داءُ نيمان بِيك

هناك أنواع عديدة لداء نيمان بيك،وبالنسبة إلى النوعين A وB، يُؤدِّي النقص في إنزيمٍ نوعي يُسمَّى السفينغوميليناز إلى تراكم السفينغُومَيالين (مُنتج لاستقلاب الدهون)؛وبالنسبة إلى النوع C، يكون هناك عيب في كيفية تحرُّك الدهون (الشحوم) في خليَّة، مما يؤدي إلى تراكم الكوليسترول ومواد دهنية أخرى.

تميل الأشكال الأكثر شدَّةً إلى الحدوث عند الأشخاص من أصول يهودية أشكينازية.وتَحدث الأشكال الأخفّ عند جميع المجموعات العرقيَّة.

بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم النَّوع A من داء نيمان بيك (الشكل الأكثر شدَّة)، يفشلون في النمو بشكلٍ طبيعيّ ويُعانون من العديد من المشاكل العصبية،ويقضي هؤلاء الأطفال نحبهم في عمر 2 أو 3 سنوات عادةً.

بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم النوع B من داء نيمان بيك، تظهر لديهم زوائد دهنية في الجلد ومناطق من اصطباغٍ داكنٍ، ويتضخَّم الكبد والطحال والعقد اللمفية؛وقد يُعانون من إعاقة ذهنية.

بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم النوع C من داء نيمان بيك، فعادةً ما تظهر الأعراض في أثناء الطفولة، مع اختلاجات وتدهور عصبيّ.يكون النوع C مميتًا دائمًا، ويقضي معظم الأطفال نحبهم قبل عمر 20 عامًا.