لمحةٌ عامة عن العيوب الخِلقية في الكلى والسبيل البولي

قد تُؤدِّي عُيوب السبيل البولي إلى:

انسِداد أو إبطاء تدفق البول

السماح للبول بالتدفق رجوعًا من المثانة إلى الكلى (لارتِجاع أو الجَزر البولي urinary reflux)

يُمكن لأي عيب خلقي يسدّ أو يُبطئ تدفق البول أن يجعل البول راكدًا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدوى السبيل البولي أو تشكُّل حصى الكلى.إذا حدث انسِداد في تدفُّق البول، فقد يُسبب الألم أو يحلق الضرر بالكلى.

يحدث الارتجاع البولي عادةً عندما ينطوي العيب على الموصل junction، حيث يتصل الحالب بالمثانة،ويسمح الموصل بتدفق البول في اتجاه واحد فقط عادةً، أي من الكلى إلى المثانة.يمكن أن تسمحَ عيوب الموصل بتدفق البول رجوعًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي).وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعيوب الأخرى التي تسدّ تدفق البول أن تزيد الضغط في المثانة وتسبب الارتجاع البولي،ويُمكن أن يؤثر الارتجاع في جانب واحد أو في الجانبين معًا.

يمكن أن يؤدي الارتجاع البولي أو العدوى المتكررة إلى ضرر في الكلى والحالبين مع مرور الزمن؛ويُمكن أن يُسبب الضرر في الكلى ارتفاعَ ضغط الدَّم، وفي حالات نادرةٍ، الفشل الكلوي.

يمكن أن تسبِّب العيوبُ الشديدة في السبيل البولي عند الجنين قلةً في إنتاج البول أو عدم إنتاجه،ويصبح بول الجنين جزءًا من السائل الذي يحيط به في الرحم (يسمى السائل السَّلَوِيّ).إذا كان الجنين لا يُطلق ما يكفي من البول، تنخفض كمية السَّائِل السَّلَوِيّ؛وإذا كانت كمية هذا السائل قليلة جدًا، قد تتخلق الرئتان والقلب والوجه والأطراف بشكلٍ غير طبيعي.يمكن أن تسبب العيوب الشديدة الموتَ عندما يكون الجنين في الرحم أو بعد الولادة بفترةٍ قصيرةٍ.