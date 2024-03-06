داء اختزان إستر الكوليستيرل وداء وولمان

داءُ اختزان إستر الكوليستيرل و داء وولمان هما من الأمراض الاستقلابية الوراثية التي تُسمى أمراض اختزان الشحوم (أمراض الشُّحام). تنجم عن تراكم أنواع من الكوليسترول وثلاثيات الغليسيريد في النسج.يُسبب هذان المرضان ارتفاعًا في مستويات الدهون في الدَّم وتضخمًا في الكبد.تحدث الأمراضُ الوراثيَّة عندما يمرر الوالدان الجينات المعيبة التي تُسبِّبُ هذه الأمراض إلى أطفالهما.

هناك أنواع مختلفة للاضطرابات الوراثية،وفي العديد من الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة، يحمل كل من والدي الطفل المصاب نسخةً من الجين غير الطبيعي.ونظرًا إلى أنَّه من الضروري وجود نسختين (متنحيتين) من الجين غير الطبيعي حتى يحدث الاضطراب عادةً، لا يكون لدى أي من الوالدين هذا الاضطراب.تكون بعضُ الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة مرتبطةً بالصبغي X، ويعني هذا أن نسخة واحدة فقط من الجين غير الطبيعي يمكن أن تسبب الاضطراب عند الأولاد.(انظر أيضًا لمحة عامة حول الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثية).

تحدث أمراض الشُّحَام عندما يفتقر الجسم إلى أحد الإنزيمات التي تساعده على تفكيك (استقلاب) ومعالجة الدهون (الشحوم).ويمكن أن يؤدي هذا إلى تراكم مواد دهنية نوعية كان من الطبيعي أن تعمل الأنزيمات على تفكيكها،ومع مرور الزمن، يمكن أن يُسبب تراكُم هذه المواد الضررَ للعديد من أعضاء الجسم.

بالنسبة إلى داء اختزان إستر الكوليستيريل وداء وُولمان، يتراكم الكوليسترول وثُلاثيات الغليسيريد، وهما من الدهون المهمَّة في الدَّم، في النسجِ،ولا يعمل الإنزيم الضروري لتفكيك الكولسترول وثلاثيات الغليسريد، وهو يسمى ليباز حمضية الجسيمات الحالَّة lysosomal acid lipase، بشكلٍ صحيح.

داءُ وُولمان داءُ وُولمان هُوَ المرض الأكثر شدَّةً،وهو يحدث في الأسابيع الأولى القليلة من الحياة. يتغذَّى الرُّضَّع بشكل سيِّئ ويتقيَّؤون ويكون لديهم تضخُّم في الطحال والكبد،وتُؤدِّي ترسُّبات الكالسيوم في الغدتين الكظريتين إلى تصلُّبهما،ويحتوي البراز على دهون فائضة، مما يجعله دهنيًا وبرائحة كريهة بشكل غير مألوف ومتكتلًا (الإسهال الدهني steatorrhea). يقضي الرُّضع من مرضى داء وُولمان نحبهم في عمر 6 أشهر إذا لم تجر معالجتهم عادةً.

داء اختزان إستر الكوليستيريل يكون داء اختزان إستر الكوليستيريل أقل شدَّةً من داء وُولمان وقد لا يحدث حتى وقتٍ لاحقٍ من الحياة، أي حتى مرحلة البلوغ، وهي الفترة التي يحدث فيها تضخم في الكبد والطحال عند الأشخاص.قد يحدث عند المرضى تصلُّبٌ مُبكِّر في الشرايين (التصلُّب العصيدي)، ويكون شديدًا غالبًا.

التشخيص فحوصات التحرِّي قبل الولادة إذا اشتبه الأطباءُ في الداءِ

خزعة الكبد قبل الولادة، يمكن تشخيصُ داء اختزان إستر الكوليستيريل وداء وُولمان عند الأجنَّة عن طريق أخذ عيِّنة من الزُّغاباتِ المَشيمائِيَّة، وبعد الولادة، يقيس الأطباء مستويات ليباز حمضية الجسيمات الحالَّة في عينة خزعة من الكبد، أو الخلايا الجلدية، أو نسج أخرى. كما يتوفر الاختبار الجيني أيضًا، وهو يُستخدم لتحديد ما إذا كان الزوجان يواجهان زيادةً في خطر إنجاب طفل لديه اضطراب جيني وراثي.

المُعالَجة العلاج التعويضي بالإنزيمات يمكن استخدام العلاج بالإنزيم الاستعاضي مع سيبيليباس ألفا sebelipase alfa لمعالجة الاضطرابين معًا.