الطَّفح الجِّلدي عند الأطفال

الطَّفح الحفاظي Diaper rash هو طفحٌ جلديٌّ أحمر فاتح يحدث عادةً عندما يكون جلد الرَّضيع على اتِّصالٍ مع حفاظٍ متَّسخٍ بالبول أو بالبراز أو بكليهما.تتسبَّب الرُّطوبة على جلد الرَّضيع في حدوث تَهيُّج.تكون مناطقُ ملامسة الجِّلد للحفاظ الأشدَّ تَضرُّرًا عادةً.

طفح الحفاظ الناجم عن التهيج إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة جلد طفل رضيع متهيجيحدث التهيد بسبب نتيجة تماس جلد الرَّضيع مع حفاظٍ متَّسخٍ بالبول والبراز. © Springer Science+Business Media

كما قد ينجم طفح الحفاظ عن الإصابة بعدوى بالفطريَّات المُبيَضَّة Candida، ممَّا يتسبَّبُ عادةً في حدوث طفحٍ جلديٍّ أحمرَ فاتحًا في طيَّات الجلد وظهور بقعٍ حمراء صغيرة.وينجم الطَّفح الجِّلديُّ عن بكتيريا في القليل من الحالات.

طفح الحفاظ الناجم عن المبيضاتCandida إخفاء التفاصيل تظهر هذه الصورة طفحًا جلديَا ناجمَا عن فطور المبيضات. Image provided by Thomas Habif, MD.

يميل الأطفال الذين يعتمدون في تغذيتهم على الرِّضاعة الطبيعية إلى التَّعرُّض للإصابة بطفح الحفاظ بدرجةٍ أقل وذلك لاحتواء برازهم على عددٍ أقل من الإنزيمات وغيرها من المواد التي يمكن أن تُهيِّجَ الجلد.

لا يتسبَّب طفح الحفاظ في إزعاج الطفل دائمًا.يمكن الوقاية من حدوث طفح الحفاظ أو خفض نسبة حدوثه من خلال استعمال حفاظاتٍ مصنوعةٍ من هلام ماص ومن خلال تجنُّب استعمال حفاظاتٍ بلاستيكية مُقّيِّدة أو سروال يحبس الرُّطوبة والحرص على سرعة تغيير الحفاظات عندما تكون مُتَّسِخة.

المعالجة الرَّئيسيَّة لطفح الحفاظ هي استبعاد أو تغيير حفاظات الطفل بشكلٍ مُتكرِّر.ينبغي غسل جلد الطفل بلطفٍ من خلال استعمال الصابون الخفيف والماء.يزول الطَّفح غالبًا بمجرَّد استعمال هذه التَّدابير.قد يساعد تطبيق مُرطِّب للجلد ومرهمٍ يُشكِّل حاجزًا بين جلد الطفل والحفاظ مثل الزنك أو هُلاَمُ النَّفطِ (الفازلين) أو مرهمٍ يحتوي على فيتامينات A وD.يمكن أن يكون من الضَّروري تطبيق كريم يحتوي على مضاد للفطريَّات عند تشخيص الطبيب لوجود عدوى بالمُبيَضَّة Candida.ويمكن تطبيق كريم يحتوي على مضادٍّ حيوي إذا كان الطَّفح ناجمًا عن عدوى جرثوميَّة.