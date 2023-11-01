الفتق السُّرّي عند الأطفال

الفتق hernia هو فتحة صغيرة في جدار البطن.يحدث الفتق السُّرّي umbilical hernia بجوار أو على سُرّة البطن.

تتبارز الأعضاء البطنية من خلال ثقب في جدار البطن بالقب من السُّرة.

يستند التشخيص إلى تاريخ الطفل الطبي ونتائج الفحص السريري.

عادةً ما ينغلق الفتق السُّري من تلقاء نفسه.

(بالنسبة للبالغين، انظر فتوق جدار البطن).

في الفَتقٌ السُرِّيّ، يمكن أن تبرز الأمعاء الدقيقة من خلال الفتحة عندما يسعل الطفل أو يضغط في أثناء التغوّط.يُعاني الكثير من الأطفال حديثي الولادة من فتقٍ سُرِّيٍّ صغير نتيجة عدم انغلاق الفتحة المخصصة للأوعية الدموية في الحبل السُّري بشكل كامل.

في معظم الأحيان، يكون الفتق السُّرِّي موجودًا عند الولادة.ولكن يمكن أن يحدث عند البالغين البدينين، أو النساء الحوامل، أو المرضى الذين يعانون من تراكم السوائل في البطن (استسقاء).كما يمكن أن يحدث أيضًا عند الأشخاص الذين يولدون بعيوب خلقية في منتصف جدار البطن، أو قد يحدث بعد جراحة البطن.

الفتق السُرّي الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

أعراض الفتق السري لا يُعاني الأطفال عادةً من أيَّة أعراض. يمكن في حالات نادرة أن تنحشر الأمعاء في الفتق (انحباس).قد يؤدي الانحباس إلى انقطاع التروية الدموية عن الأمعاء (اختناق الأمعاء strangulation)، وهو حالة خطيرة.

تشخيص الفتق السري فحص الطبيب يستند تشخيص الفتق السُّري إلى الفحص السريري للطفل.