الزَّرقُ الطفليّ الأوَّلي

الزَّرَقُ الطفليّ الأوَّلي هُوَ عيب خلقيّ نادر يحُول دُون تصريف السائل (الخلط المائي) بشكلٍ مناسبٍ من الجزء الأماميّ للعين.ويُؤدِّي هذا الانسِداد إلى زيادة في الضغط داخل العين؛ وإذا لم تجرِ مُعالجته، يُمكن أن يُسبب الضرر للعصب البصري والعمى الكامل.

(انظر أيضًا الزَّرَق عند البالغين).

في الحالة الطبيعية يجري إنتاج السائل الذي يُغذي العين (الخلط المائي) من قبل الجسم الهدبي الواقع خلف القزحية (في الحجرة الخلفية) وينساب عبر الحدقة إلى مقدمة العين (الحجرة الأمامية)، حيث يصب في قنوات تصريف بين القزحية والقرنية .عندما تحدث عرقلة في تصريف السائل، يزداد الضغط في داخل العين (الضغط داخل المُقلة intraocular pressure).

التصريف الطبيعي للخلط المائي

يحدُث الزَّرَق الطفليّ الأوَّلي عند الرُّضّع والصغار، وقد يُصيب عينًا واحدةً فقط أو في حالات أكثر كلتا العينين.في الزرق الطفلي الأولي يزداد الضغط داخل المُقلة بحيث يتجاوز المجال الطبيعيّ.

يحدث الزرق الثانوي عندما يزيد اضطراب آخر يؤثر في العينين، مثل: مُتلازمة ستيرج ويبر، من الضغط داخل العين.كما يُمكن أن يزداد الضغط داخل المُقلة عند الرضع أيضًا من بعد التعرًُّض إلى إصابة أو الخضوع إلى جراحة للعين (مثل إزالة السادّ).

بالنسبة إلى الزَّرَق الطفليّ الأوَّلي أو الزَّرق في الطفولة المُبكِّرة، يُمكن أن تتضخَّم العين أو العينان المُصابتان وذلك لأنَّ الصُّلبة sclera (طبقة الألياف البيضاء الصلبة التي تُغطِّي العين) والقرنيَّة (الطبقة الرائقة في مُقدِّمة القزحيَّة والحدَقة) تتمططان بسبب زيادة الضغط داخل المُقلة.ولا يحدُث هذا التضخُّم في العين عندَ الإصابة بالزَّرق عند البالغين.وتكُون القرنية متغيِّمةً أحيانًا؛وقَد يُعاني الرضيع من الدُّماع وألم في العين بسبب الضوء الباهر (رُهَاب الضوء photophobia).

تشخيص الزرق الطفلي الأولي قياسات مقلة العين والقرنية يشتبه الأطباء بالزرق الطفلي الرئيسي عندما يكون الطفل مصابًا بالدُماع، والرمش المتكرر، والحساسية للضوء. يؤكد الأطباء التَّشخيص من خلال إجراء فحص شامل للعين في العيادة، ويتبع ذلك فحص أكثر تفصيلاً تحت التخدير العام في غرفة العمليات بحيث يمكن أخذ قياسات خاصة لمقلة العين والقرنية.

علاج الزرق الطفلي الأولي الجراحة يستفحل تغيُّم القرنية إذا لم يُعالَج، ويُمكن أن يَحدُث ضرر في العصب البصريّ وعَمى،وللوِقاية من هذه المُضاعفات، يقوم الأطباء بإجراءٍ جراحيٍّ لإحداث نظام تصريف جديد (بضع الزَّاوية العينية goniotomy أو بضع التربيق trabeculotomy أو قطع التربيق trabeculectomy)، وذلك في وقتٍ مُبكِّرٍ قَدر الإمكان.