الطَّفح الجِّلدي عند الأطفال

الطَّفح الجلدي rash هو تَغيُّر غير طبيعي في بُنيَة أو لون الجِّلد.
تنطوي الأَسبَاب المعروفة للطَّفح الجِّلدي على التَّهيُّج، والحساسية، والعقاقير، وحالات العدوى البكتيرية، أو الفطريَّة، أو الفيروسيَّة.
ينطوي الطفح الجلدي على حدوث احمرارٍ، أو تقشُّراتٍ بيضاء، أو صفراء، وظهور بثور لؤلؤيَّة أو تَحَدُّبات أو كيسات.
يمكن للطفح الجلدي أن يكون حاكًا، أو مزعجًا، أو مؤلمًا، أو قد لا يسبب أية أعراض.
ويمكن المساعدة على معالجة حالات الطَّفح الجِّلدي التي تحتاج إلى معالجة من خلال استعمال مُنظِّفاتٍ لطيفة أو مراهم مُرطِّبة أو مضادات حيويَّة أو مراهم تحتوي على ستيرويدات قشريَّة أو أدوية مُضادَّة للحِكَّة.
لا تكون حالات الطَّفح الجِّلدي عند الرُّضَّع والأطفال الصغار خطيرةً عادةً وقد تكونُ ناجمةً عن أسبابٍ مختلفة.يمكن أن تتسبَّبَ المواد المُهيِّجة والأدوية وردَّات الفعل التَّحسُّسيَّة والاضطرابات التي تُسبِّبُ التهابًا في حدوث طفحٍ جلدي.
تنطوي بعض الأَسبَاب الشائعة للطَّفح الجلدي عند الرَّضع والأطفال الصِّغار على ما يلي:
طفح الحِفاظ (التهاب الجلد الحِفاظي diaper dermatitis)
قِرفُ اللَّبَن "قِشرَةٌ مَثِّيَّةٌ عَلَى رَأسِ الوَليد" (التِهابُ الجِلدِ المَثِّيّ seborrheic dermatitis)
التِهابُ الجِلدِ التَّأَتُّبِيّ Atopic dermatitis (الإكزيمة)
حالات العدوى الفيروسيَّة التي تُسبِّبُ الطَّفح الجِّلدي
طفح الحِفاظ (التهاب الجلد الحِفاظي)
الطَّفح الحفاظي Diaper rash هو طفحٌ جلديٌّ أحمر فاتح يحدث عادةً عندما يكون جلد الرَّضيع على اتِّصالٍ مع حفاظٍ متَّسخٍ بالبول أو بالبراز أو بكليهما.تتسبَّب الرُّطوبة على جلد الرَّضيع في حدوث تَهيُّج.تكون مناطقُ ملامسة الجِّلد للحفاظ الأشدَّ تَضرُّرًا عادةً.
كما قد ينجم طفح الحفاظ عن الإصابة بعدوى بالفطريَّات المُبيَضَّة Candida، ممَّا يتسبَّبُ عادةً في حدوث طفحٍ جلديٍّ أحمرَ فاتحًا في طيَّات الجلد وظهور بقعٍ حمراء صغيرة.وينجم الطَّفح الجِّلديُّ عن بكتيريا في القليل من الحالات.
يميل الأطفال الذين يعتمدون في تغذيتهم على الرِّضاعة الطبيعية إلى التَّعرُّض للإصابة بطفح الحفاظ بدرجةٍ أقل وذلك لاحتواء برازهم على عددٍ أقل من الإنزيمات وغيرها من المواد التي يمكن أن تُهيِّجَ الجلد.
لا يتسبَّب طفح الحفاظ في إزعاج الطفل دائمًا.يمكن الوقاية من حدوث طفح الحفاظ أو خفض نسبة حدوثه من خلال استعمال حفاظاتٍ مصنوعةٍ من هلام ماص ومن خلال تجنُّب استعمال حفاظاتٍ بلاستيكية مُقّيِّدة أو سروال يحبس الرُّطوبة والحرص على سرعة تغيير الحفاظات عندما تكون مُتَّسِخة.
المعالجة الرَّئيسيَّة لطفح الحفاظ هي استبعاد أو تغيير حفاظات الطفل بشكلٍ مُتكرِّر.ينبغي غسل جلد الطفل بلطفٍ من خلال استعمال الصابون الخفيف والماء.يزول الطَّفح غالبًا بمجرَّد استعمال هذه التَّدابير.قد يساعد تطبيق مُرطِّب للجلد ومرهمٍ يُشكِّل حاجزًا بين جلد الطفل والحفاظ مثل الزنك أو هُلاَمُ النَّفطِ (الفازلين) أو مرهمٍ يحتوي على فيتامينات A وD.يمكن أن يكون من الضَّروري تطبيق كريم يحتوي على مضاد للفطريَّات عند تشخيص الطبيب لوجود عدوى بالمُبيَضَّة Candida.ويمكن تطبيق كريم يحتوي على مضادٍّ حيوي إذا كان الطَّفح ناجمًا عن عدوى جرثوميَّة.
قِرفُ اللَّبَن ()
قِرفُ اللَّبن Cradle cap هو طفحٌ جلديٌّ أحمرَ وأصفرَ قشريٌّ ومُتحسِّف يظهر على رأس الرَّضيع.يمكن أن يحدث طفحٌ مشابهٌ من حينٍ لآخر في طيَّات جلد الرَّضيع.مازال سبب حدوثه مجهولًا.لا تؤدي الإصابة بقِرف اللبن إلى حدوث ضررٍ وتختفي عند معظم الأطفال عند بلوغهم الشهر 6 من أعمارهم.
يمكن معالجة قِرف اللبن من خلال الانتظام في استعمال شامبو يحتوي على سلفيد السلينيوم selenium sulfide وتدليك فروة الرَّأس مع استعمال زيت معدني للمساعدة على تخفيف القشرة قبل استعمال الشامبو.قد يمكن التخلص من هذه القشرة باستعمال مشطٍ ناعم.يمكن أن يحتاج قِرف اللبن الذي لا يتحسن مع هذه التدابير إلى المزيد من المعالجة، مثل تطبيق كريمات الستيرويدات القشريَّة.
(الإكزيمة)
التهاب الجلد التَّأتبي Atopic dermatitis هو طفحٌ جلديٌّ أحمرٌ مُتقشِّرٌ مُسبِّب للحِكَّة.يميل الطَّفح إلى الظهور في بقعٍ تأتي وتذهب ويتفاقم غالبًا في الطَّقس الجافِّ والبارد.يميل الطَّفح الجلديُّ إلى أن يظهر عند الرُّضع على شكل بقعٍ حمراء نازَّة ومُتقشِّرة على الوجه أو فروة الرأس أو منطقة الحفاظ أو اليدين أو الذراعين أو القدمين أو السَّاقين.بينما يميل إلى الظهور عند الأطفال الأكبر سِنًّا على شكل بقعةٍ أو عدَّة بقع، حيث يظهر عادةً على اليدين أو أعلى الذراعين أو الجِّهة الأماميَّة من المرفقين أو خلف الرُّكبتين.
يميل التهاب الجلد التأتبي إلى الانتشار في العائلات، ويُعتقد في كثير من الحالات أنه ناجم عن ضروب جينية تؤثر في قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة وتوفير الحماية ضد البكتيريا، والمهيجات، والمواد المسببة للحساسية، والعوامل البيئية.يمكن لهذه الوظيفة الحاجزية الضعيفة للجلد أن تحفز الاستجابة المناعية التي تؤدي إلى التهاب الجلد والحكة أيضًا.يتعافى معظم الأطفال من التهاب الجلد التأتبي، ولكن بالنسبة للآخرين فهو يُعدُّ حالةً تستمرُّ طيلة حياتهم.قد يُعاني الأطفال المُصابون بحالاتٍ شديدة من حدوث حالات عدوى مُتقطِّعة في مناطق الجِّلد التي خُدِشَت وتمزَّقت.
تنطوي معالجة التهاب الجلد التأتبي على استعمال المُرطِّبات الجلديَّة والصابون اللطيف والهواء الرَّطب وتطبيق كريمات الستيرويدات القشريَّة والأدوية المُضادَّة للحِكَّة.يمكن أن تساعد الجهود المبذولة على تجنُّب مُحفِّزات الحساسيَّة عند الطفل على تلطيف الحالة.
حالات العدوى الفيروسيَّة التي تُسبِّبُ الطَّفحَ الجِّلديَّ
تتسبَّب حالات العدوى الفيروسيَّة غالبًا في حدوث الطَّفح الجلديِّ عند الأطفال الصغار.تكون حالات الطَّفح الجِّلدي النََّّاجمة عن الوَرديَّة الطِّفليَّة والحُمامَى العَدوائِيَّة (الدَّاء الخامس) غيرَ ضارَّةٍ وتزول من تلقاء نفسها عادةً.تكون حالات الطَّفح الجِّلديُّ النَّاجمة عن الحَصبة، والحصبة الألمانيَّة، والجدري أقلَّ شُيُوعًا لأنَّ الأطفال يتلقَّونَ اللُّقاحات التي تقي من هذه الحالات من العدوى، ولكنها قد تحدث عند الأطفال غير المطعمين.
أسبابٌ أخرى للطَّفح الجلدي
الفُطار الجِلدِيّ Dermatophytoses (ويُسمى أيضًا القوباء الحَلَقيَّة ringworm أو السَّعفة tinea) هو حالات عَدوَى فطريَّة في الجلد.عند الأطفال، تكون حالات العدوى في فروة الرأس (سَعفة الرَّأس tinea capitis) والجِّسم (سَعفَةُ الجَسَد tinea corporis) هي الأكثر شُيُوعًا.
يكون تشخيص الفُطار الجِلدِيّ ومعالجته متماثلًا عند الأطفال والبالغين وينطوي عادةً على تطبيق الأدوية المُضادَّة للفطريَّات على الجِّلد أو استعمالها عن طريق الفم.يُعاني بعض الأطفال من ردَّة فعلٍ التهابيَّة للعدوى الفطريَّة ممَّا يؤدي إلى ظهور بقعةٍ مؤلمة ومُلتهبة ومتورِّمة على فروة الرَّأس تُسمَّى الشُّهدة (kerion).قد تحتاج الشُّهدة إلى معالجةٍ إضافيَّة.
المُلَيساءُ المُعَدِيَة Molluscum contagiosum هي مجموعة من البثور أو التَّحاديب اللؤلؤية اللَّون التي تُسبِّبها عدوى جلديَّة فيروسيَّة تزول من تلقاء نفسها عادةً.ولكنَّ الفيروسَ الذي يُسبِّبُ هذه العدوى يكون مُعدِيًا.
الدُّخينات Milia هي كيسات صغيرة لؤلؤيَّة تظهر على وجه حديثي الولادة.وهي ناجمةٌ عن الإفرازات الأولى للغُدد العَرَقيَّة عند الطفل.وكما هيَ الحال عند الإصابة بحبِّ شباب الوليد، لا تحتاج الدُّخينات إلى أيِّ مُعالَجَة وتختفي في غضون أسابيع قليلة بعد الولادة.