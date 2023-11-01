الانغِلاَف

عادةً ما يُسبب الانغلاف نوبات من الألم المعدي والتقيؤ التي تبدأ بشكل مفاجئ عند الأطفال الأصحاء ظاهريًا.تدوم النوبة ما بين 15-20 دقيقة.في البداية، قد يبدو الطفل بصحة جيدة نسبيًا في الفترات بين النوبات.

أما لاحقًا، ومع حدوث انقطاع التروية الدموية (الإقفار)، فيُصبح الألم مستمرًا، ويُصبح الطفل متهيجًا و/أو خمولاً، وقد يطرح بعض الأطفال برازًا هلاميًا (ذو لون أحمر داكن ويحتوي على الدم والمخاط) أو يُصابون بالحمى.يبدو الطفل الذين يعاني من انثقابات perforation متوعكًا ويشعر بالألم عند لمس البطن.قد يشعر الطبيب بوجود كتلة بشكل النقانق في البطن لدى تحديد موضع الانغلاف.

يمكن في حالات نادرة ألا يشعر الطفل المُصاب بالانغلاف بأي ألم.وعوضًا عن ذلك، قد يبدو الطفل خمولاً وميالاً للنوم كما لو كان ثملًا.