يُعد كل من داء تاي-زاكس وساندهوف من أنواع اضطراب اختزان الجُسيمات الحالَّة الذي يُسمَّى الشحام السفينغولي.وهما ينجمان عن تراكم الغانغليوزيدات في نسج الدماغ.ويُؤدِّي هذان المرضان إلى الوفاة المبكِّرَة.تحدث الأمراضُ الوراثيَّة عندما يمرر الوالدان الجينات المعيبة التي تُسبِّبُ هذه الأمراض إلى أطفالهما.

يحدث داء تاي زاكس وداء ساندهوف عندما يفتقر الجسم إلى الإنزيمات اللازمة لتفكيك الغانغليوزيدات،

وتنطوي الأَعرَاضُ على الإعاقة الذهنية والعَمى،

وقد يجري وضع التَّشخيص عن طريق فُحوصات التحري قبل الولادة.

ولا يمكن مُعالجتهما أو الشفاء منهما.

هناك أنواع عديدة للاضطرابات الوراثيَّة،وبالنسبة إلى داء تاي زاكس وداء ساندهوف، يحمل كل من والدي الطفل المصاب نسخة من الجين غير الطبيعي.ونظرًا إلى أنَّه من الضروري وجود نسختين (متنحيتين) من الجين غير الطبيعي حتى يحدث الاضطراب عادةً، لا يكون لدى أي من الوالدين هذا الاضطراب.(انظر أيضًا لمحة عامة حول الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثية).

يحدُث الشحام السفينغولي عندما لا يكون لدى الأشخاص الإنزيمات اللازمة لتفكيك (استقلاب) السفينغولات، وهي مركبات تقي سطح الخلية وتؤدي وظائف معينة في الخلايا.هُناك العديد من الأنواع الأخرى للشحام السفينغولي.

بالنسبة إلى داء تاي زاكس وداء ساندهوف، تتراكم الغانغليوزيدات، وهي من مُنتَجات استقلاب الدهون، في النُّسُج،وتتراكم الغانغليوزيدات عند الأطفال المصابين لأنَّ الإنزيم الضروري لتفكيكها والذي يُسمَّى الهيكسُوزامينيداز A، لا يعمل بشكلٍ صحيح.

داء تاي-زاكس هذا الداء هُوَ الأكثر شُيُوعًا بين العائلات من أصل يهودي أوروبي شرقيّ (الأشكيناز). يبدأ الأطفال الذين لديهم هذا المرض بفقدان المعالم النمائيَّة بعد عمر 6 أشهر، ويصبحون معاقين ذهنيًا بشكل مستفحل، ويعني هذا أن الإعاقة الذهنية تتفاقم طوال حياة الطفل، ويبدو أن لديه توتر عضلي مُترهِّل.يحدث شدّ وتيبس في العضلات، يتبعهما شلل وخرف وعمى،ويقضي هؤلاء الأطفال نحبَهم في عمر 5 سنوات عادةً. قبل الحمل، يستطيعُ الآباء معرفة ما إذا كانوا حملةً للجين الذي يُسبب الداء؛الحملةُ هم الأشخاص الذين لديهم جينٌ غيرُ طبيعيٍّ لاضطراب ولكن من دون أن يكون لديهم أعراض أو دليلٍ واضحٍ على الاضطراب.ينبغي أن يحصل الأشخاص اذلين يحملون الجين على استشارةٍ وراثيَّة لأن هناك خطر في أنهم سيمررون الاضطراب إلى أطفالهم.يحدث المرض عند 25% من الأطفال عندما يكون كلا الوالدين من الحملة. في أثناء فترة الحمل، يمكن التعرف إلى داء تاي زاكس عند الجنين عن طريق فحوصات التحري قبل الولادة مثل أخذ عيِّنة من الزُّغاباتِ المَشيمائِيَّة أو بَزل السَّلَى؛ وبعدَ الولادة، يمكن إجراء اختبارات دمويَّة لتحديد مستويات الإنزيم المفقود الهيكسُوزامينيداز A أو لتحليل الحمض النووي الوراثي. لا يمكن مُعالَجَة الداء أو الشفاء منه.

داء ساندهوف يُشبه هذا المرض داء تاي زاكس إلى حدر كبير،ولكن، خلافًا لداء زاكس، لا يرتبط داء ساندهُوف بأي عرقيات محددة. ابتداءً من عُمر 6 أشهُر، يصبح الأطفال مُعاقين ذهنيًا بشكل مستفحل ويحدث العمى،قد تبدو الأصوات مرتفعة بشكل غير طبيعي (حالة تسمى فرط السمع hyperacusis).كما يكون الطحال متضخمًا وتحدث مشاكل في العظام عند الأطفال أيضًا. يكون تشخيص داء ساندهوف هو نفس تشخيص داء تاي زاكس، لا يمكن مُعالَجَة الداء أو الشفاء منه.