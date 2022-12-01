تكوُّن العظم الناقِص

يُمكن أن يتراوحَ تكوُّن العظم الناقص بين الخفيف إلى الشديد،

وتكون العظام هشَّةً عند معظم أشخاص تكوُّن العظم الناقص، بينما يُعاني حوالى 50 إلى 65% من ضعفٍ في السمع.

يُؤدِّي تكوُّن العظم الناقص إلى أن يُصبِح بياض العينين (الصلبة) بلونٍ أزرق عندَ بعض الأشخاص؛ويظهر اللونُ الأزرَق لأنَّ الأوردة تحت الصلبة الرقيقة بشكلٍ غير طبيعيّ تبدو من خلالها.تُصبِحُ الصلبة رقيقة بشكلٍ غير طبيعيّ لأنَّ الكولاجين لم يتشكَّل بشكلٍ صحيحٍ.

قد يتغيَّر لونُ الأسنان عند الأطفال ويكون نموها ضعيفًا (تُسمَّى الحالة تكوُّن العاج المعيب dentinogenesis imperfecta)، وذلك استنادًا إلى نوع تكوُّن العظم الناقص،

ويُصاب الأطفالُ الذين يُعانون من تكوُّن العظم الناقص بأمراض القلب أو الرئة أحيانًا.

تكون العظم الناقص (الصُلبة الزرقاء) إخفاء التفاصيل تظهر هذه الصورة القريبة للعين اصطباغ الصلبة باللون الأزرق، والتي تكون بلون أبيض عادةً. JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يُعدُّ تكوُّن العظم الناقص من النوع الأوَّل هُو الأخفّ من بين الأنواع،وقد تظهر عندَ بعض الأطفال فقط أعراض الصلبة الزرقاء وألم العضلات والمفاصل بسبب رخاوة المفاصل،وقد يُواجه الأطفالُ، الذين لديهم هذا النوع، زيادةً في خطر الكُسور في أثناء الطفولة.

يُعدُّ تكوُّن العظم الناقص من النوع الثاني النوع الأكثر شدَّةً، وهو يُسبب الوفاة،يُولَد الرضع ولديهم الكثير من العظام المكسورة عادةً،وقَد تكون الجمجمة طريةً جدًا بحيث لا يحصل الدماغ على وقايةٍ من الضغط الذي يتعرَّض إليه الرأس في أثناء الولادة؛ويكُون لهؤلاء الرُّضع أذرُعٌ طويلة وصُلبة زرقاء،ويُمكن أن يقضي الرضَّع الذي لديهم هذا النوع نحبَهم قبل الوِلادة، أو خلال الأيام أو الأسابيع الأولى القليلة من الحياة.

يُعدُّ تكوُّن العظم الناقص من النوع الثالث النَّوع الأكثر شدَّةً ولا يُسبَّبُ الوَفاةَ،ويكُون الأطفالُ الذين لديهم هذا النوع قِصَار القامة بشكلٍ كبيرٍ، ولديهم انحناء في العمود الفقريّ، ويُعانون من كُسورٍ مُتكرِّرة.يُؤدِّي هذا النوع إلى كُسور في العظام غالبًا بعد إصابات بسيطة جدًا، ويحدث هذا عندما يبدأ الأطفال بالمشي عادةً؛وتكُون الجمجمة لديهم كبيرةً مع وجه مُثلَّث الشكل بسبب فرط نمو الرأس وقصور نموّ عِظام الوجه،كما تكون تشوُّهات الصدر شائعةً،ويختلف لونُ الصلبة.

تكون العظم الناقص (مشاكل هيكلية) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة شخصًا مصابًا بحالة شديدة من تكون العظم الناقص، حيث يعاني من صدر برميلي، وتقوس في العمود الفقري، وتشوهات عظمية شديدة، وفقدان في المفاصل، وخلل في تطور العضلات. R M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يتفاوت تكوّن العظم الناقص من النوع الرابع بشكل كبير من حيث الشدة وقد يسبب تشوهات.وتكون العظام عند الأطفال الذين لديهم هذا النوع سهلة الكسر في أثناء الطفولة قبلَ البلوغ؛وتكُون الصلبة بيضاء عادةً،ويكونون قَصَارَ القامة،ولكن، قد يستفيد الأطفال المصابين بهذا النوع من العلاج، ويكون معدل النجاة مرتفعًا.