأكسجين في دم الرضيع.يجري إعطاء هذا الدواء عادة إلى حين يمكن إصلاح الصمام باستخدام عملية رأب البالون أو إجراء جراحي.

وبالنسبة إلى عملية رأب الصمام بالبالون، يجري تمريرُ أنبوب رفيع (قثطار) ذي بالون عند طرفه عبر وعاء دموي في الطرف العلوي أو السفلي إلى الصمام المتضيِّق.ويجري نفخ البالون واستخدامه لتوسيع الفتحة الضيقة للصمام.

كما يقوم الأطبَّاء عادةً بعملية رَأب الصِّمامِ بالبَالون عند الرضع الذين ليس لديهم زرقة إذا كان الصمام متضيقًا بشكل متوسِّط أو شديد.

إذا كان الصمام صغيرًا جدًّا أو متسمِّكًا بشكلٍ ملحوظ، قد لا يكون رَأبُ الصِّمامِ بالبَالون كافيًا.في هذه الحالة يَجرِي استخدام الجراحة لفتح أو إعادة بناء الصمام الرئوي.

لا يحتاج الأطفال إلى استعمال المضادَّات الحيوية قبل زيارة طبيب الأسنان أو الخضوع لعمليات جراحية.