اضطراب القلق المُعمَّم عندَ الأطفال

بالنسبة إلى الأطفال الذين يعانون من اضطراب القلق المعمم، تكون الهموم عامَّة وتنطوي على العديد من الأشياء والنشاطات بدلًا من من شيءٍ واحدٍ نوعيّ مثل ابتعاد الطفل عن أبويه (مثل اضطراب قلق الانفصال).يصعُب ضبط الهموم،وتُفاقِمُ الشدَّة من القلق.

يُعاني هؤلاء الأطفال من صعوبةٍ في الانتباه غالبًا، وقد يكون لديهم فرط في النشاط وتململ وتهيُّج،وقد يشعرون بالعصبية والتوتُّر أو الانفعال.كما قد يكون النوم لديهم سيئاً ويتعرقون بشكلٍ مفرطٍ ويشعرون بالإرهاق ويشكون من أعراض جسدية، مثل ألم المعدة وآلام العضلات والصُّدَاع.

ارتبطت جائحة كوفيد-19 باضطرابات في الأنشطة اليومية والمحيط العام مما أدى إلى زيادة القلق لدى العديد من الأطفال.تضمنت هذه الاضطرابات إغلاق المدرسة، والعزلة عن الآخرين (الأسرة الكبيرة، والأقران، والمعلمين، والمجموعات الثقافية، والتجمعات الدينية)، والحاجة إلى العيش في أماكن محدودة مع أفراد العائلة لأسابيع أو أشهر، وفقدان الوالدين لعملهما، وعدم اليقين بشأن المستقبل.