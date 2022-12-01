تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة هو تليُّن الغضروف تحت الرضفة، مما يُسبب ألم الركبة.

ويحدُث هذا الاضطراب عندَ المراهقين عادةً،ويُعدّ العداؤون أكثرَ عرضة للإصابة بهذا الاضطراب.ربما يكون سبب تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة هُوَ إصابة ثانوية متكررة وناجمة عن خلل تراصُف الرضفة؛حيث يُؤدي خلل التراصُف إلى أن يحتكّ الغضروف الموجود على الجانب السفلي من الرضفة بعظام أخرى عندما تنحني الركبة.

داخل الركبة (منظر جانبي)

يشعر المريض بألم كليل مُوجِع في كامل المنطقة حول الركبة وخلفها،ولا يحدث تورم.يؤدي التسلق (خصوصًا الصعود والنزول عن الدرج)، وممارسة أنواع معينة من الرياضة والجلوس لفترة طويلة والركض إلى تفاقم الألم عادةً.

يضع الطبيب تشخيص تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة استنادًا إلى الأَعرَاض ونتائج الفحص السريري.