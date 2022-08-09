عيوب الإحليل

الإحليل هو الأنبوب الذي يقوم بتصريف البول من المثانة إلى خارج الجسم.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في الكلى والسبيل البولي).
نظرة داخل السبيل البولي
أنواع العيوب الخِلقية للإحليل
هناك العديد من أنواع العيوب الخلقية للإحليل،قد يكون الإحليل:
مسدودًا بشكلٍ جزئيّ
في الموضع الخطأ
بارزًا خارج فتحته (تَدَلِّي الإحليل prolapsed urethra)
مزدوجًا (إحليلان أو أكثر من بدلًا من إحليلٍ واحدٍ فقط)
وقد تُؤدِّي هذه العيوبُ إلى:
انسداد مجرى البول، أو إعاقة جريانه
خُروج البول من الموضع الخاطئ،
يُمكن لأي عيب في الإحليل يسدّ أو يُبطئ تدفق البول أن يجعل البول راكدًا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدوى السبيل البولي.كما يمكن أن يؤدي انسداد المجرى البولي إلى زيادة الضغط داخل المثانة و/أو الكليتين وإلحاق الضرر بهما مع مرور الوقت.وقد تؤدي العدوى المتكرّرة إلى ضرر في الكلى أيضًا؛ويمكن أن يُسبب الضرر في الكلى ارتفاعًا في ضغط الدم وفي حالاتٍ نادرة، فشلاً كلويًا.
الانسدادُ الجزئي للإحليل
يُسبب العديد من العيوب الخلقية انسدادًا جزئيًا في الإحليل؛
وبالنسبة إلى الصمامات الإحليلية الخلفية، تحول طيات النسيج غير الطبيعي في الإحليل دُون تدفق البول من المثانةِ،وتحدث الصمامات الإحليلية الخلفية عند الأولاد فقط.يزيد الانسدادُ من الضغطَ في المثانة، ويمكن أن يسبب صعوبةً في التبول وضعفًا في تدفق البول؛وفي الأشكال الأكثر شدّة، يؤثر الانسداد في الجنين المتخلق.يُمكن أن تؤثر زيادة ضغط البول بسبب الانسداد في تخلق أو نماء المثانة والكلى،كما قد يقلل الانسداد أيضًا من كمية البول التي يطلقها الجنين في السائل السَّلَوِيّ (السائل الذي يحيط بالجنين في الرحم).إذا لم يُحرر الجنين كمية كافية من البول في السائل الأمنيوسي، فإن كمية السائل الأمنيوسي تنخفض.وإذا كان هناك القليل جدًّا من السَّائِل السلوي، تحدث مشاكل في تخلق رئتي الجنين وقلبه وأطرافه.يمكن أن يؤدي ضعف تخلق الرئة إلى الوفاة قبل الولادة بفترة قصيرة أو بعدها.بعدَ الولادة، تظهر لدى الرضع المصابين أعراض ضعف تصريف المثانة أو ضعف وظائف الكلى.
تضيق الإحليل هو تضيق في الإحليل ينجم عادةً عن إصابة، وغالبًا عن حادث اصطدام عندما يقع الأولاد بأرجل مفتوحة على جسم صلب.في بعض الأحيان يكون تضيُّق الإحليل عيبًا خلقيًا أو يحدث بعد الإصلاح الجراحي لتصحيح عيب في القضيب يُسمَّى المبال التحتاني (hypospadias).وهو أكثر شُيُوعًا عندَ الأولاد.
بالنسبة إلى التضيق الصِّماخِيَّ الإحليلي، تكون الفتحة الخارجية للإحليل (الصماخ meatus) ضيقة وتقلل من تدفق البول وتوجهه بشكل خاطئ،ويحدث هذا في معظم الأحيان عند الأولاد الذين خضعوا إلى جراحةٍ في القضيب أو جرى ختانهم من بعد الولادة بفترةٍ قصيرةٍ.
الإحليلُ في الموضع الخاطئ
قد تكون فتحة الإحليل في المكان الخطأ.
عندَ الأولاد، قد تكون فتحة الإحليل على الجانب السفلي من القضيب (تسمى المبال التحتاني)، أو على الجانب العلوي من القضيب (تسمى المَبال الفوقاني)، بدلاً من أن تكون في ذروته.غالبًا ما يكون عند الأولاد الذين لديهم مبال تحتاني عيب آخر يسمى انحناء القضيب chordee (انحناء القضيب نحو الأسفل) وانعِدام القُلفَة hooded foreskin (حيث لم تنمُ القلفة على الجانب السفلي من القضيب).قد يعاني الأطفال الذين لديهم مبال فوقاني من تبول لاإرادي (سلس بولي).
عندَ البنات، قد تكون فتحة الإحليل في غير موضعها بين البظر والأَشفار أو داخل فتحة المهبل أو في حالاتٍ نادرةٍ، على البطن.
تدلّي الإحليل urethral prolapse
يحدث تدلي الإحليل عند البنات،وفي هذا الاضطراب، تبرز البطانة الداخلية للإحليل عبر فتحة الإحليل،وعندما يحدث تدلي الإحليل، تبدو فتحة الإحليل وكأنها كعكة دونات صغيرة حمراء ومتورّمة.لا يسبب تدلي الإحليل أعراضًا عادةً، ولكن قد ينزف النسيج المتدلِّي ويُسبب بُقعًا دموية على حفاظ البنت أو على لباسها الداخلي،يكون هذا الاضطراب شائعًا عند أصحاب البشرة السوداء.
ازدواجية أو تضاعف الإحليل (الإحليل الإضافي)
في حالاتٍ نادرةٍ يولد الأطفال مع إحليلين أو أكثر.يكون واحدٌ منهم فقط متصلاَ بالمثانة عادة، ولكن في بعض الأحيان يكونوا جميعًا متّصلين بالمثانة أو مع بعضهم بعضًا.
تشخيص عيوب الإحليل
الفحص السريري
تَصويرُ المَثانَةِ والإِحليلِ الإِفراغِيّ أحيانًا
قبل الولادة، يكتشف الأطباءُ أحيانًا عيوب الإحليل التي تسبب انسدادًا بوليًا ملحوظًا في أثناء فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة.
بعد الولادة، غالبًا ما يمكن للأطبَّاء العثور على عيوب الإحليل في أثناء الفحص السَّريري أو الفحوصات الروتينية للطفل السليم.إذا اشتبه الأطباء في أنَّ الولدَ لديه صمامات إحليلية خلفية، يقومون بإجراء اختبار يسمى تَصوير المَثانَةِ والإِحليلِ الإفراغيّ (VCUG) قبل خروج الولد من المستشفى؛وينطوي هذا الإجراءُ على تمرير قثطار عبر الإحليل إلى داخل المثانة، ويَجرِي وضع سائل يظهر في الأشعة السينية (عامل تباين) من خلال القثطار، ثُمَّ يقوم الأطباء بالتصوير بالأشعة السينية قبل أن يتبول الطفل، وفي أثناء التبول، وبعد أن يتبول.
علاج عيوب الإحليل
الإصلاح الجراحي عادةً
تحتاج عيوبُ الإحليل التي تُسببُ أعراضًا، مثل الانسداد، إلى تصحيحها جِراحيًا عادةً.
يخضع الأطفال الذين لديهم انسدادٌ في الإحليل إلى الجراحة لفتح الانسداد في أقرب وقت ممكن؛وقد يحتاج الأطفالُ، الذين يكون الإحليل لديهم غير طبيعي أو ضيقًا أو مفقودًا، إلى جراحةٍ لتصحيح هذه العيوب.
يخضع الأولاد الذين لديهم صمامات إحليلية خلفية إلى جراحةٍ عند تشخيص حالاتهم.وتُستخدَم الجراحة لتخفيف الانسداد والوقاية من حدوث المزيد من الضررِ في الكلى؛عادة ما يُنفذ الإجراء الجراحي باستخدام منظار المثانة (أنبوب صغير مزود بكاميرا في نهايته يتم إدخاله في مجرى البول) لقطع الأنسجة الزائدة التي تسبب الانسداد.وحتى بعد الجراحة، قد لا تعمل المثانةُ بشكلٍ طبيعي وقد يحتاج الأولاد إلى قثطرة أو جراحة إضافية؛والقثطرة هِيَ تصريف محتوى المثانة عن طريق إدخال أنبوب رفيع ومرن (قثطار) عبر فتحة الإحليل إلى داخل المثانة.
قد يخضع الأولاد الذين لديهم مبال تحتاني إلى جراحةٍ لإصلاح العيب وتصحيح أية عيوب أخرى موجودة، مثل انحِناء القَضيب، وذلك استنادًا إلى مقدار شدَّة الحالة.
يمكن إعطاء البنات اللواتي لديهن تدلِّي الإحليل رُهيمًا يحتوي على الإستروجين لتقليل الأعراض؛وغالبًا ما يختفي تدلي الإحليل مع الوقت، ونادرًا ما يتطلب الجراحة.