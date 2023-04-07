البطين الأيمن ثنائي المخرج حسب Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine Lee B. Beerman , MD , تمت مراجعته رمضان 1444

في البطين الأيمن ثنائي المخرج (double outlet right ventricle) يتصل كل من الصمام الأبهر والصمام الرئوي بالبطين الأيمن.في الحالة الطبيعية، يتصل الصمام الرئوي بالبطين الأيمن، ويتصل الصمام الأبهري بالبطين الأيسر.يكون عيب الحاجز البطيني موجودًا دائمًا من الناحية الافتراضية، ويوفر المخرج الوحيد لتدفق الدم من البطين الأيسر.