الدراق الخلقي congenital goiter هو تضخم الغدة الدرقية thyroid gland الذي يكون موجودًا منذ الولادة.
يمكن للغدة الدرقية المتضخمة أن تُنتج كميات مفرطة من الهرمون الدرقي (فرط نشاط الغدة الدرقية)، أو كميات ضئيلة جدًا من الهرمون الدرقي (قصور نشاط الغدة الدرقية). أو، في بعض الأحيان، كميات طبيعية منه.
يستند التشخيص إلى نتائج التصوير بتخطيط الصدى والاختبارات الدموية.
قد يشتمل العلاج على المعالجة بالهرمون الدرقي وأحيانًا الجراحة.
(بالنسبة للبالغين، انظر أيضًا الدُراق).
الغدة الدرقية هي واحدة من الغدد الصماء التي تتوضع في الرقبة.تطرح الغدد الصماء هرموناتها في مجرى الدم مباشرةً.الهرمونات هي مواد كيميائية تؤثر في نشاط أجزاء أخرى من الجسم.يُعد الهرمون الدرقي مسؤولاً عن تنظيم معدل وظائف الجسم (المعدل الاستقلابي metabolic rate).
تحديد موقع الغُدَّة الدرقية
أسباب الدُراق الخلقي
يمكن للدراق الخلقي أن ينجم عن واحد من الأسباب التالية:
خلل في إنتاج الهرمون الدرقي
الأجسام المضادة من الأم التي تعبر المشيمة وتؤثر في الغدة الدرقية
الأدوية التي تأخذها الأم في أثناء الحمل (تُسمى المواد السامة للدرق) والتي تعبر المشيمة
تُفرز الغدة الدرقية الهرمون الدرقي.يمكن لأي اضطراب في الغدة الدرقية يُقلل من إنتاج الهرمون الدرقي أن يُسبب إفراز الغدة النخامية لكميات أكبر من الهرمون المُحفز للدرق TSH.إذا منع اضطراب مُعين الغدة الدرقية من الاستجابة بشكل طبيعي للهرمون المُحفز للدرق بإنتاج الهرمون الدرقي، فإن زيادة التحفيز تلك تؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.هناك العديد من الشذوذات الجينية التي تُقلل من قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمون الدرقي، وتُسبب الدراق الخلقي.
في بعض الأحيان، يمكن للنساء المُصابات بأنواع مُحددة من الاضطرابات الدرقية مثل داء غريفز إنتاج أجسام مضادة تعبر من المشيمة إلى الجنين في أثناء الحمل.تتفاعل هذه الأجسام المُضادة مع مستقبِل الهرمون المُحفز للدرق وهو ما يدفع الجنين لإنتاج كميات مفرطة من الهرمون الدرقي (فرط نشاط الدرق) أو إنتاج كميات ضئيلة من الهرمون الدرقي (قصور نشاط الدرق).وفي كلتا الحالتين، قد تحدث الإصابة بالدراق.عادةً ما يتعافى الدراق بشكل عفوي عند حديثي الولادة في غضون 3-6 أشهر.
يمكن لبعض الأدوية مثل أميودارون، أو بروبيل ثيوراسيل، أو اليود، أو مِيثِيمازُول التي تأخذها الأم أن تعبر المشيمة وتصل إلى الجنين، وقد تُسبب الدراق الخلقي في حالات نادرة.
أعراض الدراق الخلقي
إن العرض الأكثر شيوعًا للدراق الخلقي هو التضخم القاسي والمتناظر في الغدة الدرقية.لا تترافق الحالة مع ألم بالجس.قد تتضخم الغدة بأكملها أو أجزاء منها فقط.قد يُلاحظ الاضطراب عند الولادة أو في وقت لاحق.إذا استمر التضخم في الغدة الدرقية، فقد يُعاني الطفل من صعوبة في البلع والتنفس.كثيرًا ما تعمل الغدة الدرقية بشكل طبيعي عند الرضع المُصابين بالدراق.ولكن، قد يُصاب بعض الأطفال بفرط أو قصور نشاط الغدة الدرقية.
تشخيص الدُراق الخلقي
التصوير بتخطيط الصدى
الاختبارات الدموية
إذا اشتبه الطبيب بإصابة الطفل بالدراق، فقد يقوم بإجراء تصوير بالأمواج فوق الصوتية لقياس حجم الغدة الدرقية.
تُجرى اختبارات الغدة الدرقية لتحديد مستويات الهرمونات الدرقية في الدم (انظر اختبارات وظيفة الغدة الدرقية).
علاج الدُراق الخلقي
المعالجة الهرمونية أحيانًا
الجراحة
يُعالج الأطفال الرضع المصابين بقصور نشاط الغدة الدرقية بإعطاء المعالجة الهرمونية الدرقية المُعيضة عن طريق الفم.
يمكن علاج الدراق المُسبب لصعوبات التنفس والبلع عن طريق الجراحة.