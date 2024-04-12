قصور الغدد التناسلية المذكرة عند الأطفال

تنجم متلازمة كلاينفلتر عن شذوذ صبغي، حيث يكون لدى الطفل الذكر نسختين أو أكثر من الصبغي الجنسي X، ونسخة واحدة من الصبغي Y.أما في الحالة الطبيعية، فيكون لدى الذكر نسخة واحدة من الصبغي X ونسخة واحدة من الصبغي Y.تُعدُّ هذه المُتلازمة السَّبب الأكثر شُيُوعًا لقصور الغدد التناسلية الأساسي.

عادةً ما تكون الخصيتان صغيرتان وقاسيتان وتُنتجان كميات ضئيلة من هرمون التستوستيرون.يميل الأطفال لأن يكونوا أكثر طولاً، وأن تكون أطرافهم العلوية والسفلية أكثر طولاً، وقد يزداد لديهم حجم الأثداء (تثدي الرجل gynecomastia)، وكثيرًا ما تتراجع لديهم الكتلة العضلية، مع قلة في أشعار الوجه والجسم بالمقارنة مع الفتيان الآخرين.قد لا يحدث البلوغ (النضج الجنسي)، أو يتأخر، أو يكون غير كامل.

عادةً ما تُشخص المتلازمة لأول مرة في عمر البلوغ، عندما تُلاحظ أنماط غير طبيعية من النمو الجنسي، أو في مرحلة لاحقة عند تحري العقم عند الشخص.