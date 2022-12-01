تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة

تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة هو تليُّن الغضروف تحت الرضفة، مما يُسبب ألم الركبة.
ويحدُث هذا الاضطراب عندَ المراهقين عادةً،ويُعدّ العداؤون أكثرَ عرضة للإصابة بهذا الاضطراب.ربما يكون سبب تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة هُوَ إصابة ثانوية متكررة وناجمة عن خلل تراصُف الرضفة؛حيث يُؤدي خلل التراصُف إلى أن يحتكّ الغضروف الموجود على الجانب السفلي من الرضفة بعظام أخرى عندما تنحني الركبة.
داخل الركبة (منظر جانبي)
يشعر المريض بألم كليل مُوجِع في كامل المنطقة حول الركبة وخلفها،ولا يحدث تورم.يؤدي التسلق (خصوصًا الصعود والنزول عن الدرج)، وممارسة أنواع معينة من الرياضة والجلوس لفترة طويلة والركض إلى تفاقم الألم عادةً.
يضع الطبيب تشخيص تَلَيُّنُ غُضروفِ الرَّضَفَة استنادًا إلى الأَعرَاض ونتائج الفحص السريري.
علاج تليّن غضروف الرضفة
تمارين التقوية والتمطيط
الأدوية المضادَّة للالتِهاب
تنظير المفصل في بعض الأحيان
قد يُوصي الطبيب بتمارين لتقوية العَضَلات رُباعِيَّةُ الرُّؤوس التي تقوِّم أو توسع مفصل الركبة،من المفيد زيادة مرونة الركبة مع التمطيط.ينبغي تجنُّب النشاطاتة التي تُفاقِمُ الألم (تلك التي تنطوي على ثني الركبة عادة) لعدة أيام.
يمكن المساعدة على تخفيف الأعراض باستعمال الثلج ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين؛
وفي بعض الأحيان، ينبغي أن يَجرِي تنعيم السطح السفلي للرَّضَفَة باستخدام منظار صغير بصريّ ليفيّ يُسمى منظار المفصل arthroscope (بقطر مثل قطر قلم الرصاص تقريباً)، ممَّا يسمح للطبيب بمعاينة المفصل من الداخل.