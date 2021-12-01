الاضطرابات البيروكسيزومية peroxisomal disorders هي مجموعة من الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة التي تحدث عندما تكون الجُسيمات البيروكسية peroxisomes مفقودة أو لا تعمل بشكل صحيح في الجسم.تحدث الاضطرابات الوراثيَّة عندما يمرر الوالدان الجينات المعيبة التي تسبب هذه الاضطرابات لأطفالهم.
الجُسيمات البيروكسية هي مُكَوِّنات دقيقة جدًا في داخل الخلايا،ونوعًا ما، تُشبه هذه الجسيمات أعضاء الخلية (العضيات organelles).تحتوي الجسيمات البيروكسية على مواد كيميائية تسمى الإنزيمات، مثل الكاتالاز catalase والبيروكسيداز peroxidase، وهي تساعد الجسم على تفكيك (استقلاب) الأحماض الدهنية وبيروكسيد الهيدروجين.عندما لا تعمل الإنزيمات بشكل صحيح، تتراكم الأحماض الدهنية وبيروكسيد الهيدروجين، مما يتسبب في ضرر في العديد من مناطق الجسم.
هناك أنواع مُختلفة للاضطرابات الوراثية،وفي معظم الاضطرابات البيروكسيزومية، يحمل كلًا من والدي الطفل المصاب نسخة من الجين غير الطبيعي،ونظرًا إلى أنَّه من الضروري وجود نسختين من الجين غير الطبيعي حتى يحدث الاضطراب عادةً، لا يكون لدى أي من الوالدين هذا الاضطراب عادةً.تكون بعض الاضطرابات البيروكسيزومية مرتبطة بالصبغي X، ممَّا يعني أن نسخةً واحدةً فقط من الجين غير الطبيعي يُمكن أن تُسبب الاضطراب عندَ الأولاد.
حَثَلُ بيضاء الدماغ الكظري المُرتبط بالصبغي إكس
يُعدُّ حَثَلُ بيضاء الدماغ الكظري المُرتبط بالصبغي إكس X-linked adrenoleukodystrophy أكثر الاضطرابات البيروكسيزومية شيوعًا،وهو يُصيب بشكلٍ رئيسي الدماغ والحبل الشوكي والغدد الكظرية.ونظرًا إلى أنَّ الجين المعيب يكون على الصبغي إكس (أحد الصبغيات الجنسية)، فإنَّ هذا الاضطراب يحدث بشكلٍ كامل تقريبًا عند الأولاد (انظر الشكل الاضطرابات المتنحِّية المرتبطة بالصبغي الجنسي X).
يحدث الشكل الدِّماغي لحثل المادة البيضاء الكظري المُرتبط بالصبغي إكس بين عمر 4 و12 عامًا،ويكون لدى الأطفال أعراض لمشاكل في الانتباه تستفحل مع مرور الزمن وتصبح مشاكل سلوكية شديدة وخرف ومشاكل في الرؤية والسمع والحركة.يُسبب هذا الشكل عجزًا كاملًا ووفاة من بعد مرور بضعة سنوات على التشخيص.كما جرى تشخيص أشكال أخف عند المراهقين والبالغين أيضًا.
اعتلال الكظر والنخاع والأعصاب (AMN) هو شكل أخف لهذا المرض يحدث في العقد الثاني أو الثالث من عُمر الشخص،ويكون عند المرضى أعراض تيبُّس وضعف وألم في الساقين تتفاقم تدريجيًا مع مرور الزمن.تجعلُ مشاكلُ الأعصاب المصرَّةَ البوليَّة (الحلقة العضليَّة التي تبقي البول في المثانة حتَّى يتبوُّل الشخص) والأعضاءَ الجنسيَّة تتوقف عن العمل بشكلٍ صحيح،كما قد تظهر عند بعض هؤلاء الأشخاص أعراض للشكل الدماغي من هذا الاضطراب أيضًا.
بالنسبة إلى مرضى أي شكل من أشكال حثل المادة البيضاء الكظري المُرتبط بالصبغي إكس، قد يحدث لهم قصور في الغدد الكظرية أيضًا (الغدد الموجودة على الُكلى والتي تُفرز هرمونات).يحدث داء أديسون عند بعض الأشخاص، ولكن لا تحدث لهم مشاكل في الدماغ والحبل الشوكي.
يُشخِّص الأطباء حثلَ المادة البيضاء الكظري المُرتبط بالصبغي إكس عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ وعن طريق تحليل الدَّم للتحري عن أحماض دهنية مُعيَّنة،ويجري تأكيد التَّشخيص من خلال التسلسل الجيني.كما يتوفر أيضًا اختبار جيني يُستخدَم لتحديد ما إذا كان الزوجان يواجهان زيادةً في خطر إنجاب طفل لديه اضطراب جيني وراثي.
قد يستفيد بعض الأشخاص من زرع نِقي العَظم أو زرع الخلايا الجذعية،ويُعطى المرضى الذين لديهم مشاكل في الغدد الكظرية ستيرويدات قشرية.يمكن أن يجعل مُكمِّلٌ يحتوي على مزيجٍ من ثلاثي ليات الغليسيريل glyceryl trioleate وثلاثي إيروكات الغليسيريل glyceryl trierucate (يُسمى زيت لورنزو Lorenzo’s oil)، الحمضَ الدهني في الدم يعود إلى مستواه الطبيعي، وقد يُفيد بعض الأشخاص ولكنه لا يزال قيد الدراسة.
مُتلازمة زيلويغر وحَثَل المادة البيضاء الكظري الوِليَدِي وداء ريفسوم الطفلي
هذه الاضطرابات الثلاثة هي من بين مجموعة من حالات تُسمَّى اضطرابات طيف زيلويغر Zellweger spectrum disorders، ولها أعراض متداخلة وتؤثِّر في أجزاء كثيرة من الجسم.تُعدُّ مُتلازمة زيلويغر Zellweger syndrome الشكلَ الأكثر شدَّةً، ويُعدُّداء ريفسوم الطفلي infantile Refsum disease هُوَ الشكل الأقل شِدَّة.
تحدث مُتلازمة زيلويغر وحَثَل المادة البيضاء الكظري الوِليَدِي عند الرُّضَّع،يحدث داء رفسوم في وقت لاحق، حتى في مرحلة البلوغ عند بعض الأشخاص.قد تنطوي أعراض هذه الاضطرابات على سمات مميزة في الوجه، وعيوب في الدماغ والحبل الشوكي وتخرُّب في النسج التي تلتف حول الأعصاب (زوال الميالين)، واختلاجات (عند حديثي الولادة)، وضعف توتُّر العضلات (نقص التوترhypotonia).قد يكون لدى الأطفال كبد متضخم وكيسات على الكُلى،كما قد تكون أطرافهم قصيرة أيضًا، ولديهم شذوذ نوعيّ في العظام يُسمَّى خلل التنسج الغضروفي المُنقَّط chondrodysplasia punctata (وهو يُؤثِّر في نمو العظام الطويلة)، وسادّ ونمو غير طبيعي للأوعية الدموية في العين (اعتلال الشبكية)، وضعف في السمع وضعف وخدر وألم في اليدين والقدمين.يكون النشاط البدني، مثل الحركة والكلام، بطيئًا،
يشتبه الأطباء بهذه الاضطرابات عند اكتشاف مستويات مرتفعة من الأحماض الأمينية في الدَّم.يُجرى اختبار جيني لتأكيد التَّشخيص.
داءُ ريفسوم
في هذا الاضطراب، يتراكم حمض الفيتانيك phytanic، وهو مُنتَج لاستقلاب الدهون، في النُّسُج،ويؤدي تراكم حَمضُ الفيتانيك إلى ضَرَر في العصب وشبكية العين وضعف في السمع وحاسة الشم (الخُشام anosmia)، وحركات تشنُّجية وتغيرات في العظام والجلد.تبدأ الأعراض عند الشخص في العقد الثاني من العمر عادةً، ولكنها قد لا تبدأ إلى وقت لاحق.
يُشخِّص الأطباء داء ريفسوم Refsum disease عن طريق اختبار الدَّم لتحديد ما إذا كان مستوى حمض الفيتانيك مرتفعًا،
وتنطوي معالجة هذا الداء على تجنُّب تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفيتانيك، بما في ذلك مشتقَّات الألبان ولحم البقر والضأن والأسماك الدهنية مثل التونة وسمك القد وسمكة الحدوق haddoc.وقد تكون فِصادَةُ البلازما plasmapheresis، والتي تنطوي على إزالة حمض الفيتانيك من الدم، مفيدةً.
خَلَلُ التَّنَسُّجِ الغُضرَوفِي المُنقَّط
تبدأ أعرَاضُ خلل التنسُّج الغضروفي المنقط rhizomelic chondrodysplasia punctata في مرحلة الرضاعة وهي تنطوي على مظهرٍ غائر لمنتصف الوجه وأطراف قصيرة بشكلٍ مدهش وجبهة بارزة ومنخرين صغيرين وإعتام عدسة العين وتقشر وتوسف في الجلد (السُّماك ichthyosis)، وتباطؤ شديد في النشاط البدني مثل الحركة والكلام،كما تكون عيوب العمود الفقري شائعةً أيضًا.
يُشخِّص الأطبَّاء خلل التنسُّج الغضروفي المنقط عن طريق التصوير بالأشعة السينية واختبار الدم،
ولا تُوجد مُعالَجَة فعالة لهذه الحالة،ولكن، ينبغي على الرُّضَّع الذين لديهم مستويات مرتفعة من حمض الفيتانيك أن يستهلكوا الأطعمة التي تحتوي على كمية قليلة منه.
للمزيد من المعلومات
نورد فيما يلي بعض المصادر باللغة الإنجليزية والتي يمكن أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
المؤسسة العالمية للاضطرابات البيروكسيزومية (GFPD): مصدر يوفِّر معلومات عن مجموعات البحث والدعم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات بيروكسيزومية.
المنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة (NORD): يوفر هذا المصدر معلومات للآباء والأسر حول الأمراض النادرة، بما في ذلك قائمة بالأمراض النادرة، ومجموعات الدعم، وموارد التجارب السريرية.
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): يوفر هذا المصدر معلومات سهلة الفهم حول الأمراض النادرة أو الجينية.