رُهَاب المَيادين عند الأطفال والمُراهقين

رُهَاب الميادين agoraphobia هُوَ خوف مستمر من أن يجد الشخص نفسه محاصراً في مواقف أو أماكن عامَّة من دُون طريقة للهروب بسهولة ومن دون وجود من يساعده.

قد يحدُث رهاب الميادين عند المراهقين، خُصوصًا الذين لديهم نوبات هلع، ولكنه غير شائع عندَ الأطفال.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات القلق عندَ الأطفال والمراهقين ورُهاب الميادين عندَ البالغين).

الأعراض يشعر المراهقون بخوفٍ أو قلق شديدين في أثناء أو من بعد نشاطاتٍ مثل: استخدام وسائل النقل العام

التواجد في الأماكن المكشوفة

التواجد في أماكن عامَّة مُغلَقة (مثل المتاجر أو دُور العرض)

الوقوف في صفّ أو التواجد ضمن حشد

التواجد خارج المنزل على انفراد قد يُعاني المراهقون من نوبات الهلع عندما يحاولون القيام بنشاطٍ يُسبب الكرب،وقد يتجنبون ذلك النشاط.

التشخيص زيارة عيادة طبيب أو اختصاصي الصحة السلُوكية

في بعض الأحيان، الإجابة عن استبيان حول الأعراض الأعراض لكي يُشخص رُهاب الميادين، ينبغي أن يكُون الخوف أو القلق معقولاً و مستمرَّين لستة أشهُر أو أكثر

يُسببان كرباً شديدًا

يُؤثِّران في الأداء الاجتماعيّ أو الأكاديميّ أو أنواع اخرى من الأداء