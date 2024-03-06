داء كرابيه (Krabbe disease) هو نوع من اضطراب اختزان الجسيمات الحالّة يُسمَّى الشحام السفينغًولي،وهو يُسبب الإعاقة الذهنية والشلل والعمى والصمم، والموت في نهاية المطاف.يحدث داء كرابيه عندما يمرر الوالدانَ الجين المعيب الذي يُسبب هذا المرض لأطفالهما.

وهو يحدث عندما يفتقر الجسم إلى الإنزيمات التي يحتاج إليها لتفكيك الدهون (الشحوم).

قد تنطوي الأَعرَاضُ على الشلل والإعاقة الذهنية والعمى،

ويعتمد التَّشخيصُ على اختبارات الدم.

ولا يمكن الشفاء منه، ولكن قد يستفيد بعض الأطفال من زرع نقي العظام.

يُؤدِّي هذا المرض إلى الوفاة المبكرة،

هناك أنواع مختلفة للاضطرابات الوراثية،وبالنسبة إلى داء كرابيه، يحمل كل من والدي الطفل المصاب نسخة من الجين غير الطبيعي.ونظرًا إلى أنَّه من الضروري وجود نسختين (متنحيتين) من الجين غير الطبيعي حتى يحدث الاضطراب عادةً، لا يكون لدى أي من الوالدين هذا الاضطراب.(انظر أيضًا لمحة عامة حول الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثية).هُناك العديد من الأنواع المُختلفة لداء كرابيه

يحدث الشحام السفينغولي عندما لا يكون لدى الأشخاص الإنزيمات اللازمة لتفتيت الشحميات السفينغولية، وهي مركبات تقي سطح الخلية وتؤدي وظائف معينة في الخلايا.هناك أنواع عديدة من الشحام السفينغولي بالإضافة إلى داء كرابيه.

بالنسبة إلى داء كرابيه، لا يعمل إنزيم ضروري لتفكيك الشحوم، وهو يُسمَّى غالاكتوزيداز بيتا الغالاكتاسيريبروزيدي، بشكلٍ صحيح.تتراكم هذه الشحوم وتُؤثِّر في نمو النسج التي تُغلِّف الأعصاب، وهي تُسمَّى الغمد الميلانيني.

يُصيب هذا الداءُ الرضَّع ويسبِّب إعاقةً ذهنية وشللًا وعَمى وصممًا وشللًا في عضلات معينة في الوجه (يُسمَّى الشلل البصلي الكاذب pseudobulbar palsy)، وهو يتفاقم إلى درجة الوفاة.

يحدث داء كرابيه عند بعض الأشخاص في مرحلة الطفولة أو البلوغ،وتكون الأَعرَاضُ مشابهة لتلك التي تظهر عند الرُّضَّع، ولكنَّ يكون استفحالها أبطأ.

تشخيصُ داء كرابيه فُحوصات التحرِّي قبل الولادة

فُحوصات التحرِّي عندَ حديثي الولادة قبل الولادة، يمكن تشخيص داء كرابيه عند الجنين عن طريق فحوصات التحري قبل الولادة مثل أخذ عيِّنة من الزُّغاباتِ المَشيمائِيَّة أو بَزل السَّلَى؛ وبعد الولادة، قد يجري تشخيص داء كرابيه في بعض الولايات الأمريكية عن طريق فحوصات التحري عند حديثي الولادة التي تُستخدم بشكل روتيني.كما يقيس الأطباء أيضًا مستويات غالاكتوزيداز بيتا الغالاكتوسيريبروزيدي في كريَّات الدم البيضاء أو خلايا الجلد، أو يجرون اختبارات لتحليل الحمض النووي DNA، أو كليهما.

علاج داء كرابيه زرع نِقي العَظم أو زرع الخلايا الجذعية بالنسبة لبعض الأنواع لا يُوجَد شفاء من داء كرابيه،ولكن، يمكن لزرع الخلايا الجذعية أو زرع نِقي العَظم أن يُحسِّن من القدرات الوظيفية ويُطيل العمر الافتراضي للرضع الذين يعانون من أشكال معينة من داء كرابيه.