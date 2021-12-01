لمحةٌ عامةٌ حول الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثية

الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة هي حالات جينية موروثة تُسبِّبُ مشاكل في الاستقلاب،

والوراثة هي تمرير الجينات من جيلٍ إلى آخر،ويرث الأطفال جينات الآباء.تحدث الاضطرابات الاستقلابية الوراثية عندما يرث الأطفال جينات معيبة تضبط عملية الاستقلاب.هناك أنواع مختلفة للاضطرابات الوراثيَّة،وفي معظم الاضطرابات الاستقلابية الوراثية، يحمل والدا الطفل المصاب معًا نسخة من الجين غير الطبيعيّ،ونظرًا إلى أنَّه من الضروري وجود نسختين من الجين غير الطبيعي حتى يحدث الاضطراب عادةً، لا يكون لدى أي من الوالدين هذا الاضطراب.تكون بعضُ الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة مرتبطةً بالصبغي X، ويعني هذا أن نسخة واحدة فقط من الجين غير الطبيعي يمكن أن تسبب الاضطراب عند الأولاد.

هناك المئات من الاضطرابات الاستقلابية ولكن معظمها نادر جدًا.

التمثيل الغذائي أو الاستقلاب يكون معظم الأطعمة والمشروبات التي يستهلكها الأشخاص مواد معقدة ينبغي على الجسم تفكيكها إلى مواد أبسط،وقد تَنطوي هذه العملية على خطوات عديدة،ومن ثم يجري استخدام المواد الأبسط كلبنات بنائيَّة يجري تحويلها إلى مواد يحتاج إليها الجسم للحفاظ على الحياة.كما قد تَتطلب عملية تكوين هذه المواد خطوات عديدة أيضًا.اللبنات البنائية الرّئيسية هي: الكربوهيدرات

البروتينات (الأحماض الأمينية)

الدهون (الشحوم lipids) الاستقلاب هُوَ هذه العملية المُعقَّدة لتفكيك وتحويل المواد التي جرى تناولها، ويقوم بهذه العملية مواد كيميائية تسمى الإنزيمات تصنعها الخلايا في الجسم.إذا كان شذوذ جيني يُؤثِّرُ في وظيفة إنزيم أو يُسبب عوزًا فيه أو فقدانه بشكلٍ كاملٍ، يُمكن أن تحدث اضطرابات مختلفة في الاستقلاب،وتنجم هذه الاضطرابات عن واحد أو اثنين معًا من الأسباب الآتية: عدم القدرة على تفكيك مادة ينبغي تفكيكها، مما يسمح بتراكم مادة ذيفانية وسيطة

عدم القدرة على إنتاج بعض المواد الأساسية تُصنف الاضطرابات الاستِقلابية عن طريق اللبنة البنائية المحددة التي تأثَّرت.