يُعدُّ حَثَلُ بيضاء الدماغ الكظري المُرتبط بالصبغي إكس X-linked adrenoleukodystrophy أكثر الاضطرابات البيروكسيزومية شيوعًا،وهو يُصيب بشكلٍ رئيسي الدماغ والحبل الشوكي والغدد الكظرية.ونظرًا إلى أنَّ الجين المعيب يكون على الصبغي إكس (أحد الصبغيات الجنسية)، فإنَّ هذا الاضطراب يحدث بشكلٍ كامل تقريبًا عند الأولاد (انظر الشكل الاضطرابات المتنحِّية المرتبطة بالصبغي الجنسي X).

يحدث الشكل الدِّماغي لحثل المادة البيضاء الكظري المُرتبط بالصبغي إكس بين عمر 4 و12 عامًا،ويكون لدى الأطفال أعراض لمشاكل في الانتباه تستفحل مع مرور الزمن وتصبح مشاكل سلوكية شديدة وخرف ومشاكل في الرؤية والسمع والحركة.يُسبب هذا الشكل عجزًا كاملًا ووفاة من بعد مرور بضعة سنوات على التشخيص.كما جرى تشخيص أشكال أخف عند المراهقين والبالغين أيضًا.

اعتلال الكظر والنخاع والأعصاب (AMN) هو شكل أخف لهذا المرض يحدث في العقد الثاني أو الثالث من عُمر الشخص،ويكون عند المرضى أعراض تيبُّس وضعف وألم في الساقين تتفاقم تدريجيًا مع مرور الزمن.تجعلُ مشاكلُ الأعصاب المصرَّةَ البوليَّة (الحلقة العضليَّة التي تبقي البول في المثانة حتَّى يتبوُّل الشخص) والأعضاءَ الجنسيَّة تتوقف عن العمل بشكلٍ صحيح،كما قد تظهر عند بعض هؤلاء الأشخاص أعراض للشكل الدماغي من هذا الاضطراب أيضًا.

بالنسبة إلى مرضى أي شكل من أشكال حثل المادة البيضاء الكظري المُرتبط بالصبغي إكس، قد يحدث لهم قصور في الغدد الكظرية أيضًا (الغدد الموجودة على الُكلى والتي تُفرز هرمونات).يحدث داء أديسون عند بعض الأشخاص، ولكن لا تحدث لهم مشاكل في الدماغ والحبل الشوكي.

يُشخِّص الأطباء حثلَ المادة البيضاء الكظري المُرتبط بالصبغي إكس عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ وعن طريق تحليل الدَّم للتحري عن أحماض دهنية مُعيَّنة،ويجري تأكيد التَّشخيص من خلال التسلسل الجيني.كما يتوفر أيضًا اختبار جيني يُستخدَم لتحديد ما إذا كان الزوجان يواجهان زيادةً في خطر إنجاب طفل لديه اضطراب جيني وراثي.

قد يستفيد بعض الأشخاص من زرع نِقي العَظم أو زرع الخلايا الجذعية،ويُعطى المرضى الذين لديهم مشاكل في الغدد الكظرية ستيرويدات قشرية.يمكن أن يجعل مُكمِّلٌ يحتوي على مزيجٍ من ثلاثي ليات الغليسيريل glyceryl trioleate وثلاثي إيروكات الغليسيريل glyceryl trierucate (يُسمى زيت لورنزو Lorenzo’s oil)، الحمضَ الدهني في الدم يعود إلى مستواه الطبيعي، وقد يُفيد بعض الأشخاص ولكنه لا يزال قيد الدراسة.