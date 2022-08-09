عيوب الإحليل

يُسبب العديد من العيوب الخلقية انسدادًا جزئيًا في الإحليل؛

وبالنسبة إلى الصمامات الإحليلية الخلفية، تحول طيات النسيج غير الطبيعي في الإحليل دُون تدفق البول من المثانةِ،وتحدث الصمامات الإحليلية الخلفية عند الأولاد فقط.يزيد الانسدادُ من الضغطَ في المثانة، ويمكن أن يسبب صعوبةً في التبول وضعفًا في تدفق البول؛وفي الأشكال الأكثر شدّة، يؤثر الانسداد في الجنين المتخلق.يُمكن أن تؤثر زيادة ضغط البول بسبب الانسداد في تخلق أو نماء المثانة والكلى،كما قد يقلل الانسداد أيضًا من كمية البول التي يطلقها الجنين في السائل السَّلَوِيّ (السائل الذي يحيط بالجنين في الرحم).إذا لم يُحرر الجنين كمية كافية من البول في السائل الأمنيوسي، فإن كمية السائل الأمنيوسي تنخفض.وإذا كان هناك القليل جدًّا من السَّائِل السلوي، تحدث مشاكل في تخلق رئتي الجنين وقلبه وأطرافه.يمكن أن يؤدي ضعف تخلق الرئة إلى الوفاة قبل الولادة بفترة قصيرة أو بعدها.بعدَ الولادة، تظهر لدى الرضع المصابين أعراض ضعف تصريف المثانة أو ضعف وظائف الكلى.

تضيق الإحليل هو تضيق في الإحليل ينجم عادةً عن إصابة، وغالبًا عن حادث اصطدام عندما يقع الأولاد بأرجل مفتوحة على جسم صلب.في بعض الأحيان يكون تضيُّق الإحليل عيبًا خلقيًا أو يحدث بعد الإصلاح الجراحي لتصحيح عيب في القضيب يُسمَّى المبال التحتاني (hypospadias).وهو أكثر شُيُوعًا عندَ الأولاد.

بالنسبة إلى التضيق الصِّماخِيَّ الإحليلي، تكون الفتحة الخارجية للإحليل (الصماخ meatus) ضيقة وتقلل من تدفق البول وتوجهه بشكل خاطئ،ويحدث هذا في معظم الأحيان عند الأولاد الذين خضعوا إلى جراحةٍ في القضيب أو جرى ختانهم من بعد الولادة بفترةٍ قصيرةٍ.