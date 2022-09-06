الدُراق الخلقي

يمكن للدراق الخلقي أن ينجم عن واحد من الأسباب التالية:

خلل في إنتاج الهرمون الدرقي

الأجسام المضادة من الأم التي تعبر المشيمة وتؤثر في الغدة الدرقية

الأدوية التي تأخذها الأم في أثناء الحمل (تُسمى المواد السامة للدرق) والتي تعبر المشيمة

تُفرز الغدة الدرقية الهرمون الدرقي.يمكن لأي اضطراب في الغدة الدرقية يُقلل من إنتاج الهرمون الدرقي أن يُسبب إفراز الغدة النخامية لكميات أكبر من الهرمون المُحفز للدرق TSH.إذا منع اضطراب مُعين الغدة الدرقية من الاستجابة بشكل طبيعي للهرمون المُحفز للدرق بإنتاج الهرمون الدرقي، فإن زيادة التحفيز تلك تؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.هناك العديد من الشذوذات الجينية التي تُقلل من قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمون الدرقي، وتُسبب الدراق الخلقي.

في بعض الأحيان، يمكن للنساء المُصابات بأنواع مُحددة من الاضطرابات الدرقية مثل داء غريفز إنتاج أجسام مضادة تعبر من المشيمة إلى الجنين في أثناء الحمل.تتفاعل هذه الأجسام المُضادة مع مستقبِل الهرمون المُحفز للدرق وهو ما يدفع الجنين لإنتاج كميات مفرطة من الهرمون الدرقي (فرط نشاط الدرق) أو إنتاج كميات ضئيلة من الهرمون الدرقي (قصور نشاط الدرق).وفي كلتا الحالتين، قد تحدث الإصابة بالدراق.عادةً ما يتعافى الدراق بشكل عفوي عند حديثي الولادة في غضون 3-6 أشهر.

يمكن لبعض الأدوية مثل أميودارون، أو بروبيل ثيوراسيل، أو اليود، أو مِيثِيمازُول التي تأخذها الأم أن تعبر المشيمة وتصل إلى الجنين، وقد تُسبب الدراق الخلقي في حالات نادرة.