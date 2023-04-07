في البطين الأيمن ثنائي المخرج (double outlet right ventricle) يتصل كل من الصمام الأبهر والصمام الرئوي بالبطين الأيمن.في الحالة الطبيعية، يتصل الصمام الرئوي بالبطين الأيمن، ويتصل الصمام الأبهري بالبطين الأيسر.يكون عيب الحاجز البطيني موجودًا دائمًا من الناحية الافتراضية، ويوفر المخرج الوحيد لتدفق الدم من البطين الأيسر.
تعتمد الأَعراض على التشريح النوعي وموضع العيب البطيني والشذوذات المرتبطة به.
يُوضع التشخيص عن طريق تخطيط كَهربية القلب، واختبارات التصوير، والقثطرة القلبية.
يُعدُّ استعمال الأدوية مفيدًا، ولكن الجراحة عادةً ما تكون مطلوبة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن عيوب القلب).
في البطين الأيمن ثنائي المخرج double outlet right ventricle يتصل كل من الشريان الأبهر والشريان الرئوي بالبطين الأيمن، في حين لا يرتبط أي شريان بالبطين الأيسر.يكون لدى الرضع الذين لديهم البطين الأيمن ذو مخرج مزدوج فتحة بين البطينين أيضًا (عيب الحاجز البطيني)، والذي يسبب امتزاج الدم الغني بالأكسجين مع الدم الفقير بالأكسجين.لذلك، قد لا يحصل الرضع على كمية طبيعية من الأكسجين المتجه إلى الجسم مما يؤدي إلى حدوث زرقة.وإذا تدفق الكثير من الدم عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين، فقد يحدث فشل قلبي.
أعراض البطين الأيمن ثنائي المخرج
تتباين الأعراض اعتمادًا على موقع عيب الحاجز البطيني والتشوهات الإضافية التي يعاني منها الرضيع.
قد يعاني الرضع من تسرع التنفس، و/أو سوء التغذية، و/أو التعب بسرعة، و/أو ازرقاق لون الشفاه، وأسرّة الأظافر، والجلد.
تشخيص البطين الأيمن ثنائي المخرج
تصوير الصدر بالأشعة السينية، وتخطيط كهربيَّة القلب (ECG)
تخطيط صدى القلب (التصوير بالموجات فوق الصوتية للقلب)
التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي المحوسب (CT)
قثطرة قلبية
يتم تأكيد التَّشخيص عن طريق تخطيط صدى القلب.
ثم يُجرى تصوير بالأشعة السينية.عادةً ما تكون القثطرة القلبية مطلوبة.قد تكون الدراسات التصويرية الأخرى مفيدة.
علاج البطين الأيمن ثنائي المخرج
أدوية لعلاج الزراق وفشل القلب
الجراحة
خلال فترة ما بعد الولادة، قد تكون هناك حاجة إلى أدوية تُسمَّى البروستاغلاندينات للحفاظ على القناة الشريانية مفتوحةً إذا كان الرضيع يعاني من زُرقة شديدة.في حال تدفق الكثير من الدم إلى الرئتين، فقد تكون هناك حاجة إلى الأدوية لتحسين وظيفة القلب وعلاج فشل القلب الناجم.
تكون الجراحة مطلوبة لتصحيح العيب.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
American Heart Association: Common Heart Defects: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول العيوب الخلقية الشائعة في القلب
American Heart Association: Infective Endocarditis: يقدم لمحة عامة للآباء ومقدمي الرعاية حول التهاب الشغاف العدوائي، بما في ذلك موجز لاستخدام المضادات الحيوية الوقائية